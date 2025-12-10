Регистр «Прочие расчеты» при эквайринге в 1С Бухгалтерия

Продолжение статьи «Эквайринг при УСН с НДС: почему может неправильно выделяться НДС в 1С Бухгалтерия».

В прошлой статье мы разобрали механизм выделения НДС при УСН в документах оплаты по картам в 1С «Бухгалтерия» 8.3 и базовые ошибки, не связанные с регистром «Прочие расчеты». Если вы сделали все мероприятия, перечисленные в статье, и убедились, что ошибки исходят именно из регистра «Прочие расчеты», необходимо сделать следующее:

1. Проверить оборотно-сальдовую ведомость по счету 57.03 в разрезе контрагентов и договоров

на предмет отсутствие «хвостов», путаницы в договорах и т.п., теперь это приобретает критически важное значение для правильного выделения НДС в документах оплаты по банковским картам. Переходящее сальдо по счету должно равняться сумме оплат по картам за предыдущий рабочий день, алгоритм проверки:

- Добавить, если еще нет, в журнал документов «Операции по платежным картам» и «Платежи по реестрам» столбец «Вид оплаты»: Еще – Изменить форму – Раскрыть «Список» - Встать на «Ссылка» - на панели «Добавить поля» - галочка «Вид оплаты» - ОК – ОК. Через признак «Вид оплаты» мы, во-первых, отличаем платежи по терминалу от, например, платежей физлиц по реестру, во-вторых, осуществляем привязку к договору с банком.

- Открыть журнал документов «Операции по платежным картам» («Платежи по реестрам») - кнопка на панели «Реестр документов» - «Дата = предыдущий рабочий день» - «Показать настройки» - вкладка «Оформление» - галочка «Вид оплаты» – Сформировать.

- К суммам оплат по картам из реестров прибавить сумму из «Отчета о розничных продажах» с вкладки «Безналичные оплаты» также за предыдущий рабочий день.

- Суммы должны совпадать с общим сальдо счета 57.03, а также по виду договора.

Такой сверкой можно выявить зависшие суммы, которые переезжают изо дня в день в сальдо счета 57.03, в оборотке этого не увидеть.

Ошибки необходимо поправить, также, как и «хвосты» - вне зависимости от того, образовались они по объективным причинам или по вине пользователей программы, иначе они так и будут искажать регистр «Прочие расчеты» и, соответственно, сумму НДС. Если нет возможности исправить первичные документы, необходимо сделать корректирующие проводки, желательно ПЕРЕД проверяемым периодом.

После каждого этапа исправления ошибок необходимо перепроводить не только документы оплаты по карте и выписки банка, но и возвраты покупателям, и все документы реализации, т.к. в них находятся важные регистры.

2. Исправить накопленные ошибки в регистре «Прочие расчеты».

А) Для начала необходимо оценить, насколько много таких ошибок накопилось на начало проверяемого периода:

Раздел «Отчеты» - блок «Стандартные отчеты» - Универсальный отчет – «Тип объекта = Регистр накопления», «Имя объекта = Прочие расчеты» - «Имя таблицы = Остатки»;

Период отчета выбрать равным последнему дню перед проверяемым периодом, т.е. если вы хотите проверить 1 квартал 2026г. (или начинаете с 01.01.26 работать с НДС), нужно выбрать с 31.12.25 по 31.12.25;

Далее «Настройки» – Добавить фильтр – В поле поиска набрать «орг» (если нужен фильтр по организации) – встать на «Организация» - Выбрать. По аналогии добавить фильтр «Счет учета» = 57.03;

Закрыть и сформировать.

Остатки по этому отчету должны совпадать с конечным сальдо по счету 57.03, а в перечне строк находиться документы с датой, равной последнему рабочему дню года. В примере видно, что сумма не совпадает, и есть строки с датой 30.12.25, т.е. регистр «поехал». Также видно, что ошибка содержится в платежах по договору эквайринга, т.к. по договору приема платежей от физлиц сумма совпадает.

Как это исправить? Если расхождений не так много, и есть желание и время разобраться, а период еще не закрыт для редактирования, можно поискать дату, где произошло расхождение, и поправить первичные документы, а можно сделать ручную корректировку.

Б) Ручная корректировка регистра на сумму выявленного расхождения.

Ищем банковскую выписку с нужным договором эквайринга, дата которой равна дате универсального отчета, - на панели «Движения документа» (кнопка ДтКт) - вкладка «Прочие расчеты» - поставить галочку «Ручная корректировка» - нам необходимо добавить те суммы, которые не должны фигурировать в последующем периоде, в нашем примере это оплаты датой ранее, чем 31.12.2025: встать на похожую строку - клавиша F9 "скопировать строку" – в ней выбрать нужную операцию и сумму - «Записать и закрыть»:

Здесь нужно учитывать еще такой момент: если выписка разносится на следующий день после оплаты картой, и в этот день уже идут новые платежи, перед исправлением ошибок регистра необходимо в корректируемом документе «Банковская выписка» поправить время проведения на более раннее, чем текущие оплаты по картам (обычно достаточно ранее 14-00), так в регистре не будут путаться документы текущего дня, отчет будет более прозрачный.

В) Корректировка учета при множественных ошибках в регистре.

