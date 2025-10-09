Фиктивный переезд в «льготный» регион: ставка 1% закончится доначислениями

Что делать, если налоговая начала проверку

Многие компании воспользовались налоговыми льготами, зарегистрировав бизнес в регионах с пониженной ставкой. Но если за реальным переездом не последовало перемещение деятельности, налоговая может доначислить налоги в полном объёме.

Что делать, если пришло требование о документах или уведомление о проведении контрольных мероприятий? Почему возникают претензии, если регистрация в «льготном» регионе оформлена официально?