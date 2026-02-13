Образец пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год для малого предприятия

Если нужно очень кратко, но с соблюдением законодательства.

Даже субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенные способы ведения бухучета, обязаны в составе бухгалтерской отчетности, начиная с отчета за 2025 год, предоставить пояснения (п.52 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н). Требования к ним изложены в п.54 и п.44-50 ФСБУ 4/2023.

В образце ниже минимальный набор информации, которую нужно привести в пояснениях малому предприятию с типичными операциями и простым балансом, с учетом требований законодательства к раскрытию информации, и с учетом методики ведения учета в 1С, выставленной по умолчанию:

«Общество с ограниченной ответственностью "ОРГАНИЗАЦИЯ" (ООО "ОРГАНИЗАЦИЯ") зарегистрировано в ЕГРЮЛ 01.01.2021, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.02.2021. Основной вид деятельности –оказание дополнительных образовательных услуг (код ОКВЭД 85.41), имеется лицензия на осуществляемый вид деятельности (рег. № 0000-111111-2222222). Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., состоит из 100%-ой доли одного участника – Иванова И.И. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 0612.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Выручка общества за отчетный период составила 5 млн. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы отсутствуют (или несущественны). Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 250 тыс. руб. В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года, в сумме 200 тыс. руб.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.»