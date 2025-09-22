Упрощенка с НДС: насколько это выгодно для ИП в 2025 году

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Теперь упрощенцы обязаны платить НДС — при определённых условиях. И это напрямую влияет на то, какую форму и систему налогообложения выбрать: ИП или ООО, УСН или ОСНО, с НДС или без него.
Новые правила с 2025 года
С 1 января 2025 года ИП и ООО на УСН платят НДС, если доходы за год превысили 60 миллионов рублей. Об этом сказано в Федеральном законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
В этом случае налогоплательщику нужно выбрать одну из ставок:
5%
7%
или 20%
Если же выручка меньше 60 млн ₽ — упрощенец автоматически получает освобождение от НДС.
Что даёт УСН с НДС
Если раньше ИП на упрощёнке не рассматривали НДС как опцию — в 2025 году это стало одним из способов остаться на УСН и одновременно работать с вычетами.
Вот что получает предприниматель:
1. Упрощёнка остаётся упрощёнкой.
Вы продолжаете работать по привычной схеме, без перехода на ОСНО. Меньше отчётности, меньше нагрузки, понятная налоговая база.
2. Появляется право на вычет НДС.
Теперь вы можете возмещать НДС при покупке товаров, работ и услуг. Это особенно выгодно, если у вас высокая закупочная себестоимость или вы закупаетесь у плательщиков НДС.
3. Снижается общая налоговая нагрузка.
Если грамотно выстроить структуру расходов и входного НДС, можно оптимизировать итоговые платежи. Особенно в сравнении с ОСНО.
4. Остаётся льготный режим учёта.
УСН не требует полноценного бухучёта, как ОСНО. Это снижает стоимость сопровождения и делает расчёты проще.
5. Открываются двери к новым контрагентам.
Многие компании на общей системе требуют выставления счетов с НДС. Возможность его включать делает вас более удобным партнёром.
6. Гибкость в выборе ставки.
Новая система позволяет выбрать между ставками 5%, 7% и 20%. Это можно подстроить под специфику вашего бизнеса.
7. Минимум проверок.
ФНС пока не усиливает выездной контроль по новой схеме. Для многих это возможность начать работать с НДС — но без риска моментальных доначислений.
8. Экономия на операционке.
При правильной настройке документооборота вы можете возмещать НДС без дополнительных расходов на смену системы налогообложения.
9. Подходит начинающим.
Для старта бизнеса ИП на УСН с НДС — это хороший компромисс. Вы получаете льготы упрощёнки, но при этом не теряете преимущества работы с НДС.
Что важно учитывать
Новая система только начала работать — и пока нет окончательной статистики, как она будет администрироваться. Законодательство может корректироваться, подходы ФНС — меняться.
Поэтому перед тем как принять решение о системе налогообложения или переходе на НДС, важно:
— оценить объёмы закупок и продаж,
— понять, с какими контрагентами вы работаете,
— просчитать маржинальность,
— и обязательно проконсультироваться с налоговым специалистом.
Выбор между УСН и НДС в 2025 году — это не просто про налоги. Это про стратегию бизнеса.
Если вы работаете в «пограничной» зоне доходов — 50–70 млн ₽, уже сейчас стоит просчитать оба сценария. Потому что переход на НДС может быть не наказанием, а точкой роста.
И если сделать всё правильно, вычет по НДС будет не проблемой, а конкурентным преимуществом.
