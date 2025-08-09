Сенсация в ЖКХ: в каких регионах могут отменить повышение тарифов и как вернуть переплату (инструкция 2025)

📉 Почему тарифы выросли рекордно? Комментарий эксперта

«Главная причина — повышение цен на газ для ЖКХ-предприятий на 21,3% с 1 июля 2025 г. Доля газа в стоимости тепла — 37%, в электроэнергии — 21%» (С. Разворотнева, замглавы комитета ГД по ЖКХ).

Но! Рост тарифов не должен превышать индекс, утвержденный для региона. Если управляющие компании включили в платежи свои убытки — это нарушение.