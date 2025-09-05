Субсидиарная ответственность в 2025 году: кого привлекают, как защищаться и что изменилось

Что такое субсидиарная ответственность

Если у компании не осталось средств, а долги перед кредиторами остались, платить может быть обязан не бизнес, а его руководитель, владелец или иное контролирующее лицо — за счёт личного имущества. Это и есть субсидиарная ответственность.

Применяется она не автоматически. Сначала кредитор пытается взыскать долги с юридического лица. Если активов не хватает, он вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию с контролирующих лиц. Главное условие — доказать, что компания не расплатилась по вине управленцев: из-за их действий или бездействия.