Уточненки старше трех лет теперь могут уменьшать ЕНС. Но есть нюансы

Разбираем свежие разъяснения и ограничения — с опорой на письмо ФНС от 20 августа 2025 г. № Д-4-15/27@.
Что разрешила ФНС
Если в декларации были недостоверные сведения, которые не привели к занижению налога к уплате, налогоплательщик вправе подать уточнённый расчёт без ограничений по сроку.
Такие уточнёнки ФНС всё равно проверит — проводится камеральная проверка, даже несмотря на срок. У налоговиков есть техническая возможность скорректировать суммы налогов, сборов и взносов по таким случаям.
Что происходит после проверки:
– Сумма, на которую снижен налог, попадает в ЕНС как текущая переплата.
– Её можно использовать для погашения текущих недоимок.
– Если недоимок нет, она формирует положительное сальдо, которое можно вернуть.
Но есть ключевое ограничение
При расчёте совокупной обязанности по ЕНС не учитываются те суммы, которые уменьшаются по уточнёнкам старше трёх лет, если они снижают налог к уплате.
Формулировка жёсткая: если с даты срока уплаты до подачи уточнённой декларации прошло более трёх лет, такие суммы не входят в расчёт ЕНС. То есть ФНС не уменьшит долг, если вы подали «уточнёнку» слишком поздно.
Два исключения
Срок восстановления судом. Если вы пропустили срок, но суд восстановил его — такие уточнёнки могут учитываться в ЕНС.
Перерасчёт по инициативе ФНС. Когда перерасчёт делает сама инспекция — по основаниям, прямо предусмотренным НК РФ.
Как действовать
Решение об учёте суммы к уменьшению по старой «уточнёнке» теперь принимается с учётом судебной практики. Даже если в решении нет прямой фразы «срок восстановлен», суд может проанализировать, были ли уважительные причины для пропуска и нужно ли восстанавливать срок.
То есть инспекция будет ориентироваться на:
– наличие/отсутствие судебного акта,
– формулировки в решении,
– исследование судом причин пропуска,
– необходимость восстановления срока.
Если суд признал причины уважительными, но не восстановил срок явно — шансы на учёт суммы в ЕНС всё равно есть.
Что отменили
Директива ФНС от 21 октября 2024 года № Д-5-15/71@ больше не действует.
Если нужно оформить возврат или оптимизировать ЕНС на основе уточнённых деклараций — важно действовать аккуратно, в рамках новой позиции ФНС. Суды по таким делам рассматривают каждую деталь, и налоговая уже не может ссылаться на «жёсткий» срок в три года как универсальный барьер.
