ЭКГ — не только про сердце

Больше 7 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей уже включены в ЭКГ-рейтинг — новый государственный инструмент оценки деловой репутации. Под капотом у него — 47 критериев. В их числе — социальная и экологическая нагрузка, вклад в реализацию нацпроектов, работа с контрагентами, финансовая устойчивость, зарплаты, соцпакет, экологическая ответственность и даже потенциальная благонадёжность.

Что важно: источник информации — официальные базы ФНС, то есть государственные ИС, к которым налоговая имеет прямой доступ. А значит, это не просто инициативный рейтинг — а стандартизированный механизм оценки, который уже сегодня используется на уровне региональных властей и скоро может стать фактором при проверках, допуске к торгам и рассмотрении льгот.