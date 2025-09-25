Необоснованные вычеты по НДС: Верховный суд напомнил, как не надо

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Что такое необоснованные вычеты
Под необоснованными вычетами понимаются случаи, когда налогоплательщик занижает НДС к уплате, заявляя право на вычет, которое не подтверждается реальными хозяйственными операциями. Основания для отказа:
отсутствуют первичные документы или они содержат недостоверные сведения;
документы не отражают фактическую суть сделки;
сделка лишена деловой цели — её цель исключительно в оптимизации налога;
неправильно оформлены счета-фактуры и прочие документы;
завышена стоимость приобретаемых товаров или услуг, что увеличивает сумму вычета.
Разбор судебного акта
Определение ВС РФ от 16.06.2025 № 301-ЭС25-4009 по делу № А43-19969/2023
Компания оспаривала доначисления НДС, сделанные по итогам выездной проверки, но проиграла дело на всех инстанциях. Суды признали:
контрагенты не имели ресурсов для исполнения обязательств;
несколько юрлиц сдавали отчётность с одних IP-адресов;
средства по сделкам обналичивались или возвращались;
отсутствовали признаки реальной деятельности у поставщиков;
декларации подавались с минимальными налогами к уплате;
сотрудники не подтвердили факт сделок при допросах.
Суд пришёл к выводу: компания организовала только формальный документооборот — без реального исполнения обязательств. Цель — завышение суммы вычетов по НДС.
Почему это важно
Дело подтверждает тренд: налоговая продолжает активно использовать аналитику по ИП-адресам, банковским операциям, сравнение отчетности и опросы сотрудников для доказывания фиктивности. Факта оплаты и наличия документов недостаточно. Нужно доказать реальность хозяйственной деятельности.
Если контрагент — «технический», а сделка — фиктивна, суд признает вычеты необоснованными.
Начать дискуссию