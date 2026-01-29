Как увеличится налоговая нагрузка из-за появления НДС на УСН?

Если в 2025 году превышен порог выручки в 20 млн. руб., вас наверняка одолевают размышления о судьбе вашего бизнеса. В прошлой статье мы говорили, при каких условиях выгодно переходить на АУСН, в этой статье я постараюсь помочь объективно оценить, как изменится ваш доход при работе с НДС на УСН, и на сколько нужно поднять цену продажи в соответствии с изменением налогообложения вашего и ваших поставщиков. Начнем разбирать все аспекты по порядку, и первое, что всех волнует, это, конечно же:
НДС с продаж
НДС по своей сути – это косвенный налог, т.е. он предъявляется покупателю, а перечисляется в бюджет вами. Что это значит на пальцах? Вы раньше продавали товар по 100 рублей за штуку. Пришел 2026 год, вы стали плательщиком НДС. Теперь к цене товара 100 рублей вы надбавили 5% и выставили его покупателю за 105 руб. Пришли деньги от покупателя, 5 руб. вы отдали в бюджет, 100 руб. по-прежнему осталось вам.
1. Поэтому нужно понять главное: при прочих равных условиях, если вы имеете возможность поднять цены на сумму появившегося (возросшего) НДС, снижение дохода у вас не произойдет! Другие налоги и сборы (УСН, страховые взносы ИП свыше 300 тыс. и т.п.) не вырастут, несмотря на увеличение выручки на сумму НДС, т.к. налогооблагаемой базой всегда является выручка за минусом НДС.
Каким образом это можно обеспечить: поднять розничные цены, прописать в договорах автоматическое увеличение цены на сумму действующего в момент отгрузки НДС, заключить доп.соглашения с покупателями об увеличении цены на сумму НДС.
И давайте сразу определимся: мы разбираем доходы отдельно взятого предприятия, а не обсуждаем рост инфляции и снижение уровня дохода населения, статья не по макроэкономике.
Здесь для плательщиков НДС еще появится такой нюанс: по правилам Налогового кодекса, НДС исчисляется с более раннего события: отгрузка или оплата от покупателя. Т.е. если вы работаете по постоплате или рассрочке, НДС необходимо исчислить в момент отгрузки (оказания услуг, выполнения работ) независимо от факта уплаты. К счастью, исчисленный налог не нужно перечислять в тот же день в бюджет, в течение квартала он «собирается», и затем в течение следующих трех месяцев по 1/3 части уплачивается в бюджет.
Т.е. работа с НДС потребует повышенного контроля дебиторской задолженности и своевременных корректировок реализаций.
2. Если вы стали плательщиком НДС, и у вас нет возможности увеличить цену продажи, например: переходящие договоры (госконтракты) с прошлого года, несогласие покупателя с изменением цены договора, государственное регулирование цен, неконкурентоспособность товара/услуги в случае увеличения цены и т.п., тогда действительно, налоговая нагрузка увеличивается для применяющих пониженные ставки 5(7)%, а вот для выбравших основную (22%) не все так однозначно.
А) При пониженной ставке НДС 5(7)% в реализациях 2026 года придется выкручивать налог внутри по расчетной ставке 5/105 (7/107) и отдавать его в бюджет, т.е., по сути, уплачивать с собственных средств.
Б) С общей ставкой НДС 22% все гораздо интереснее из-за возможности применять льготные ставки и вычеты. Мы помним, что применяющие общую ставку уменьшают исчисленный с продаж НДС на сумму «входного» налога. И здесь все зависит от удельного веса вычетов в общей сумме затрат, иначе говоря, с какими поставщиками в основном вы работаете: с НДС или без.
Конечно, примеры утрированные, но зато понятен принцип: если ваши поставщики в основном малые предприятия без НДС или с пониженными ставками, маловероятно, что вам будет выгодно на 22%. И, наоборот, если поставщики в большинстве на общей ставке, и доля затрат в стоимости товаров значительная, может оказаться выгоднее ставка 22%, нежели 5%, тем более, если у вас есть льготные (необлагаемые) товары, услуги по п.2 ст.164 или ст.149 НК РФ.
НДС поставщика
Если также изменилось налогообложение поставщиков и они подняли цены на товары/услуги, себестоимость товара станет выше, а прибыль меньше, даже если вы поднимите отпускную цену на сумму НДС.
Ниже упрощенный пример того, как должна измениться цена продажи в зависимости от налогообложения поставщика (упрощенный потому, что себестоимость складывается не из одной поставки одного контрагента, но примерную закономерность вывести можно):
Почему в таблице нет Варианта «Мы или поставщик работали без НДС и стали плательщиком НДС по общей ставке 22%»? Потому, что здесь закономерности не такие очевидные, т.к. НДС к уплате формируется как разница между НДС с продаж и входным НДС. Но однозначно, что наценка на товар не будет 22%, т.к. даже если организация зачем-то выберет общую ставку при отсутствии входного НДС, такая цена товара будет неконкурентоспособна.
Затраты на бухгалтера
Требования к ведению учета при появлении НДС в целом намного выше, чем при работе без НДС. Конечно, требуется бухгалтерское сопровождение на всех участках работы, от создания шаблона договора с покупателем до сдачи декларации по НДС. Но, вы уж меня простите, я не поверю, что при выручке более 20 млн. руб. на УСН можно было справляться без бухгалтера или аутсорсинга. Поэтому давайте оценивать затраты объективно: не «не было затрат на бухгалтера вообще» и «вдруг они появились», а:
- либо затраты на повышение квалификации собственного бухгалтера и/или повышение ему зарплаты,
- либо привлечение бухгалтера более высокой квалификации с более высокой оплатой труда,
- либо повышение цены обслуживания в аутсорсинговой компании с учетом появления НДС.
Также нужно упомянуть, что, если начисленные заработные платы в вашей компании превышали МРОТ, умноженный в 1,5 раза (это было 33 660 руб. в 2025 году), скорее всего, вы применяли льготу для субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате страховых взносов по пониженной ставке (30% до полуторного МРОТ, 15% свыше полуторного МРОТ). С 01.01.2026г. вы теряете такую возможность, если не входите с список льготных отраслей, устанавливаемый Правительством РФ (п. 13.3 ст. 427 НК РФ), ставка страховых взносов будет составлять 30%, это также нужно учесть при расчете налоговой нагрузки и ценообразовании в 2026 году.
Начать дискуссию