Необоснованные вычеты по НДС: Верховный суд напомнил, как не надо

Судебная практика по НДС продолжает пополняться — и вновь в центре внимания доначисления, выездная проверка и недоказанная реальность сделок. В 2025 году налоговая служба усиливает контроль за обоснованностью вычетов, а суды подтверждают: формальный документооборот больше не спасает.