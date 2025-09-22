Упрощенка с НДС: насколько это выгодно для ИП в 2025 году

Что даёт УСН с НДС

Если раньше ИП на упрощёнке не рассматривали НДС как опцию — в 2025 году это стало одним из способов остаться на УСН и одновременно работать с вычетами.

Вот что получает предприниматель:

1. Упрощёнка остаётся упрощёнкой.

Вы продолжаете работать по привычной схеме, без перехода на ОСНО. Меньше отчётности, меньше нагрузки, понятная налоговая база.

2. Появляется право на вычет НДС.

Теперь вы можете возмещать НДС при покупке товаров, работ и услуг. Это особенно выгодно, если у вас высокая закупочная себестоимость или вы закупаетесь у плательщиков НДС.

3. Снижается общая налоговая нагрузка.

Если грамотно выстроить структуру расходов и входного НДС, можно оптимизировать итоговые платежи. Особенно в сравнении с ОСНО.

4. Остаётся льготный режим учёта.

УСН не требует полноценного бухучёта, как ОСНО. Это снижает стоимость сопровождения и делает расчёты проще.

5. Открываются двери к новым контрагентам.

Многие компании на общей системе требуют выставления счетов с НДС. Возможность его включать делает вас более удобным партнёром.

6. Гибкость в выборе ставки.

Новая система позволяет выбрать между ставками 5%, 7% и 20%. Это можно подстроить под специфику вашего бизнеса.

7. Минимум проверок.

ФНС пока не усиливает выездной контроль по новой схеме. Для многих это возможность начать работать с НДС — но без риска моментальных доначислений.

8. Экономия на операционке.

При правильной настройке документооборота вы можете возмещать НДС без дополнительных расходов на смену системы налогообложения.

9. Подходит начинающим.

Для старта бизнеса ИП на УСН с НДС — это хороший компромисс. Вы получаете льготы упрощёнки, но при этом не теряете преимущества работы с НДС.