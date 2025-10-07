НДС — 22%, УСН — до 10 млн: как может измениться налоговая система с 2026 года

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Так выглядит сухой итог масштабных предложений Министерства финансов, направленных в правительство вместе с проектом бюджета на 2026–2028 годы. Среди них — повышение ставки НДС до 22%, снижение лимита по УСН и ещё шесть ключевых налоговых изменений.
Основное: НДС вырастет до 22%
Минфин предлагает увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Мера направлена на обеспечение сбалансированности бюджета и поддержку оборонного сектора.
При этом льготная ставка 10% сохранится — для социально значимых категорий: продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров.
Это не просто корректировка параметров — речь идёт о перестройке всей модели поступлений в бюджет. В 2024 году НДС дал почти 37% всех доходов федерального бюджета. А в следующие три года именно повышение НДС рассматривается как главный источник фискального прироста.
Все 7 изменений, которые могут вступить в силу с 1 января 2026 года
Повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% — для большинства товаров и услуг.
Сохранение льготной ставки НДС 10% — для продуктов, лекарств, медизделий, детских товаров.
Налог на игорный бизнес — 5% от ставок игроков + налог на прибыль по общей ставке.
Продажа долей госпредприятий, перешедших в доход государства по решениям судов (при этом стратегические пакеты сохраняются за государством).
Снижение порога уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей — это ужесточение требований к тем, кто использует УСН и схемы дробления.
Завершение действия льготных страховых тарифов — для малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний. Для приоритетных отраслей льготы сохранятся. Для IT-сектора тарифы будут скорректированы, но не отменены.
Авансовый НДС для импортеров — обязательная оплата до ввоза товаров. Мера направлена на борьбу с серым импортом.
Почему именно НДС и почему именно сейчас
По данным источников, обсуждавших параметры бюджета, самый значимый вклад в доходы может дать только НДС. Ни подоходный налог, ни налог на прибыль не дадут сопоставимого эффекта.
Авансовый НДС, предложенный для импортеров, — это новый формат администрирования. Он должен не просто увеличить поступления, но и ужесточить контроль за цепочками поставок, где процветает оптимизация через оффшоры и фиктивный импорт.
Что будет с упрощёнкой: лимит — 10 миллионов
Одно из самых болезненных изменений — снижение лимита по УСН с 60 до 10 млн рублей. Официальная причина — борьба с дроблением бизнеса, когда несколько юрлиц искусственно делят оборот, чтобы не переходить на общую систему.
В Минфине считают, что снижение лимита:
сделает переход к ОСН более плавным для развивающихся компаний;
усилит собираемость НДС;
уменьшит серую зону внутри МСП.
Почему это важно
Налоговая нагрузка на бизнес с 2026 года существенно возрастёт. Особенно это затронет компании:
с оборотом от 10 до 60 млн рублей;
участвующие в импорте;
работающие в сегменте МСП и ранее пользовавшиеся льготами;
работающие с потребительскими товарами — из-за роста цен с новым НДС.
Предложения Минфина — это не технический апгрейд, а перенастройка фискальной модели России под новые приоритеты. Основная цель — наращивание финансирования оборонного сектора и обеспечения макроэкономической стабильности.
