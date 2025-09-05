Субсидиарная ответственность в 2025 году: кого привлекают, как защищаться и что изменилось

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Что такое субсидиарная ответственность
Если у компании не осталось средств, а долги перед кредиторами остались, платить может быть обязан не бизнес, а его руководитель, владелец или иное контролирующее лицо — за счёт личного имущества. Это и есть субсидиарная ответственность.
Применяется она не автоматически. Сначала кредитор пытается взыскать долги с юридического лица. Если активов не хватает, он вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию с контролирующих лиц. Главное условие — доказать, что компания не расплатилась по вине управленцев: из-за их действий или бездействия.
Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности
Судебная практика 2024–2025 годов, в том числе позиция Верховного суда, показывает: к контролирующим должника лицам (КДЛ) могут быть отнесены не только директор и учредитель. Сегодня важна не столько формальная должность, сколько фактическое влияние на судьбу компании. И если это влияние доказано — ответственность реальна.
Кого относят к КДЛ
Генеральные директора и управляющие — в том числе ликвидационные комиссии, члены правлений, управляющие организации;
Учредители и бенефициары — если доля в уставном капитале от 50 %, презумпция контроля возникает автоматически;
Теневые управленцы — даже без официального статуса в ЕГРЮЛ, но при наличии писем, подписей, внутренних поручений, платежей или переписки;
Финансовые директора, главбухи и юристы — если они подписывали спорные сделки, участвовали в выводе активов или игнорировали срок подачи заявления о банкротстве.
Важно: если хотя бы одно из действий лица повлекло ухудшение положения кредиторов — суд может признать его КДЛ и привлечь к субсидиарной ответственности. Это касается и тех, кто «закрывал глаза» на происходящее.
Что изменилось в 2025 году
Ключевое изменение — усиление ответственности без необходимости прямых доказательств злого умысла. Логика судов стала строже, а подход — формализованнее. Показываем на конкретном деле.
📎 Определение Верховного суда РФ от 21 февраля 2025 года № 305-ЭС24-22290 дало три сигнала рынку:
1. Переворот бремени доказывания
Если кредитор указывает на совокупность подозрительных обстоятельств — передачу юрлица номинальному директору, отсутствие отчётности, исключение из ЕГРЮЛ — дальше уже КДЛ должен доказывать свою добросовестность.
Потеря документов = самостоятельный признак недобросовестности. Суд не принимает аргумент «всё сгорело» или «было давно».
2. Исключение компании из ЕГРЮЛ не освобождает
Прекращение банкротного дела по причине отсутствия финансирования и последующее исключение из реестра не означают, что долги прощены.
ВС подтвердил: если расчёты с кредитором не завершены, а руководство фактически уклонилось — ответственность сохраняется.
Даже если юрлицо исключено, кредитор может заявить иск к КДЛ. «Брошенная» компания — теперь это почти прямое доказательство попытки уйти от ответственности.
3. Причинно-следственная связь больше не требует точности
Снижен стандарт доказывания: достаточно показать, что действия (или бездействие) управленцев увеличили риск неплатежеспособности.
Например: назначение номинального директора;
Вывод активов в последние месяцы;
Переоформление компании на «техническое» лицо.
Даже если это не основная причина банкротства — достаточно риска. Этого уже хватает для субсидиарной ответственности.
Вывод для бизнеса
Судебная практика 2025 года говорит прямо: попытка «сбросить» юрлицо без банкротства и документации воспринимается как недобросовестность.
Если вы:
передали компанию номиналу,
не сдали отчётность,
не подали заявление о банкротстве,
потеряли документы,
то с высокой вероятностью попадёте под субсидиарку — и отвечать будете не юрлицом, а лично.
Что делать
Документируйте все действия, направленные на сохранение активов.
Не затягивайте с подачей заявления о банкротстве — просрочка может стоить миллионы.
Не рассчитывайте, что «само забудется» — исключение из ЕГРЮЛ проблему не решает.
Проверяйте, кто принимает решения от имени компании. Формальный статус — не защита.
2025 год уже показал: физлица, стоящие за банкротящимися юрлицами, стали основной целью для исков. И чем дольше вы не реагируете — тем выше вероятность, что ответственность будет солидарной, а взыскание — по всей цепочке лиц, причастных к управлению.
