Налог на имущество: когда платить, кому положены льготы и что будет, если игнорировать

Наличие квартиры, дома или гаража — это не всегда обязанность платить имущественный налог. Но разобраться, кто освобожден, за что именно берут плату и как применяются льготы, стоит заранее. Особенно если вы — собственник нескольких объектов или просто не уверены, почему налоговая прислала сумму к оплате.

За что вообще платится налог

Имущественный налог — это взнос в бюджет за владение недвижимостью. Причём платить его нужно, даже если вы не пользуетесь своей квартирой или, скажем, сдаёте её в аренду. Налоговая не смотрит на то, кто живёт — важен сам факт собственности.

Под налогообложение подпадают все объекты, которые прочно связаны с землёй:
— квартира,
— комната,
— дом,
— гараж,
— хозпостройки до 50 м².

Важно: земельный участок — это отдельный вид налога, он сюда не входит.

Сколько платить: ставки и расчёты

Ставку определяет местная власть — город, поселок, деревня. Она считается от кадастровой стоимости объекта, а не от рыночной. Кадастровую оценку делает регион — она может отличаться от цены на рынке и пересматривается раз в несколько лет.

Вот базовые ставки по НК РФ:

  • 0,1% — жильё, в том числе недостроенное, гаражи, небольшие хозпостройки;

  • 0,5% — всё остальное (например, апартаменты, склады);

  • 2% — торговая и офисная недвижимость;

  • 2,5% — объекты дороже 300 млн ₽.

Регион может корректировать ставку 0,1% — но не более чем до 0,3%.
Пример: в Москве налог на квартиру стоимостью от 10 до 20 млн ₽ составляет 0,15%, от 20 до 50 млн ₽ — уже 0,2%.

Кто освобождён от налога

Льготы по имущественному налогу предусмотрены как федеральные, так и местные. Согласно НК РФ, от налога освобождаются:

  • пенсионеры,

  • участники ВОВ,

  • герои СССР и РФ,

  • инвалиды I и II групп и другие категории.

Важно: льгота действует только на один объект каждого вида. То есть:

  • если у пенсионерки есть одна квартира и один гараж, оба объекта не облагаются налогом;

  • но если у неё две квартиры, налоговая освободит только одну — вторую придётся оплатить.

Как выбрать объект для льготы

По умолчанию налоговая применяет льготу к самому дорогому объекту. Например, если в собственности квартира за 3 млн ₽ и ещё одна за 1,5 млн ₽ — освобождение пойдёт на первую. Если вы хотите освободить другой объект, нужно обратиться в ИФНС и подать заявление.

Как подать на льготу

Льготы не применяются автоматически. Необходимо:

  1. Подать заявление в ИФНС.

  2. Приложить подтверждающие документы.

  3. Сделать это один раз — дальше льгота действует до тех пор, пока объект остаётся в вашей собственности.

Также есть местные льготы, о которых можно узнать на сайте ФНС — там есть отдельный раздел по регионам.

А если не платить?

Если налог не уплачен до установленного срока, начнётся начисление пени — с 2 декабря 2025 года долг начнёт расти ежедневно. Пени идут по ставке 1/300 от ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Когда задолженность превысит 10 000 ₽, налоговая может инициировать запрет на выезд за границу.

Что важно запомнить

  • Налог на имущество — обязанность собственника, а не пользователя.

  • Льготы нужно оформлять заранее, они не применяются автоматически.

  • Кадастровая стоимость — не рыночная. Ставка налога считается именно от неё.

  • При долге более 10 000 ₽ возможны ограничения на выезд за рубеж.

Если вы хотите узнать, положена ли вам льгота, или проверить, правильно ли рассчитан налог — сделайте это заранее. ИФНС не всегда уведомляет об ошибках, а лишние суммы платить никому не хочется.

Для владельцев нескольких объектов, арендодателей и тех, кто не успел подать заявление, важно понимать свои права. Порой одна поданная бумага экономит десятки тысяч рублей — и избавляет от блокировок, штрафов и неприятных сюрпризов от ФНС.

