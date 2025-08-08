Премиум 07.08 Мобильный
Васильева Яна
Пенсии

Господдержка +36 000 ₽ на ваши сбережения: Как получить доплату по ПДС до сентября 2025

Срочно проверьте счет! Если вы участвуете в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), до сентября 2025 года государство перечислит на ваш счет до 36 000 ₽. Это не обещание, а реальные деньги за 2025 год — но только при одном условии. Узнайте, как не пропустить выплату и удвоить свои накопления с помощью государства.

⚡ Что происходит? Коротко о главном

  • Выплаты утверждены: Минфин подтвердил — деньги из бюджета на софинансирование ПДС уже выделены;

  • Срок: Средства поступят на счета граждан до 1 сентября 2025 года;

  • 💸 Максимум: +36 000 ₽ — столько добавит государство к вашим взносам за 2025 год.

Но есть нюанс → Чтобы получить эти деньги, вы должны были пополнять свой пенсионный счет (ИЛС) в 2025 году. Без ваших взносов — нет и господдержки!

📊 Таблица: Как работает софинансирование в 2025 году

Пример: Вы внесли 30 000 ₽ → государство добавит 30 000 ₽ → на счет поступит 60 000 ₽. Вы внесли 80 000 ₽ → государство даст 36 000 ₽ → итого 116 000 ₽.

🔍 Кому положены деньги? 3 обязательных условия

  1. У вас открыт ИЛС второго типа (именно для ПДС, не путать с обычным пенсионным счетом!).

  2. Вы пополняли счет в 2025 году (минимум — 1 ₽, максимум — 1.5 млн ₽).

  3. Вы не выходили на пенсию (иначе счет закрывается, и выплаты прекращаются).

⚠️ Важно! Если у вас ИЛС первого типа (открыт до 2024 года), срочно подайте заявление о переходе на ПДС! Иначе софинансирование вы не получите.

📝 Шаг 1: Проверьте тип вашего счета

Сделайте это прямо сейчас (даже если вносили деньги в 2025 году):

  1. Зайдите в личный кабинет на Госуслугах → раздел «Пенсионные накопления»;

  2. Найдите пункт «Индивидуальный лицевой счет (ИЛС)» → проверьте статус:
    «ИЛС первого типа»не участвует в ПДС;
    «ИЛС второго типа» → участвует в госпрограмме.

Если счет первого типа:

1. Скачайте заявление о переходе на ПДС: [Шаблон от СФР](https://sfr.gov.ru/forms/PDC_perehod_2025.docx);
2. Отправьте его:
- Через ЛК на [sfr.gov.ru](https://sfr.gov.ru);
- Лично в отделение СФР.
3. Ждите уведомления о переводе (до 10 дней).

💰 Шаг 2: Рассчитайте вашу выгоду

Формула:

Господдержка = MIN(36 000 ₽; 100% от ваших взносов за 2025 год)

Примеры расчетов:

🔥 Совет: Чтобы получить максимум 36 000 ₽, пополните счет ровно на 36 000 ₽ до 31.12.2025. Так вы удвоите вложения!

⏳ Шаг 3: Когда и как придут деньги?

  • Срок: До 1 сентября 2025 года — Минфин переведет средства единовременно на все счета ИЛС второго типа;

  • Как проверить: В личном кабинете СФР (раздел «История операций») появится запись:
    «Зачисление средств государственного софинансирования ПДС за 2025 год»;

  • Если денег нет до 01.09.2025: Подайте жалобу через ЛК СФР → ответ обязаны дать за 15 дней.

🚫 5 причин, почему вам могут отказать в выплате

  1. Счет первого типа (не участвует в ПДС);

  2. Нулевые взносы в 2025 году (государство не платит за пустой счет);

  3. Просроченная идентификация в налоговой (если ИЛС открыт через НПФ);

  4. Счет закрыт (вы вышли на пенсию или забрали деньги досрочно);

  5. Превышен лимит (взносы > 1.5 млн ₽ за год — софинансирование не начислят).

📈 Как получить +36 000 ₽ уже в 2025: 3 стратегии

Стратегия 1: «Максимум»

  • Внесите 36 000 ₽ до 31.12.2025 → получите 72 000 ₽ на счет (36 000 ₽ ваши + 36 000 ₽ от государства).

Стратегия 2: «Равными частями»

  • Пополняйте счет на 3 000 ₽/месяц → за год наберете 36 000 ₽ → государство добавит еще 36 000 ₽.

Стратегия 3: «Инвестиционный»

  • Внесите 100 000 ₽ → получите +36 000 ₽ от государства → общая сумма 136 000 ₽ будет работать на фондовом рынке через УК.

💡 История из практики: Анна из Краснодара внесла на ИЛС второго типа 40 000 ₽ в январе 2025 г. В августе она получила +36 000 ₽ от государства. Итог: 76 000 ₽ вместо 40 000 ₽.

❓ Частые вопросы

Вопрос: Можно ли получить софинансирование за 2024 год?
Ответ: Нет, программа стартовала с 2025 года.

Вопрос: Что будет, если я сниму деньги до сентября?
Ответ: Государственные 36 000 ₽ не придут — они начисляются только на действующие счета.

Вопрос: Облагается ли выплата налогом?
Ответ: Нет, все взносы по ПДС не облагаются НДФЛ (ст. 219 НК РФ).

💎 Заключение: Не упустите «бонус» от государства!

До сентября 2025 года на ваши пенсионные накопления по программе ПДС могут упасть +36 000 ₽. Чтобы это произошло:
1️⃣ Проверьте тип счета (должен быть ИЛС второго типа);
2️⃣ Пополните счет — минимум на 1 ₽, максимум на 1.5 млн ₽;
3️⃣ Ждите сентября и проверяйте историю операций в СФР.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

🔥 Важно: Даже если вы внесли деньги 1 января 2025 года — софинансирование придет только до 1 сентября. Не паникуйте, если в июле его еще нет!

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков39 постов

