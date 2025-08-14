Обстановка в льготных регионах накаляется: что происходит с налоговой миграцией в 2025 году

Что такое налоговая миграция и почему она под запретом

Под налоговой миграцией подразумевается схема, при которой бизнесмен или компания переводят свою деятельность в другой регион с одной целью — снизить налоговую нагрузку. Формально — всё законно: меняется адрес регистрации, и компания начинает платить налоги по ставкам другого субъекта. Но если на деле бизнес продолжает работать по-прежнему — из старого региона, без реального переезда, — это уже нарушение.

Речь идёт именно о фиктивной налоговой миграции — когда регион меняется на бумаге, а деятельность продолжается в другом субъекте. Именно на такие случаи в 2025 году направлены новые ограничительные меры.