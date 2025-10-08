Чек-лист по созданию ценностного предложения

Напишите, кто является вашей целевой аудиторией (кому конкретно вы будете продавать). Разбейте широкую целевую аудиторию на узкие сегменты. Чем точнее, тем лучше.

Напишите, какую проблему или задачу вы и ваш продукт для них решаете (для каждого сегмента отдельно).

Перечислите все преимущества, отличия и достоинства вашего продукта, а также все выгоды и пользу, которые потребители получат, пользуясь вашим продуктом.

Проанализируйте конкурентов, и вынесите за скобки то, что они включают в свои предложения.

Из оставшихся пунктов сделайте таблицу ранжирования, по важности для потребителей.

Если все перечисленные пункты встречаются и у конкурентов, сделайте сравнительный анализ и выясните, в чем именно можете быть сильнее конкурентов

(быстрее доставить товар, у вас проще сделать заказ, вы даете более длинную гарантию и т. п.).

Из пунктов, по которым вы можете быть более конкурентоспособными, сделайте таблицу ранжирования по важности для потребителей.

Проработайте ваше устойчивое конкурентное преимущество — напишите, что вы точно можете выполнить, гарантировать или обещать, и выстройте позиционирование вокруг него (выберите актуальную проблему или задачу, которую ЦА уже пытается решить и готова платить за это).