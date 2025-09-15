Франшиза — не дробление. Суд признал действия предпринимателя законными

Налоговая попыталась приравнять франшизу к искусственному дроблению бизнеса. Но суд встал на сторону бизнеса. ИП Данилюк А.Н., владелец товарного знака «Бирхаус», успешно оспорил претензии инспекции, доказав, что действовал в рамках закона.

Что случилось

ФНС посчитала, что под видом франчайзинговой сети предприниматель создал схему по дроблению бизнеса, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Основание: договоры коммерческой концессии с 13 ИП и 2 ООО, которым были переданы торговые объекты и право на использование товарного знака. Все участники работали на спецрежимах (ЕНВД или УСН), тогда как сам Данилюк платил НДС. По мнению налоговой, это позволило уйти от уплаты части налогов.

Доводы ФНС

Инспекция сформировала позицию на ряде признаков:

Подконтрольность участников — часть ИП зарегистрирована в один день, среди владельцев были бывшие сотрудники Данилюка и лица с родственными связями.

Финансовая зависимость — отсутствие собственных средств у франчайзи, наличные расчёты без документального подтверждения.

Единое управление — один и тот же IP-адрес, единая бухгалтерия, общая система инкассации.

Ошибки в документах — например, неуплата роялти и отсутствие регистрации товарного знака в Роспатенте.

Снижение выручки у самого Данилюка — по мнению ФНС, это говорит о передаче оборотов.

Общие поставщики — ещё один аргумент для налоговой в пользу фиктивности деятельности.

Что сказали в суде

Суд рассмотрел дело и пришёл к противоположному выводу.

📄 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2025 по делу № А46‑15663/2024.

Вот ключевые аргументы, которые повлияли на позицию суда:

1. Уплата НДС

Одно из звеньев — простое товарищество — работало на общей системе налогообложения и платило НДС. Это сняло претензии о получении необоснованной налоговой выгоды.

2. Наличие реальной деловой цели

Бизнес смог доказать, что создание структуры имело экономическую логику. Цель — объединить ресурсы и компетенции для реализации совместного проекта, а не уйти от налогов.

3. Самостоятельность участников

Каждый франчайзи:

вел самостоятельную деятельность,

имел отдельные расчётные счета ,

нанимал собственный штат сотрудников ,

арендовал помещения и нёс расходы самостоятельно.

4. Коллегиальность в управлении

Доказано, что все ключевые решения в рамках товарищества принимались совместно всеми участниками, как и предусмотрено договором о совместной деятельности.

Решение суда

Решение ФНС признано недействительным. Суд подтвердил, что действия ИП Данилюка не нарушают закон.

Почему это важно

Это решение может стать прецедентом для схожих дел. Сегодня ФНС всё чаще пытается квалифицировать легальные формы предпринимательства как схемы ухода от налогов. Но суды готовы рассматривать дела по существу, а не по формальным признакам. Ключевым остаётся наличие реальной деловой цели, финансовой самостоятельности участников и прозрачности операций.

Следите за практикой. Эта история — напоминание о том, что даже под давлением проверок предприниматель может защитить свои интересы — если структура выстроена грамотно, а документы в порядке.