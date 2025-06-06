Будущее за технологиями. Как и зачем сдавать отчётность в электронном виде

Чтобы у госорганов не возникало вопросов к бизнесу, нужно своевременно и в полном объёме сдавать отчётность. Это проще и быстрее делать в электронном виде: без очередей и тонны бумаг.

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Почему подавать отчет через интернет удобнее?

Не нужно переводить бумагу и ехать в налоговую. К тому же на подготовку электронной отчётности часто даётся больше дней.

В бумажном виде принимают не всегда.

В некоторых случаях госорганы именно обязывают бизнес отчитываться в электронной форме. Например, отчёт по НДС и все отчёты от компаний, в которых больше 100 сотрудников, налоговая принимает только в таком виде.

Как подать электронный отчёт

Есть 2 способа подачи:

Через личный кабинет конкретного госоргана. Через ЭДО — оператора электронного документооборота.

В бумажном виде документы подписываются от руки, в электронном — электронной подписью.

Операторы электронного документооборота (ЭДО)

Операторы ЭДО настраивают документооборот между контрагентами или между компаниями и государством. Такие организации продают программы, благодаря которым возможна сдача отчётности в электронном виде.

В программах отчёты собраны в одном окне — регистрироваться где-то отдельно не нужно, всё можно подписать одной электронной подписью.

Как правило, в ЭДО есть ещё шаблоны отчётов, функция проверки ошибок в заполненных формах и календарь бухгалтера — график-напоминание о сроках сдачи документов.

Всех операторов ЭДО государство проверяет и включает в реестр https://www.nalog.gov.ru/rn77/oedo/search_edo/

Как выбрать программу электронной отчётности

Количество отчётов. Определите, в какие госорганы нужно отправлять отчёты. Программа «минимум» — это ФНС и Социальный фонд. Чем больше направлений, тем дороже программа — не платите за те, которые не нужны.

Коммуникация с госорганами. Данные в отчётах могут вызвать вопросы, и тогда госорган направит письмо с требованием пояснений. Если в программе ЭДО нет функции переписки с инстанциями, вы не увидите требование, не сможете ответить и, вероятно, получите штраф.

Интеграция с системами бухучёта. Интеграция нужна, чтобы формировать отчёт в своей системе бухучёта, а отправлять его через программу ЭДО.

Работа онлайн. Программы документооборота могут работать офлайн или онлайн. Офлайн-программы устанавливаются на компьютер и там же хранят данные — работать с документами можно только с одного компьютера. Онлайн-сервисы хранят информацию в облаке.

Календарь бухгалтера. Календарь напомнит об отчётном периоде. Виды отчётов и периодичность подачи зависят от системы налогообложения. График подстраивается под нужный режим и учитывает госорганы, в которые вы должны сдать отчётность.

Проверка данных. Функция сверки предупредит о том, что введённые данные не сходятся, — защитит от ошибок вроде лишнего нуля в сумме.

Главное

Некоторые отчёты, например, отчёт об НДС, можно подать только в электронном виде.

Выбирайте оператора ЭДО из государственного реестра.

Продумайте, как будете работать с отчётами: офлайн с одного компьютера или онлайн — с нескольких устройств. От этого тоже будет зависеть выбор оператора ЭДО.

Электронная отчётность — уже не тренд, а стандарт. Компании, которые переходят на неё, не только экономят время и ресурсы, но и снижают риски штрафов за просрочку, ошибок в документах и недопонимания с госорганами. Чтобы избежать проблем, важно не просто «отправлять через интернет», а делать это с учётом формальных требований, сроков и нюансов взаимодействия с ФНС, СФР и другими ведомствами.

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