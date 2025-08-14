Обстановка в льготных регионах накаляется: что происходит с налоговой миграцией в 2025 году

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.
Что такое налоговая миграция и почему она под запретом
Под налоговой миграцией подразумевается схема, при которой бизнесмен или компания переводят свою деятельность в другой регион с одной целью — снизить налоговую нагрузку. Формально — всё законно: меняется адрес регистрации, и компания начинает платить налоги по ставкам другого субъекта. Но если на деле бизнес продолжает работать по-прежнему — из старого региона, без реального переезда, — это уже нарушение.
Речь идёт именно о фиктивной налоговой миграции — когда регион меняется на бумаге, а деятельность продолжается в другом субъекте. Именно на такие случаи в 2025 году направлены новые ограничительные меры.
Почему предприниматели переводят бизнес в «льготные» регионы
Ставки по УСН устанавливаются региональными властями. По умолчанию они составляют:
– 6% — при использовании УСН «Доходы» (налог с выручки);
– 15% — при использовании УСН «Доходы минус расходы» (налог с прибыли).
Это базовые ставки, предусмотренные п. 1 и п. 2 ст. 346.20 НК РФ. Однако некоторые регионы вправе устанавливать пониженные ставки, и этим правом они активно пользуются.
Например:
– от 1 до 0% для ИТ-компаний и вновь зарегистрированных ИП по УСН «Доходы» (п. 1 ст. 346.20 НК РФ);
– от 5 до 15% по УСН «Доходы минус расходы» (п. 2 ст. 346.20 НК РФ).
Для бизнеса это даёт реальную экономию. Ограничений практически нет: зарегистрировался в нужном регионе — и работаешь. Офис может находиться в любом субъекте, закупки и продажи тоже не привязаны к региону. Именно поэтому фиктивные переезды стали массовыми.
Что изменилось с 2025 года
С января 2025 года вступило в силу новое правило: при переезде в регион с более низкой ставкой по УСН бизнес обязан сохранять прежнюю ставку в течение трёх лет (п. 2 ст. 346.21 НК РФ).
Это означает, что миграция ради налоговой выгоды больше не даёт немедленного эффекта — воспользоваться льготной ставкой можно будет только спустя три года после смены регистрации. И только если налоговая сочтёт переезд реальным.
Как проверяют: механика контроля
ФНС использует межведомственный обмен данными, что позволяет инспекторам получать сведения из разных источников. Проверки начинаются с сопоставления адресов регистрации и фактической деятельности. Но этим не ограничиваются.
Проверяют:
– Передвижения физлица — например, делается запрос в ГИБДД, проверяется, где чаще всего передвигается человек;
– Жилищные платежи — остаётся ли оплата ЖКХ в старом регионе, ведётся ли быт по прежнему адресу;
– Запросы в муниципалитет — действительно ли физлицо проживает по новому адресу;
– Участковый может посетить адрес регистрации и опросить соседей — живёт ли кто-нибудь по этому адресу;
– Почтовая корреспонденция — куда приходят письма и уведомления;
– Местонахождение клиентов и поставщиков — география бизнеса говорит сама за себя;
– IP-адреса — с какого региона отправляется отчётность;
– SIM-карты — где зарегистрирован номер телефона, используемый для бизнеса.
Этого более чем достаточно, чтобы выявить фиктивный характер переезда. Даже если формально смена регистрации прошла без нарушений, при отсутствии реального перемещения бизнеса льготы будут аннулированы.
Что грозит тем, кого заподозрят в фиктивной миграции
По словам юристов, количество обвинений в фиктивной налоговой миграции продолжает расти. Предприниматели, которых уличили в использовании этой схемы, сталкиваются с серьёзными последствиями:
– Доначисление налога,
– Обвинение в получении необоснованной налоговой выгоды,
– Штраф в размере 40% от суммы доначислений.
Ситуацию усугубляет тот факт, что судебной практики в пользу налогоплательщика пока нет. Даже если бизнесмен пытается оспорить решение, суды, как правило, встают на сторону налоговой. Это объясняется наличием многочисленных доказательств фиктивности и прозрачным механизмом контроля.
Что это значит для бизнеса
Миграция ради пониженной ставки больше не выглядит надёжной стратегией налоговой оптимизации. Даже если переезд был формально оформлен, без реального перемещения бизнеса и доказательства «жизни» в новом регионе льгота может быть аннулирована, а налоги доначислены задним числом.
Переезжать можно — но только с бизнесом, сотрудниками, оборудованием и деятельностью. Без этого — слишком высокие риски. Особенно в условиях, когда ФНС активно мониторит схемы и собирает информацию из всех доступных источников.
