НДС — 22%, УСН — до 10 млн: как может измениться налоговая система с 2026 года

Почему именно НДС и почему именно сейчас

По данным источников, обсуждавших параметры бюджета, самый значимый вклад в доходы может дать только НДС. Ни подоходный налог, ни налог на прибыль не дадут сопоставимого эффекта.

Авансовый НДС, предложенный для импортеров, — это новый формат администрирования. Он должен не просто увеличить поступления, но и ужесточить контроль за цепочками поставок, где процветает оптимизация через оффшоры и фиктивный импорт.