Фиктивный переезд в «льготный» регион: ставка 1% закончится доначислениями

Что делать, если налоговая начала проверку
Многие компании воспользовались налоговыми льготами, зарегистрировав бизнес в регионах с пониженной ставкой. Но если за реальным переездом не последовало перемещение деятельности, налоговая может доначислить налоги в полном объёме.
Что делать, если пришло требование о документах или уведомление о проведении контрольных мероприятий? Почему возникают претензии, если регистрация в «льготном» регионе оформлена официально?
Как налоговая понимает: переезд был фиктивным
Цитата из практики ФНС:
«Если бы компания действительно переехала, мы бы увидели офис, сотрудников, деловые связи и местные расходы. Но на деле происходит следующее...»
Вот ключевые признаки, по которым налоговые органы делают вывод о фиктивности регистрации:
компания продолжает работать по прежним IP-адресам;
договоры и акты подписываются в старом регионе;
бухгалтерия ведётся удалённо;
зарплаты идут людям, которые физически не были в новом регионе;
расходы и банковские реквизиты не изменились;
телефонные звонки исходят из старого региона.
Какие данные собирает налоговая
Фактическое местонахождение бизнеса и его сотрудников устанавливается через перекрёстный анализ десятков источников данных. Ниже — основные методы, которые используют инспекторы при проверке «переехавших» компаний.
1. Транзакции по банковским картам
ФНС анализирует, где вы:
оплачиваете покупки;
снимаете наличные;
в каких точках совершаются операции.
Если основная активность по карте остаётся в прежнем регионе, а в «льготном» её почти нет — это прямой индикатор фиктивности.
Эти данные запрашиваются в рамках досудебной проверки. ФНС получает банковские выписки с указанием всех транзакций, включая геометку.
2. Мобильная детализация (биллинг)
Анализируются:
геолокация по данным базовых станций;
входящие и исходящие вызовы;
частота и продолжительность нахождения в регионе регистрации.
Если абонент продолжает находиться в старом регионе, а новый фигурирует лишь эпизодически — у ФНС есть основания считать, что проживание фиктивное.
Такие данные запрашиваются оперативно у сотовых операторов — МТС, Билайн, МегаФон и др.
3. Билеты, поездки, маршруты
ФНС проверяет:
билеты на самолёты, поезда, автобусы;
посадочные талоны, маршрутные квитанции;
частоту и регулярность поездок в регион регистрации.
Если поездки были разовыми или отсутствовали вовсе — это подтверждает отсутствие реальной связи с регионом.
Данные поступают от авиакомпаний, РЖД, междугородних перевозчиков. Если использовался личный автомобиль — смотрят, где и когда вы заправлялись.
4. Проверка факта переезда бизнеса
ФНС смотрит не только на физическое перемещение людей, но и на перемещение всей деловой активности. Вот ключевые направления анализа:
▪️ IP-адреса
Проверяются IP входов в:
личный кабинет налогоплательщика;
онлайн-банкинг;
сервисы сдачи отчётности.
Если все IP — из прежнего региона, значит деятельность не перемещалась.
▪️ Коммунальные платежи и аренда
ФНС ищет:
квитанции ЖКУ;
договоры аренды;
чеки об оплате коммунальных услуг.
Отсутствие расходов на содержание офиса или жилья — признак фиктивной регистрации.
▪️ Контрагенты
Проверяется:
где зарегистрированы клиенты и подрядчики;
в каких регионах оформлены договора;
в каких судах идут разбирательства (если есть).
Если все партнёры из прежнего региона, а в «льготном» нет ни одного — вывод очевиден.
▪️ Массовая регистрация
Анализируется:
сколько юрлиц и ИП зарегистрировано по одному адресу;
кто владелец помещения;
есть ли фактическая аренда или только «бумажная».
Массовая регистрация — почти гарантированный красный флаг для ФНС.
▪️ Проживание семьи
Учитывается:
где живут члены семьи;
какие школы и сады посещают дети;
где оформлены выплаты и пособия.
Если всё осталось в прежнем регионе — реального переезда не было.
Какие источники используются
ФНС формирует «портрет» компании и её владельца по множеству баз:
данные операторов связи;
выписки из банков;
логи входов в электронные системы;
бухгалтерская отчётность;
сведения из ЕГРЮЛ, Росреестра;
ЗАГС, органы соцзащиты, школы.
И даже:
📌 опросы соседей — выясняют, знаете ли вы их, проживали ли вы реально по адресу.
📌 осмотр помещений, наличие оборудования, персонала, рекламы, табличек, чеков и пр.
Даже такой, казалось бы, мелкий признак, как указание прежнего региона на сайте или в email-адресе — может быть использован как аргумент в доначислениях.
Вывод
Если вы оформляете регистрацию в льготном регионе, а деятельность и жизнь продолжаются в другом месте — налоговая это установит. Способов проверки — десятки.
Фиктивный «переезд» может закончиться доначислением НПД, отменой льгот, штрафами и блокировками.
Сегодня ставка 1% — завтра акт проверки. Будьте готовы документально подтвердить всё, что заявили.
Хотите избежать проблем? Следите за новыми кейсами и методами проверки — мы регулярно публикуем разборы и предупреждения для бизнеса.
