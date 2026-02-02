5 причин почему вашему бизнесу нужно SEO

1. Из месяца в месяц можно получать все большее количество клиентов — бесплатно
Во-первых, это в принципе единственный стоящий условно бесплатный канал привлечения клиентов.
Говорю “условно бесплатный” потому что, придется заплатить подрядчику, который будет этим заниматься [если не делать это самостоятельно].
Но сам способ продвижения бесплатный и никак не связан с получаемым трафиком [в отличие от любой рекламы] — за фиксированную сумму посещаемость может расти из месяца в месяц.
В рекламе если вы захотите увеличить трафик в два раза, будьте добры увеличите и бюджет в 2 раза [на самом деле даже больше, тут все идет не прямо пропорционально, но это ладно]. Здесь же сайт может расти годами, вырасти в десятки раз — а платить все ту же сумму.
2. Это основа интернет маркетинга
SEO — это основа, первое, с чего вообще начал развиваться маркетинг в интернете. Вначале ведь были ТОЛЬКО поисковики. Да, SEO сильно изменилось и продолжает меняться, но от него никогда никуда не деться.
Пока есть
жизнь на земле интернет, будут и поисковые системы, и люди будут ими пользоваться. И я, честно говоря, никогда не пойму почему не все используют эти возможности.
Иметь сайт и не пытаться продвигать его в поисковиках — если не бессмысленно, то не до конца целесообразно. По мне, то же самое, что купить машину и ездить на ней только по праздникам… Эти несколько раз в году можно поехать и на такси :-).
И если для товарных бизнесов и интернет-магазинов все больше на первый план выходят маркетплейсы и работа с ними (в т.ч. SEO внутри площадок, кстати, как дочерний инструмент классического SEO продвижения), то для сайтов в сфере услуг, оптовых поставщиков и производителей поисковое продвижение остается безусловным инструментом №1.
3. Это самый большой источник трафика для сайта
До сих пор, по статистике SEO обеспечивает больше половины трафика на сайты. Несмотря на то что поисковики делают все, чтобы люди больше кликали по рекламным объявлениям (им то это выгодно).
4. Это возможность работать со всеми уровнями спроса и интереса в вашей нише
У аудитории есть разные уровни осознания своей потребности и/или задачи в разный момент времени (т.н. лестница Ханта).
Кому то надо прямо сейчас что-то купить или заказать, а кто-то только начинает погружаться в тему, и будет готов потратить деньги только через месяц или даже год. SEO позволяет работать и с теми, и с другими.
5. Это доверие и репутация
Пользователи больше доверяют сайтам, занявшим место в естественной, органической выдаче поисковой системы, чем рекламным объявлениям. Я не берусь утверждать, что в поисковой выдаче одни надежные фирмы, а в рекламной наоборот, но привожу это просто как статистический факт.
И представьте себе, если пользователь встречает ваш сайт еще и на разные уровни осознанности своей задачи, о чем говорилось выше: и когда пошел изучать вопрос, и когда выбирал у кого заказать.
Например, сначала он изучал “какой фундамент лучше: плитный или ленточный”, и попал на статью у вас на сайте. Потом решил уточнить какой именно тип ленточного ему подойдет — опять наткнулся на ваш сайт.
Собственно, когда пришло время искать подрядчика на конкретный тип ленточного фундамента — и ваш сайт ОПЯТЬ всплыл — ну вы понимаете, да, кому он будет больше доверять?:-).
В конце повторю мысль, которую за последнее время уже пару раз вроде говорил: в условиях жесткой и постоянно возрастающей конкуренции [тем более с закрытием нескольких онлайн рекламных площадок, принадлежащих западным компаниям], рекламные каналы становятся все более дорогими [в некоторых нишах даже убыточными].
SEO сейчас, как условно бесплатный способ продвижения — актуально как никогда.
