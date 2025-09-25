ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
Необоснованные вычеты по НДС: Верховный суд напомнил, как не надо

Судебная практика по НДС продолжает пополняться — и вновь в центре внимания доначисления, выездная проверка и недоказанная реальность сделок. В 2025 году налоговая служба усиливает контроль за обоснованностью вычетов, а суды подтверждают: формальный документооборот больше не спасает.

Что такое необоснованные вычеты

Под необоснованными вычетами понимаются случаи, когда налогоплательщик занижает НДС к уплате, заявляя право на вычет, которое не подтверждается реальными хозяйственными операциями. Основания для отказа:

  • отсутствуют первичные документы или они содержат недостоверные сведения;

  • документы не отражают фактическую суть сделки;

  • сделка лишена деловой цели — её цель исключительно в оптимизации налога;

  • неправильно оформлены счета-фактуры и прочие документы;

  • завышена стоимость приобретаемых товаров или услуг, что увеличивает сумму вычета.

Разбор судебного акта

Определение ВС РФ от 16.06.2025 № 301-ЭС25-4009 по делу № А43-19969/2023

Компания оспаривала доначисления НДС, сделанные по итогам выездной проверки, но проиграла дело на всех инстанциях. Суды признали:

  • контрагенты не имели ресурсов для исполнения обязательств;

  • несколько юрлиц сдавали отчётность с одних IP-адресов;

  • средства по сделкам обналичивались или возвращались;

  • отсутствовали признаки реальной деятельности у поставщиков;

  • декларации подавались с минимальными налогами к уплате;

  • сотрудники не подтвердили факт сделок при допросах.

Суд пришёл к выводу: компания организовала только формальный документооборот — без реального исполнения обязательств. Цель — завышение суммы вычетов по НДС.

Почему это важно

Дело подтверждает тренд: налоговая продолжает активно использовать аналитику по ИП-адресам, банковским операциям, сравнение отчетности и опросы сотрудников для доказывания фиктивности. Факта оплаты и наличия документов недостаточно. Нужно доказать реальность хозяйственной деятельности.

Если контрагент — «технический», а сделка — фиктивна, суд признает вычеты необоснованными.

Налоговая Правда

Налоговая Правда