Если вы сформировали универсальный отчет и видите, что остаточных записей сотни/тысячи, конечно, ручная корректировка тогда невозможна. Разработчики 1С дали совет в такой ситуации создать новый договор эквайринга и перевести на него все расчеты с 1 января. Здесь также есть тонкости:

- Придется создать не только дубль договора (или договоров, если их несколько), но и дубль вида оплаты, т.к. программа не дает поменять договор в имеющемся (см. скриншот).

- В утративших актуальность элементах я советую принудительно в наименование добавить слово «СТАРЫЙ» или «УСТАР.», во-первых, это обратит на себя внимание рядовых пользователей 1С (операторов, кассиров, бухгалтеров), когда они выйдут на работу в первый день января и приступят к принятию платежей от клиентов, во-вторых, удобнее контролировать по оборотке:

- Не забывайте, что платежи, принятые концом декабря, вероятнее всего, будут зачислены на расчетный счет только в январе, поэтому в банковской выписке первого рабочего дня нужно выбрать старый договор эквайринга.

3. Проверить, как у вас принято оформлять возвраты.

В целом сейчас в 1С Бухгалтерия выделение НДС при возвратах покупателям с использованием платежной карты все работает достаточно корректно, если они оформлены стандартными документами. Даже если возврат фактически банком осуществлен не на следующий день, а позже, например, ввиду отсутствия нужной суммы на счете, список в регистре «Прочие расчеты» выравнивается в тот день, когда сумма выписки уменьшается на сумму возврата. Когда же могут возникнуть проблемы с регистром при оформлении возврата?

А) Если деньги от покупателя изначально поступили не по терминалу, а по реквизитам (лицевому счету потребителя) на расчетный счет, при этом возврат вы осуществляли также по реквизитам напрямую с расчетного счета (без участия терминала), но бухгалтер по привычке оформил документ «Операция по платежной карте» с признаком возврат на основании первичного, а потом сделал корректировочную запись выписки банка на эту сумму, чтобы выровнять сальдо по счету 57.03.

Вот так делать больше нельзя, «возвратная» запись в регистре станет «хвостом» и будет искажать учет. Нужно на основании платежного поручения создавать документ «Выписка банка» с признаком «Возврат покупателю», из него же напрямую и пробивать кассовый чек на возврат.

Б) Иногда проблемы возникают не по вине пользователя, а из-за технических сбоев в работе терминала или банковского программного обеспечения. К сожалению, не редкость, когда проведен платеж (возврат по карте), а суммы до расчетного счета так и не дошли (не списались). Заметить это можно, только если бухгалтер в ежедневном режиме после разноски банка проверяет сальдо счета 57.03. Здесь нужно понимать, что, пока вы разбираетесь с банком и держателем карты, регистр «Прочие расчеты» поехал, ведь документ оплаты (возврата) по карте проведен, а по банковской выписке сумма не прошла. Эту операцию нужно держать на контроле, и по итогу разбирательств либо убрать в 1С платеж (возврат) от клиента, либо откорректировать расчеты с банком-эквайером - причем не только в проводках, но и в регистре «Прочие расчеты», иначе НДС и УСН так и будут выделяться некорректно.

4. Проверить отражение задолженности и авансов покупателей по счетам 62.01 и 62.02,

а именно: наличие одновременного сальдо по обоим субсчетам по одному контрагенту и договору. Такая ошибка часто появляется после использования документа «Корректировка долга покупателя». В 1С Бухгалтерия такую проверку можно осуществить двумя способами:

- Отчеты – блок «Стандартные отчеты» - Анализ субконто – «Вид субконто = Контрагенты» – Показать настройки – перейти на вкладку «Виды субконто» - кнопка «Добавить» - найти и выбрать «Договоры» - вернуться на вкладку «Группировка» - проставить галочки «По субсчетам», «Контрагенты», «Договоры» - Сформировать – Искать в графе «Сальдо на конец периода» остатки одновременно по обоим сторонам в одинаковой сумме.

- Сравнить сальдо из стандартной ОСВ счета 62.01 с «Отчетом по срокам долга» из раздела «Отчеты руководителю», который формирует сальдо именно на основании документов движения. При отсутствии расхождений можно считать, что сальдо корректное. При наличии расхождений выгрузить оба отчета в эксель и поискать расхождение, например, накопительным итогом.

По итогу вышенаписанного: к сожалению, методика, реализованная в 1С, очень сложная, не прощает даже малейших отклонений или недостатков в учете, и очень велика вероятность того, что при большом количестве операций и пользователей так и будет некорректно выделяться НДС и доход УСН в платежах с помощью банковских карт.

Что бы я сделала в такой ситуации? Я бы посчитала УСН по бухгалтерским счетам (подробно об этом статья) и внесла ручной записью в книгу учета доходов и расходов по УСН расхождение с посчитанной программой суммой, с точки зрения законодательства — это вполне допустимо. На заполнение НДС и его расчет программой это никак не повлияет, единственное, для корректного заполнения авансовых счетов-фактур мы должны обеспечить правильную ставку НДС в авансовых платежах, - как это сделать, мы уже обсудили в предыдущей статье. Еще раз - это не рекомендация нарушать методику учета 1С, это вариант для тех, кто уже на грани отчаяния 🙂