ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Налоговая Правда
Субсидиарная ответственность
Субсидиарная ответственность в 2025 году: кого привлекают, как защищаться и что изменилось

Субсидиарная ответственность в 2025 году: кого привлекают, как защищаться и что изменилось

В 2025 году личные иски к руководителям бизнеса — больше не редкость, а будни. Судебная практика продолжает усиливать риски для директоров, учредителей, бенефициаров и даже сотрудников. Разбираем, кого и за что привлекают к субсидиарной ответственности, и почему «сбросить юрлицо» сегодня — это почти гарантированное попадание под удар.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.

Что такое субсидиарная ответственность

Если у компании не осталось средств, а долги перед кредиторами остались, платить может быть обязан не бизнес, а его руководитель, владелец или иное контролирующее лицо — за счёт личного имущества. Это и есть субсидиарная ответственность.

Применяется она не автоматически. Сначала кредитор пытается взыскать долги с юридического лица. Если активов не хватает, он вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию с контролирующих лиц. Главное условие — доказать, что компания не расплатилась по вине управленцев: из-за их действий или бездействия.

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности

Судебная практика 2024–2025 годов, в том числе позиция Верховного суда, показывает: к контролирующим должника лицам (КДЛ) могут быть отнесены не только директор и учредитель. Сегодня важна не столько формальная должность, сколько фактическое влияние на судьбу компании. И если это влияние доказано — ответственность реальна.

Кого относят к КДЛ

  • Генеральные директора и управляющие — в том числе ликвидационные комиссии, члены правлений, управляющие организации;

  • Учредители и бенефициары — если доля в уставном капитале от 50 %, презумпция контроля возникает автоматически;

  • Теневые управленцы — даже без официального статуса в ЕГРЮЛ, но при наличии писем, подписей, внутренних поручений, платежей или переписки;

  • Финансовые директора, главбухи и юристы — если они подписывали спорные сделки, участвовали в выводе активов или игнорировали срок подачи заявления о банкротстве.

Важно: если хотя бы одно из действий лица повлекло ухудшение положения кредиторов — суд может признать его КДЛ и привлечь к субсидиарной ответственности. Это касается и тех, кто «закрывал глаза» на происходящее.

Что изменилось в 2025 году

Ключевое изменение — усиление ответственности без необходимости прямых доказательств злого умысла. Логика судов стала строже, а подход — формализованнее. Показываем на конкретном деле.

📎 Определение Верховного суда РФ от 21 февраля 2025 года № 305-ЭС24-22290 дало три сигнала рынку:

1. Переворот бремени доказывания

Если кредитор указывает на совокупность подозрительных обстоятельств — передачу юрлица номинальному директору, отсутствие отчётности, исключение из ЕГРЮЛ — дальше уже КДЛ должен доказывать свою добросовестность.

Потеря документов = самостоятельный признак недобросовестности. Суд не принимает аргумент «всё сгорело» или «было давно».

2. Исключение компании из ЕГРЮЛ не освобождает

Прекращение банкротного дела по причине отсутствия финансирования и последующее исключение из реестра не означают, что долги прощены.

ВС подтвердил: если расчёты с кредитором не завершены, а руководство фактически уклонилось — ответственность сохраняется.

Даже если юрлицо исключено, кредитор может заявить иск к КДЛ. «Брошенная» компания — теперь это почти прямое доказательство попытки уйти от ответственности.

3. Причинно-следственная связь больше не требует точности

Снижен стандарт доказывания: достаточно показать, что действия (или бездействие) управленцев увеличили риск неплатежеспособности.

  • Например: назначение номинального директора;

  • Вывод активов в последние месяцы;

  • Переоформление компании на «техническое» лицо.

Даже если это не основная причина банкротства — достаточно риска. Этого уже хватает для субсидиарной ответственности.

Вывод для бизнеса

Судебная практика 2025 года говорит прямо: попытка «сбросить» юрлицо без банкротства и документации воспринимается как недобросовестность.

Если вы:

  • передали компанию номиналу,

  • не сдали отчётность,

  • не подали заявление о банкротстве,

  • потеряли документы,

то с высокой вероятностью попадёте под субсидиарку — и отвечать будете не юрлицом, а лично.

Что делать

  • Документируйте все действия, направленные на сохранение активов.

  • Не затягивайте с подачей заявления о банкротстве — просрочка может стоить миллионы.

  • Не рассчитывайте, что «само забудется» — исключение из ЕГРЮЛ проблему не решает.

  • Проверяйте, кто принимает решения от имени компании. Формальный статус — не защита.

2025 год уже показал: физлица, стоящие за банкротящимися юрлицами, стали основной целью для исков. И чем дольше вы не реагируете — тем выше вероятность, что ответственность будет солидарной, а взыскание — по всей цепочке лиц, причастных к управлению.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

18 подписчиков127 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы