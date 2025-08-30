Новые смягчающие обстоятельства для снижения штрафов

Какие обстоятельства можно заявить

ФНС официально выделяет ряд ситуаций, которые могут быть признаны смягчающими. Некоторые из них — новые или уточнённые.

1. Тяжёлые личные или семейные обстоятельства

Если нарушение связано с болезнью самого налогоплательщика или его близких родственников — это веский довод. Нужно собрать медицинские справки, выписки из истории болезни, и приложить их к ходатайству.

2. Угроза, принуждение или зависимость

Если правонарушение совершено под давлением (например, при финансовой зависимости от третьих лиц, мешающей исполнить налоговые обязательства), это также может быть признано смягчающим фактором. Необходима документальная фиксация зависимости.

3. Тяжёлое материальное положение

Особенно актуально для физлиц. Утрата основного источника дохода — повод для смягчения. В качестве подтверждения подойдут справка из центра занятости, приказ об увольнении и другие документы.

4. Незначительность просрочки

Если вы заплатили налог на 1–3 дня позже установленного срока, и у инспекции нет подозрений в злонамеренности — это смягчающее обстоятельство. Обратите внимание: факт первого нарушения теперь имеет меньшее значение, чем раньше — его всё реже рассматривают как аргумент в пользу снижения штрафа.

5. Признание вины и самостоятельное устранение ошибки

Если вы сами нашли ошибку, подали уточнённый расчёт до начала проверки и устранили последствия — это весомый довод. Инспекция позитивно смотрит на добровольную корректировку.

6. Благотворительная деятельность

ФНС стала учитывать и социальную активность. Если вы регулярно перечисляете средства в пользу социально значимых организаций, приложите платёжные документы, грамоты, подтверждения участия в благотворительных инициативах.

7. Незначительная степень вины

Это расплывчатая, но потенциально полезная формулировка. Сейчас нет устойчивой судебной практики и чётких критериев, но если в деле есть ситуативные факты, указывающие на отсутствие злого умысла, их стоит изложить.

8. Добровольное прекращение нарушения

Если вы подали уточнённую декларацию и доплатили налог, но в момент подачи не было положительного сальдо на счёте, штраф всё равно можно снизить — хотя полностью его отменить не получится.