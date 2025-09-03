Уточненки старше трех лет теперь могут уменьшать ЕНС. Но есть нюансы

Что разрешила ФНС

Если в декларации были недостоверные сведения, которые не привели к занижению налога к уплате, налогоплательщик вправе подать уточнённый расчёт без ограничений по сроку.

Такие уточнёнки ФНС всё равно проверит — проводится камеральная проверка, даже несмотря на срок. У налоговиков есть техническая возможность скорректировать суммы налогов, сборов и взносов по таким случаям.

Что происходит после проверки:

– Сумма, на которую снижен налог, попадает в ЕНС как текущая переплата.

– Её можно использовать для погашения текущих недоимок.

– Если недоимок нет, она формирует положительное сальдо, которое можно вернуть.