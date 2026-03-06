ИП переводила деньги себе со счета, а налоговая заподозрила скрытых сотрудников — разбор дела

К нам пришла ИП с письмом от налоговой, где ее вызывают на дачу пояснений по вопросу о нетрудоустроенных сотрудников.

Дано: Мясной магазин. ИП работает сама, без сотрудников. Выручка порядка 30 млн в год.

Почему ФНС заподозрила скрытых сотрудников?

Предприниматель выводила деньги на свою карту физ.лица через зарплатный проект, чтобы не платить большие комиссии банку. За год эта сумма в районе 20 млн.

Тут у налоговой и возник вопрос:

- «Раз это зарплата, где отчеты? Где уплаченные страховые взносы и НДФЛ? Один человек не может работать год без выходных, значит, сотрудники точно есть! Извольте объяснить и доплатить в бюджет».

Сразу отвечу на вопрос: Можно ли выводить деньги через зарплатный проект себе? - МОЖНО! Все, что минимизирует затратную часть и не является нарушением закона применять можно и нужно. Просто нужно быть готовым ответить на вопрос ФНС: откуда деньги и куда.

Но самое интересное было дальше…

Налоговики устно заявили: «Мы видим отзывы на ваш магазин в картах. Там клиенты пишут: "какие мальчики и девочки молодцы". Как вы это объясните, если работаете одна?»

Да, ФНС сейчас активно читает Яндекс/2GIS и мониторит соцсети!

Что мы ответили ФНС, чтобы снять претензии:

- Доказали, что рабочий день носил волнообразный характер (поэтому ИП справлялась сама). - Объяснили, что часть площади сдается в субаренду - отсюда высокий трафик людей, которые могли писать отзывы. - Честно заявили, что часть отзывов - это просто накрутка для повышения рейтинга точки. - Обосновали, что переводы с пометкой «заработная плата – реестром» - являлись переводом собственных денежных средств с р/с.

Чем все закончилось:

Ответ отправлен, и мы уверены, что претензий больше не будет. Сами инспекторы устно дали понять, что их цель - легализация в будущем.

На сегодняшний день ФНС видит всё: не только движение средств по счетам, но и ваши сайты, отзывы и соцсети. Будьте предельно внимательны!

