ЭКГ — не только про сердце

Больше 7 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей уже включены в ЭКГ-рейтинг — новый государственный инструмент оценки деловой репутации. Под капотом у него — 47 критериев. В их числе — социальная и экологическая нагрузка, вклад в реализацию нацпроектов, работа с контрагентами, финансовая устойчивость, зарплаты, соцпакет, экологическая ответственность и даже потенциальная благонадёжность.
Что важно: источник информации — официальные базы ФНС, то есть государственные ИС, к которым налоговая имеет прямой доступ. А значит, это не просто инициативный рейтинг — а стандартизированный механизм оценки, который уже сегодня используется на уровне региональных властей и скоро может стать фактором при проверках, допуске к торгам и рассмотрении льгот.
Из чего состоит рейтинг ЭКГ
Рейтинг формируется в два этапа:
Первый блок — скоринг: он базируется на налоговой и бухгалтерской отчётности, которую организации и ИП уже сдают в ФНС. Это автоматический расчёт по ключевым параметрам: налоговая нагрузка, задолженности, выручка, фонды оплаты труда, регулярность выплат и т. д.
Второй блок — экспертная оценка: к расчёту привлекаются специалисты, которые отдельно анализируют качество соцпакета, участие компании в благотворительных или экологических проектах, инвестиционную активность в регионах. Это тот уровень, который невозможно «нарисовать в декларации».
Кто участвует в рейтинге
К участию допускаются все ИП и юрлица, за исключением:
финансовых организаций (банки, страховые);
иноагентов;
компаний в стадии банкротства или ликвидации.
Изначально рейтинг охватывал только Центральный федеральный округ, но сейчас проект масштабирован на 95% российских организаций. И уже активно используется в межведомственном взаимодействии.
Кто поставляет данные
Федеральная налоговая служба — главный поставщик данных. Именно из ФНС поступают сведения о финансовом состоянии компаний, задолженностях, налоговой дисциплине, начислениях, штрафах и корректировках.
На этом уровне ЭКГ превращается в инструмент, близкий по точности к кредитному рейтингу — только вместо банков его используют регионы, ведомства, органы поддержки МСП и закупочные комиссии.
Что даёт участие в рейтинге
Это не просто имиджевая история. Высокие баллы в ЭКГ открывают доступ к реальным мерам поддержки:
— Привилегии в госзакупках.
— Ускоренные сроки рассмотрения заявок на финансирование.
— Приоритет при подключении к инфраструктуре.
— Региональные финансовые льготы.
— Возможность прямого диалога с губернатором и даже выход на аппарат полпреда Президента.
ЭКГ — это новый формат деловой биографии, который видит и государство, и крупные заказчики, и партнёры. Это не отчёт для галочки. Это — инструмент, который начинает работать в интересах бизнеса, если им правильно пользоваться.
Почему за этим нужно следить
Появление рейтинга ЭКГ — это сигнал к повышению прозрачности. Компании, которые уверены в своей налоговой политике, белой отчётности и социальных практиках, могут получить ощутимые бонусы. А те, кто игнорирует экологическую и трудовую ответственность — будут на виду.
Важно: вы не можете выбрать — участвовать в рейтинге или нет. Если у вашей компании есть регистрация, отчётность и активность — вы уже в системе.
Вопрос лишь в том, какой балл вы получите, и что с этим можно сделать.
