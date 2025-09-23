Минтруд отменяет выплату декретных работодателем: что изменится

Что предлагают изменить

Сегодня правила такие:

— если работник трудился у одних и тех же страхователей за последние два года, он получает пособие по каждому месту работы;

— если работодатели были разными, пособие платится только у одного из них, которого выбрал сам работник.

При этом сумма пособий рассчитывается из среднего заработка за два года, но есть верхний и нижний пороги выплат.

Теперь Минтруд и Социальный фонд России предлагают отказаться от этой конструкции.