5 причин почему вашему бизнесу нужно SEO

4. Это возможность работать со всеми уровнями спроса и интереса в вашей нише

У аудитории есть разные уровни осознания своей потребности и/или задачи в разный момент времени (т.н. лестница Ханта).



Кому то надо прямо сейчас что-то купить или заказать, а кто-то только начинает погружаться в тему, и будет готов потратить деньги только через месяц или даже год. SEO позволяет работать и с теми, и с другими.

5. Это доверие и репутация

Пользователи больше доверяют сайтам, занявшим место в естественной, органической выдаче поисковой системы, чем рекламным объявлениям. Я не берусь утверждать, что в поисковой выдаче одни надежные фирмы, а в рекламной наоборот, но привожу это просто как статистический факт.



И представьте себе, если пользователь встречает ваш сайт еще и на разные уровни осознанности своей задачи, о чем говорилось выше: и когда пошел изучать вопрос, и когда выбирал у кого заказать.



Например, сначала он изучал “какой фундамент лучше: плитный или ленточный”, и попал на статью у вас на сайте. Потом решил уточнить какой именно тип ленточного ему подойдет — опять наткнулся на ваш сайт.



Собственно, когда пришло время искать подрядчика на конкретный тип ленточного фундамента — и ваш сайт ОПЯТЬ всплыл — ну вы понимаете, да, кому он будет больше доверять?:-).



В конце повторю мысль, которую за последнее время уже пару раз вроде говорил: в условиях жесткой и постоянно возрастающей конкуренции [тем более с закрытием нескольких онлайн рекламных площадок, принадлежащих западным компаниям], рекламные каналы становятся все более дорогими [в некоторых нишах даже убыточными].



SEO сейчас, как условно бесплатный способ продвижения — актуально как никогда.

Мой Телеграм-канал: https://t.me/ivchevski_seo_preclick