Пенсионный отпуск за свой счет: кому положено 14 дней, а кому — отказ

Работающим пенсионерам по возрасту (60+ для женщин, 65+ для мужчин) работодатель обязан предоставить до 14 дней неоплачиваемого отпуска ежегодно по их заявлению (ст. 128 ТК РФ). Но если вы получаете пенсию по инвалидности, потере кормильца или иным основаниям — эта льгота не действует. Узнайте, как отстоять свое право и не потерять деньги.

📋 Кому положен льготный отпуск? Главный критерий

Пример:

Анна, 62 года (пенсия по старости) → вправе взять 14 дней в любое время.

Игорь, 58 лет (пенсия по инвалидности II группы) → отпуск за свой счет только с разрешения работодателя.

✍️ Как оформить отпуск: Пошаговая инструкция

✅ Шаг 1: Напишите заявление (образец ниже)

Обязательные пункты:

Указание на ст. 128 ТК РФ ;

Четкие даты отпуска;

Подтверждение пенсионного статуса (копия удостоверения).

Генеральному директору ООО «Старт»

Петрову А.В.

от кладовщика

Сидоровой М.И.



**Заявление о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты**



На основании ст. 128 ТК РФ прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней с 15 по 28 сентября 2025 года в связи с получением страховой пенсии по старости.



Приложение: копия пенсионного удостоверения.



Дата: 01.09.2025

Подпись: _______________

✅ Шаг 2: Дождитесь приказа

Работодатель не вправе отказать пенсионеру по возрасту;

Приказ издается в течение 3 дней после заявления.

✅ Шаг 3: Проверьте расчет зарплаты

За дни отпуска зарплата не начисляется ;

Больничные/отпускные не продлевают «пенсионный» отпуск.

⚠️ Ошибки, из-за которых могут отказать

Вы не пенсионер по возрасту (например, досрочная пенсия медработника — не дает права на льготу!). Превысили 14 дней — остаток не переносится на следующий год. Не приложили копию удостоверения — работодатель может запросить подтверждение.

Судебная практика:

Сотрудник МВД, получавший пенсию за выслугу лет, выиграл дело о предоставлении 14-дневного отпуска. Суд указал: «Пенсия за выслугу лет приравнена к пенсии по старости» (Решение Ленинского райсуда г. Омска № 2-789/2024).

🛡️ Что делать при незаконном отказе?

Требуйте письменный отказ (по ст. 62 ТК РФ). Подайте жалобу в трудовую инспекцию через онлайнинспекция.рф. Обратитесь в суд с иском:

Обязать предоставить отпуск;

Взыскать компенсацию морального вреда (до 50 000 ₽).

Образец жалобы в ГИТ:

В Государственную инспекцию труда

[Ваш регион]

От [ФИО, контакты]



**Жалоба на отказ в предоставлении отпуска без сохранения зарплаты**



[Дата] я подал(а) заявление на отпуск по ст. 128 ТК РФ как пенсионер по старости. Работодатель [название] отказал в нарушение ТК РФ (копия отказа прилагается).



Требую:

1) Провести проверку;

2) Обязать работодателя предоставить отпуск;

3) Привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.



Приложения:

1. Копия заявления на отпуск.

2. Копия пенсионного удостоверения.

3. Письменный отказ работодателя.



Дата, подпись.

💎 Заключение: Ваши 14 дней — не просьба, а право!

❗ Запомните: Если вы пенсионер по возрасту — работодатель обязан подписать ваше заявление на отпуск. Никакие «производственные необходимости» не отменяют ст. 128 ТК РФ.

Чек-лист перед подачей заявления: