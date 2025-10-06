Сдельная оплата труда как альтернатива премированию с 1.09.2025 года

4. Гарантии работникам (или «подводные камни»)

А) Заработная плата не ниже МРОТ.

Если сотрудник не выработал свою норму в учетном периоде, прежде всего нужно выяснить, по своей вине или вине работодателя (об этом мы говорили в статье «Применение МРОТ на практике…» - вопрос «Почему же тогда в статье 133 ТК РФ написано, что не ниже МРОТ должна быть зарплата сотрудника, выполнившего нормы труда…?»). Если вины сотрудника в пониженной выработке нет (или она не доказана руководством), то есть не оформляли ни прогул (пп.а п.6 ст.81 ТК РФ), ни отстранение от работы (ст.76 ТК РФ), ни простой по вине работника ч.3 ст.157 ТК РФ), то необходимо заплатить МРОТ (ч.3 ст.133 ТК РФ, Определение Восьмого КСОЮ от 21 апреля 2020 г. по делу № 8Г-5185/2020[88-6551/2020]).

Б) Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере.

Если сдельщики привлекаются к работе в свой выходной или нерабочий праздничный день, оплата производится не менее чем по двойным сдельным расценкам (ч.1 ст.153 ТК РФ).

В) Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по общим правилам.

Правила оплаты сверхурочных распространяются на все установленные у работодателя системы оплаты труда, о чем имеется прямое указание в статье 152 ТК РФ, то есть никакого исключения для сдельщины не предусмотрено. Таким образом, для продукции, изготовленной в первые 2 часа сверхурочной работы, необходимо применять повышающий коэффициент 1,5, свыше 2-х часов - повышающий коэффициент 2, или прописать в ЛНА свой порядок расчета оплаты в соответствии со спецификой работы, но не ухудшающий условия работника по сравнению с ТК РФ.

Г) За нерабочие праздничные дни сдельщикам выплачивается вознаграждение.

Вот это очень неожиданное правило для тех, кто привык работать с окладниками. Часть 3 статьи 112 ТК РФ гласит, что «Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение». К нерабочим праздничным дням часть 1 статьи 112 ТК РФ относит 1-8 января, 28 февраля, 8 марта и т.д. Эта норма введена с целью уравнять в правах окладников и сдельщиков, т.к. оклад не уменьшается в месяце с праздничными днями, а вот выработка будет снижена из-за наличия праздничных дней. В каком размере выплачивать такое вознаграждение, законодательно не установлено, т.е. решает сам работодатель.

Я вижу оптимальным установить работодателю в ЛНА нормы выработки и расценки примерно такого порядка, чтобы в месяце нормальной неспешной работы сотрудник выходил на МРОТ. Тогда можно прописать, что вознаграждением за нерабочие праздничные дни, в которые сотрудник не привлекался к работе, является доплата до МРОТ в том случае, если месячная сдельная заработная плата работника из-за наличия в месяце нерабочих праздничных дней оказалась меньше МРОТ. Так мы убьем двух зайцев обеспечим соблюдение сразу двух статей: 112 и 133 ТК РФ.

Д) Межразрядная разница.

Выплачивается в том случае, если сотруднику поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенного ему разряда (ч.3 ст.150 ТК РФ).

Е) Районный коэффициент и северная надбавка сверху.

Статьей 315 ТК РФ установлено, что к заработной плате применяются районный коэффициент и северная надбавка при работе на соответствующих территориях (ст.146 ТК РФ). Сдельная оплата труда исключением не является – это такое же «вознаграждение за труд в зависимости от … количества, качества и условий выполняемой работы» согласно статье 129 ТК РФ (Разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция).

Ж) Аванс выплачивается по фактической выработке за 1 половину месяца.

Заработная плата за первые полмесяца должна быть начислена по тем же правилам, что и обычная зарплата, то есть по сдельным расценкам с учетом компенсационных выплат, за исключением премий по итогу месяца, которые допускается выплачивать с зарплатой за вторую половину месяца. Никаких исключений для сдельщины законодательством не предусмотрено (ч.6 ст.136, Разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция, Письмо Минтруда РФ от 18.09.2018 N 14-1/В-765).

Тем, у кого очень трудоемкий расчет по сдельным расценкам, или трудности с документооборотом до окончания месяца, я бы посоветовала установить повременно-сдельную систему и прописать в ЛНА, что аванс выплачивается исходя из оклада, а все сдельные расчеты осуществляются по итогу месяца.

З) Работодатель должен обеспечить работнику условия труда для полной выработки.

Согласно статье 163 ТК РФ именно работодатель несет обязанность обеспечить исправность оборудования, инструментов, наличие качественных материалов, надлежащее помещение и безопасные условия труда.