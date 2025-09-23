Минтруд отменяет выплату декретных работодателем: что изменится

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Что предлагают изменить
Сегодня правила такие:
— если работник трудился у одних и тех же страхователей за последние два года, он получает пособие по каждому месту работы;
— если работодатели были разными, пособие платится только у одного из них, которого выбрал сам работник.
При этом сумма пособий рассчитывается из среднего заработка за два года, но есть верхний и нижний пороги выплат.
Теперь Минтруд и Социальный фонд России предлагают отказаться от этой конструкции.
Зачем это нужно
Как пояснила директор департамента развития социального страхования Людмила Чикмачева, с 2021 года все пособия выплачивает напрямую Социальный фонд, а не работодатель. Это логично, по её мнению, объединить расчёт в единое пособие. Особенно если речь идёт о молодых матерях, которые работают сразу в нескольких местах и получают невысокую зарплату на каждом. В итоге они рискуют остаться с минимальной выплатой, даже если совокупный доход у них приличный.
Новая модель направлена на то, чтобы устранить такие перекосы.
Как это может выглядеть
Один из рассматриваемых вариантов — учёт общей базы для начисления страховых взносов от всех работодателей. На основе этой суммарной базы и будет рассчитываться единое пособие. Это создаёт потенциал для увеличения итоговой выплаты, особенно в случаях, когда человек совмещает несколько низкооплачиваемых должностей.
Но при этом, как подчёркивает Чикмачева, важно не ухудшить положение работников. Переход к новой системе потребует учёта множества нюансов, в том числе — корректной технической реализации в системах СФР и проверенного расчёта финансовой нагрузки на бюджет.
Что дальше
На данный момент инициатива находится на этапе обсуждения. Проект находится в проработке как в Минтруде, так и в Социальном фонде, а значит, конкретные изменения пока не утверждены.
Но вектор очевиден: государство продолжает унификацию выплат, делая их централизованными и минимизируя участие работодателей.
Вывод: если изменения будут приняты, модель выплат по беременности, родам и нетрудоспособности станет проще для работника и, возможно, выгоднее для тех, кто совмещает несколько работ. Следим за развитием событий и обязательно расскажем, когда появится проект или конкретные цифры.
