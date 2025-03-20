Заменит ли ИИ бухгалтера? Трезвый взгляд на рынок труда

ИИ не уберет профессию бухгалтера. Он изменит старый формат профессии. Остаться в рынке смогут те, кто не считает вручную, а думает, управляет и улучшает.

Пока кто-то боится нейросети, умный бухгалтер учит, как с ней работать и делает её своим помощником. ИИ заменит не бухгалтера. ИИ заменит бухгалтера, который не хочет меняться. Выбор — за тобой.