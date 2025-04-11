Банки и обновленный 115-ФЗ. Кто в группе риска?

В «антиотмывочный» закон внесены поправки, согласно которым банки обязаны распределить своих клиентов по степени риска совершения подозрительных операций. Тем, кто попадет в группу высокого риска, не разрешат снимать наличные и делать переводы. Кроме того, их могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Новшества утверждены Федеральным законом от 21.12.21 № 423-ФЗ. Основной блок изменений внесен в Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Главное новшество заключается в том, что банковских клиентов распределят по группам, исходя из степени риска совершения подозрительных операций:

низкая степень (зеленый);

средняя степень (желтый);

высокая степень (красный).

Определяют группу риска дважды. Первый раз это делает банк, который обслуживает клиента. Такая обязанность появилась у кредитных организаций с марта 2022 года. Второй раз — Центробанк (с июля 2022 года).

Если регулятор и обслуживающий банк одновременно относят компанию или ИП к «красным» клиентам, банк применяет меры: прекращает дистанционное банковское обслуживание, ограничивает возможности переводов и использования любых электронных средств платежа. Клиент может проводить исключительные операции по счёту, разрешённые законом, такие как:

бюджетные платежи;

выплата зарплаты работникам, но только тем, которые получали её до применения банком ограничений, и в пределах прежних сумм;

выплата пенсий, стипендий, алиментов, возмещения вреда жизни, здоровью и выплаты в связи со смертью кормильца.

Полный перечень ограничительных мер для клиентов с высоким уровнем риска по оценке и обслуживающего банка, и ЦБ указан в п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ, а перечень разрешённых операций — в п. 6 ст. 7.7.

Как оставаться в «зелёной» зоне

Работать по выбранному ОКВЭД. Если сфера деятельности изменилась, вовремя вносить изменения в документы. Банк обновит информацию о новом коде ОКВЭД автоматически в течение двух рабочих дней;

При совершении платежа указывать полное его назначение;

Проверять партнёров до начала сотрудничества. Избегать взаимодействия с недобросовестными контрагентами;

Сохранять первичную документацию — чеки, товарно-транспортные накладные, акты о проделанных работах и т. д.;

Вовремя платить налоги и внебюджетные платежи;

Не игнорировать запросы банка и отвечать на них в срок.

Если компания или ИП получили от банка уведомление об ограничении дистанционного банковского обслуживания, операций и блокировке карт в связи с присвоением ЦБ высокого уровня риска, порядок действий будет другим. Необходимо пройти процедуру реабилитации через межведомственную комиссию (МВК) при Центральном банке.