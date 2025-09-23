Минтруд отменяет выплату декретных работодателем: что изменится

ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Минтруд России поставил перед собой амбициозную задачу — изменить порядок расчета и выплаты больничных и декретных пособий для граждан, занятых у нескольких работодателей. Ведомство предлагает отказаться от прежней логики, по которой пособия выплачивались по каждому месту работы, и перейти к единому пособию с повышенным лимитом.

Что предлагают изменить

Сегодня правила такие:
— если работник трудился у одних и тех же страхователей за последние два года, он получает пособие по каждому месту работы;
— если работодатели были разными, пособие платится только у одного из них, которого выбрал сам работник.

При этом сумма пособий рассчитывается из среднего заработка за два года, но есть верхний и нижний пороги выплат.

Теперь Минтруд и Социальный фонд России предлагают отказаться от этой конструкции.

Зачем это нужно

Как пояснила директор департамента развития социального страхования Людмила Чикмачева, с 2021 года все пособия выплачивает напрямую Социальный фонд, а не работодатель. Это логично, по её мнению, объединить расчёт в единое пособие. Особенно если речь идёт о молодых матерях, которые работают сразу в нескольких местах и получают невысокую зарплату на каждом. В итоге они рискуют остаться с минимальной выплатой, даже если совокупный доход у них приличный.

Новая модель направлена на то, чтобы устранить такие перекосы.

Как это может выглядеть

Один из рассматриваемых вариантов — учёт общей базы для начисления страховых взносов от всех работодателей. На основе этой суммарной базы и будет рассчитываться единое пособие. Это создаёт потенциал для увеличения итоговой выплаты, особенно в случаях, когда человек совмещает несколько низкооплачиваемых должностей.

Но при этом, как подчёркивает Чикмачева, важно не ухудшить положение работников. Переход к новой системе потребует учёта множества нюансов, в том числе — корректной технической реализации в системах СФР и проверенного расчёта финансовой нагрузки на бюджет.

Что дальше

На данный момент инициатива находится на этапе обсуждения. Проект находится в проработке как в Минтруде, так и в Социальном фонде, а значит, конкретные изменения пока не утверждены.

Но вектор очевиден: государство продолжает унификацию выплат, делая их централизованными и минимизируя участие работодателей.

Вывод: если изменения будут приняты, модель выплат по беременности, родам и нетрудоспособности станет проще для работника и, возможно, выгоднее для тех, кто совмещает несколько работ. Следим за развитием событий и обязательно расскажем, когда появится проект или конкретные цифры.

