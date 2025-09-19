Налог на имущество: когда платить, кому положены льготы и что будет, если игнорировать

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
За что вообще платится налог
Имущественный налог — это взнос в бюджет за владение недвижимостью. Причём платить его нужно, даже если вы не пользуетесь своей квартирой или, скажем, сдаёте её в аренду. Налоговая не смотрит на то, кто живёт — важен сам факт собственности.
Под налогообложение подпадают все объекты, которые прочно связаны с землёй:
— квартира,
— комната,
— дом,
— гараж,
— хозпостройки до 50 м².
Важно: земельный участок — это отдельный вид налога, он сюда не входит.
Сколько платить: ставки и расчёты
Ставку определяет местная власть — город, поселок, деревня. Она считается от кадастровой стоимости объекта, а не от рыночной. Кадастровую оценку делает регион — она может отличаться от цены на рынке и пересматривается раз в несколько лет.
Вот базовые ставки по НК РФ:
0,1% — жильё, в том числе недостроенное, гаражи, небольшие хозпостройки;
0,5% — всё остальное (например, апартаменты, склады);
2% — торговая и офисная недвижимость;
2,5% — объекты дороже 300 млн ₽.
Регион может корректировать ставку 0,1% — но не более чем до 0,3%.
Пример: в Москве налог на квартиру стоимостью от 10 до 20 млн ₽ составляет 0,15%, от 20 до 50 млн ₽ — уже 0,2%.
Кто освобождён от налога
Льготы по имущественному налогу предусмотрены как федеральные, так и местные. Согласно НК РФ, от налога освобождаются:
пенсионеры,
участники ВОВ,
герои СССР и РФ,
инвалиды I и II групп и другие категории.
Важно: льгота действует только на один объект каждого вида. То есть:
если у пенсионерки есть одна квартира и один гараж, оба объекта не облагаются налогом;
но если у неё две квартиры, налоговая освободит только одну — вторую придётся оплатить.
Как выбрать объект для льготы
По умолчанию налоговая применяет льготу к самому дорогому объекту. Например, если в собственности квартира за 3 млн ₽ и ещё одна за 1,5 млн ₽ — освобождение пойдёт на первую. Если вы хотите освободить другой объект, нужно обратиться в ИФНС и подать заявление.
Как подать на льготу
Льготы не применяются автоматически. Необходимо:
Подать заявление в ИФНС.
Приложить подтверждающие документы.
Сделать это один раз — дальше льгота действует до тех пор, пока объект остаётся в вашей собственности.
Также есть местные льготы, о которых можно узнать на сайте ФНС — там есть отдельный раздел по регионам.
А если не платить?
Если налог не уплачен до установленного срока, начнётся начисление пени — с 2 декабря 2025 года долг начнёт расти ежедневно. Пени идут по ставке 1/300 от ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Когда задолженность превысит 10 000 ₽, налоговая может инициировать запрет на выезд за границу.
Что важно запомнить
Налог на имущество — обязанность собственника, а не пользователя.
Льготы нужно оформлять заранее, они не применяются автоматически.
Кадастровая стоимость — не рыночная. Ставка налога считается именно от неё.
При долге более 10 000 ₽ возможны ограничения на выезд за рубеж.
Если вы хотите узнать, положена ли вам льгота, или проверить, правильно ли рассчитан налог — сделайте это заранее. ИФНС не всегда уведомляет об ошибках, а лишние суммы платить никому не хочется.
Для владельцев нескольких объектов, арендодателей и тех, кто не успел подать заявление, важно понимать свои права. Порой одна поданная бумага экономит десятки тысяч рублей — и избавляет от блокировок, штрафов и неприятных сюрпризов от ФНС.
