Васильева Яна
Пенсии

Новые правила 2025 года: как оформить уход за пожилыми для пенсионного стажа

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки в Постановление Правительства №1015, упрощающие включение периодов ухода за пожилыми (старше 80 лет) и инвалидами I группы в страховой стаж. Разбираем, что изменилось и как действовать, чтобы гарантированно получить 1.8 пенсионных балла за каждый год ухода.

⚖️ Ключевые изменения в 2025 году

  1. Отмена выплат ухаживающим
    С января 2025 года 1200–2600 ₽/мес перечисляются не ухаживающему, а как надбавка к пенсии подопечного (инвалида I группы или человека 80+). Но стаж и баллы сохраняются! Для их получения нужно отдельное заявление в Социальный фонд (СФР).

  2. Автоматический учет для "старых" периодов
    Если уход оформлен до 2025 года, стаж за 2024 год учтут без заявлений. Для периодов с января 2025 — подавайте документы сами.

  3. Упрощенная подача через госуслуги
    Заявление можно подать:
    онлайн через Госуслуги или сайт СФР;
    лично в клиентской службе СФР или МФЦ.

📝 Пошаговая инструкция: Как подтвердить уход в 2025 году

Шаг 1: Проверьте условия

Ухаживающий должен быть:

  • Трудоспособным (не пенсионером, не ИП);

  • Без доходов: не работать, не получать пособие по безработице, не платить взносы как самозанятый.

⚠️ Пример: Студент-очник может оформить уход (стипендия не считается доходом), а предприниматель — не может.

Шаг 2: Соберите документы

Для ухаживающего | Для подопечного

Паспорт + СНИЛС | Паспорт + СНИЛС

Справка об отсутствии работы (из Центра занятости) | Справка об инвалидности I группы или свидетельство о рождении (для ребенка-инвалида)

Если живете раздельно: письменное подтверждение от подопечного или его семьи (образец ниже)

Шаг 3: Подайте заявление в СФР

  • Форма: Заполните бланк по Приложению 2 к Постановлению №1015 (скачать шаблон можно здесь).

  • Сроки:
    За текущий уход — в любой момент;
    За прошедшие периоды — без ограничений, но ежегодное подтверждение обязательно (раз в 12 месяцев).

💡 Шаблон подтверждения при раздельном проживании:
«Я, ФИО подопечного, подтверждаю, что [ФИО ухаживающего] с [дата] по [дата] осуществлял(а) за мной уход: [описание помощи]. Претензий не имею. Подпись» .

Шаг 4: Дождитесь решения

  • СФР проверяет документы 10 дней;

  • Стаж и баллы (1.8 ИПК/год) зачислят на лицевой счет в течение месяца.

⚠️ 5 частых проблем и как их избежать

  1. Подопечный умер или не может подтвердить уход
    → Подойдут:
    Письменное свидетельство от родственников;
    Акт обследования СФР (подайте запрос на выездную проверку).

  2. Ухаживающий устроился на работу
    → В течение 5 дней сообщите в СФР! Иначе фонд взыщет незаконно начисленные баллы.

  3. Нет документов о вредных условиях
    → Для ухода за инвалидом I группы: запросите справку МСЭ в бюро медико-социальной экспертизы.

  4. Пропущен срок ежегодного подтверждения
    → Подайте заявление задним числом. Правила не требуют делать это строго до 31 января (п. 34 Постановления №1015).

  5. СФР отказал из-за "неполного пакета документов"
    → Требуйте письменный отказ и подавайте жалобу через:
    Единый контакт-центр СФР: 8 800 100-00-01;
    Прокуратуру (если нарушены сроки).

📊 Таблица: Что дает включение ухода в стаж

*5.4 балла — за третьего и последующих детей.

💡 Важно! 3 мифа о стаже за уход

  • Миф 1: «Баллы начислят, даже если я никогда не работал».
    Нет! Нужен хотя бы 1 день официальной работы до/после ухода.

  • Миф 2: «За уход за родителем-инвалидом дадут больше баллов».
    Нет! За любой уход (родственник/незнакомец) — фиксированные 1.8 ИПК/год.

  • Миф 3: «После смерти подопечного стаж аннулируют».
    Нет! Уже зачисленные баллы останутся, но новые не начислят с даты смерти.

💎 Заключение: Главное — не откладывать!

  1. Подтверждайте уход ежегодно — даже если СФР не напоминает.

  2. Храните копии заявлений — при утере данных в фонде это ваше доказательство.

  3. Следите за доходами — работа или статус самозанятого лишат права на баллы.

«Уход за пожилыми — не героизм, а ежедневный труд. Закон даёт хоть небольшую, но гарантию, что этот труд не останется „невидимым“ для вашей будущей пенсии»











