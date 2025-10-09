ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Фиктивный переезд в «льготный» регион: ставка 1% закончится доначислениями

Что делать, если пришло требование о документах или уведомление о проведении контрольных мероприятий? Почему возникают претензии, если регистрация в «льготном» регионе оформлена официально?

Что делать, если налоговая начала проверку

Многие компании воспользовались налоговыми льготами, зарегистрировав бизнес в регионах с пониженной ставкой. Но если за реальным переездом не последовало перемещение деятельности, налоговая может доначислить налоги в полном объёме.

Как налоговая понимает: переезд был фиктивным

Цитата из практики ФНС:

«Если бы компания действительно переехала, мы бы увидели офис, сотрудников, деловые связи и местные расходы. Но на деле происходит следующее...»

Вот ключевые признаки, по которым налоговые органы делают вывод о фиктивности регистрации:

  • компания продолжает работать по прежним IP-адресам;

  • договоры и акты подписываются в старом регионе;

  • бухгалтерия ведётся удалённо;

  • зарплаты идут людям, которые физически не были в новом регионе;

  • расходы и банковские реквизиты не изменились;

  • телефонные звонки исходят из старого региона.

Какие данные собирает налоговая

Фактическое местонахождение бизнеса и его сотрудников устанавливается через перекрёстный анализ десятков источников данных. Ниже — основные методы, которые используют инспекторы при проверке «переехавших» компаний.

1. Транзакции по банковским картам

ФНС анализирует, где вы:

  • оплачиваете покупки;

  • снимаете наличные;

  • в каких точках совершаются операции.

Если основная активность по карте остаётся в прежнем регионе, а в «льготном» её почти нет — это прямой индикатор фиктивности.

Эти данные запрашиваются в рамках досудебной проверки. ФНС получает банковские выписки с указанием всех транзакций, включая геометку.

2. Мобильная детализация (биллинг)

Анализируются:

  • геолокация по данным базовых станций;

  • входящие и исходящие вызовы;

  • частота и продолжительность нахождения в регионе регистрации.

Если абонент продолжает находиться в старом регионе, а новый фигурирует лишь эпизодически — у ФНС есть основания считать, что проживание фиктивное.

Такие данные запрашиваются оперативно у сотовых операторов — МТС, Билайн, МегаФон и др.

3. Билеты, поездки, маршруты

ФНС проверяет:

  • билеты на самолёты, поезда, автобусы;

  • посадочные талоны, маршрутные квитанции;

  • частоту и регулярность поездок в регион регистрации.

Если поездки были разовыми или отсутствовали вовсе — это подтверждает отсутствие реальной связи с регионом.

Данные поступают от авиакомпаний, РЖД, междугородних перевозчиков. Если использовался личный автомобиль — смотрят, где и когда вы заправлялись.

4. Проверка факта переезда бизнеса

ФНС смотрит не только на физическое перемещение людей, но и на перемещение всей деловой активности. Вот ключевые направления анализа:

▪️ IP-адреса

Проверяются IP входов в:

  • личный кабинет налогоплательщика;

  • онлайн-банкинг;

  • сервисы сдачи отчётности.

Если все IP — из прежнего региона, значит деятельность не перемещалась.

▪️ Коммунальные платежи и аренда

ФНС ищет:

  • квитанции ЖКУ;

  • договоры аренды;

  • чеки об оплате коммунальных услуг.

Отсутствие расходов на содержание офиса или жилья — признак фиктивной регистрации.

▪️ Контрагенты

Проверяется:

  • где зарегистрированы клиенты и подрядчики;

  • в каких регионах оформлены договора;

  • в каких судах идут разбирательства (если есть).

Если все партнёры из прежнего региона, а в «льготном» нет ни одного — вывод очевиден.

▪️ Массовая регистрация

Анализируется:

  • сколько юрлиц и ИП зарегистрировано по одному адресу;

  • кто владелец помещения;

  • есть ли фактическая аренда или только «бумажная».

Массовая регистрация — почти гарантированный красный флаг для ФНС.

▪️ Проживание семьи

Учитывается:

  • где живут члены семьи;

  • какие школы и сады посещают дети;

  • где оформлены выплаты и пособия.

Если всё осталось в прежнем регионе — реального переезда не было.

Какие источники используются

ФНС формирует «портрет» компании и её владельца по множеству баз:

  • данные операторов связи;

  • выписки из банков;

  • логи входов в электронные системы;

  • бухгалтерская отчётность;

  • сведения из ЕГРЮЛ, Росреестра;

  • ЗАГС, органы соцзащиты, школы.

И даже:
📌 опросы соседей — выясняют, знаете ли вы их, проживали ли вы реально по адресу.
📌 осмотр помещений, наличие оборудования, персонала, рекламы, табличек, чеков и пр.

Даже такой, казалось бы, мелкий признак, как указание прежнего региона на сайте или в email-адресе — может быть использован как аргумент в доначислениях.

Вывод

Если вы оформляете регистрацию в льготном регионе, а деятельность и жизнь продолжаются в другом месте — налоговая это установит. Способов проверки — десятки.
Фиктивный «переезд» может закончиться доначислением НПД, отменой льгот, штрафами и блокировками.

Сегодня ставка 1% — завтра акт проверки. Будьте готовы документально подтвердить всё, что заявили.

Хотите избежать проблем? Следите за новыми кейсами и методами проверки — мы регулярно публикуем разборы и предупреждения для бизнеса.

