ИП переводила деньги себе со счета, а налоговая заподозрила скрытых сотрудников — разбор дела
Дано: Мясной магазин. ИП работает сама, без сотрудников. Выручка порядка 30 млн в год.
Почему ФНС заподозрила скрытых сотрудников?
Предприниматель выводила деньги на свою карту физ.лица через зарплатный проект, чтобы не платить большие комиссии банку. За год эта сумма в районе 20 млн.
Тут у налоговой и возник вопрос:
- «Раз это зарплата, где отчеты? Где уплаченные страховые взносы и НДФЛ? Один человек не может работать год без выходных, значит, сотрудники точно есть! Извольте объяснить и доплатить в бюджет».
Сразу отвечу на вопрос: Можно ли выводить деньги через зарплатный проект себе? - МОЖНО! Все, что минимизирует затратную часть и не является нарушением закона применять можно и нужно. Просто нужно быть готовым ответить на вопрос ФНС: откуда деньги и куда.
Но самое интересное было дальше…
Налоговики устно заявили: «Мы видим отзывы на ваш магазин в картах. Там клиенты пишут: "какие мальчики и девочки молодцы". Как вы это объясните, если работаете одна?»
Да, ФНС сейчас активно читает Яндекс/2GIS и мониторит соцсети!
Что мы ответили ФНС, чтобы снять претензии:
- Доказали, что рабочий день носил волнообразный характер (поэтому ИП справлялась сама).
- Объяснили, что часть площади сдается в субаренду - отсюда высокий трафик людей, которые могли писать отзывы.
- Честно заявили, что часть отзывов - это просто накрутка для повышения рейтинга точки.
- Обосновали, что переводы с пометкой «заработная плата – реестром» - являлись переводом собственных денежных средств с р/с.
Чем все закончилось:
Ответ отправлен, и мы уверены, что претензий больше не будет. Сами инспекторы устно дали понять, что их цель - легализация в будущем.
На сегодняшний день ФНС видит всё: не только движение средств по счетам, но и ваши сайты, отзывы и соцсети. Будьте предельно внимательны!
