Что такое НДС простыми словами?

Какой принцип расчета НДС? Что означает «На добавленную стоимость»? Почему же НДС платится фактически с оборота, а называется «на добавленную стоимость»?

Я расскажу простыми словами, что такое НДС, т.к. многие представители малого бизнеса впервые встретятся с ним в 2025 - 2026 годах.

Итак, налог называется «на добавленную стоимость», то есть на «наценку». Ранее, до 01.01.2025г., НДС уплачивали только на общем режиме налогообложения, и его схема расчета была такая:

Вы приобрели товар за 1200 руб., а продали его за 1800 руб. С разницы (наценки) в 600 руб. вы должны заплатить НДС. Каким образом это реализовано в учете?

1. При продаже вы начислили покупателю НДС и выделили его в счет-фактуре (УПД), в нашем примере НДС в том числе 20% = 300 руб. (это не ошибка, НДС “внутри” рассчитывается по особым формулам). Это НДС с реализации, или “исходящий” НДС.

2. При покупке товара вам поставщик выдал счет-фактуру (УПД), в котором также выделена сумма НДС (в примере 20% = 200 руб.). Вот этот НДС со счета-фактуры поставщика называют «входным» или «входящим».

3. «Входной» НДС вы имеете право «принять к вычету», то есть уменьшить НДС с реализации на сумму «входного» НДС.

4. Та сумма НДС, которую вы начислили с продажи, встанет в Книгу продаж, сумма с покупки товара встанет в Книгу покупок, разница между этими суммами подлежит уплате в бюджет (в примере 300 - 200 = 100 руб. налог к уплате). Если НДС из Книги покупок окажется больше, чем в Книге продаж, то НДС подлежит возврату из бюджета.

Упрощенная схема расчета НДС

Конечно, здесь приведен упрощенный вариант без учета авансов/предоплат, о них в другой статье.

Что произошло после 01.01.2025г., когда применяющих упрощенную систему налогообложения, но превысивших лимит по выручке, обязали платить налог на добавленную стоимость?

Законодатели дали «упрощенцам» право выбора:

- платить налог по общей ставке 20% (22% с 01.01.2026г.) и иметь право на вычеты по НДС, т.е. работать по вышеуказанной схеме, либо:

- платить налог по пониженной ставке 5% (7%), но без права принимать к вычету “входной” НДС.

И, таким образом, налог на добавленную стоимость для применяющих пониженные ставки превратился, по сути, в налог с оборота.

