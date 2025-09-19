Налог на имущество: когда платить, кому положены льготы и что будет, если игнорировать

За что вообще платится налог

Имущественный налог — это взнос в бюджет за владение недвижимостью. Причём платить его нужно, даже если вы не пользуетесь своей квартирой или, скажем, сдаёте её в аренду. Налоговая не смотрит на то, кто живёт — важен сам факт собственности.

Под налогообложение подпадают все объекты, которые прочно связаны с землёй:

— квартира,

— комната,

— дом,

— гараж,

— хозпостройки до 50 м².

Важно: земельный участок — это отдельный вид налога, он сюда не входит.