Новые правила 2025 года: как оформить уход за пожилыми для пенсионного стажа

⚖️ Ключевые изменения в 2025 году
Отмена выплат ухаживающим
С января 2025 года 1200–2600 ₽/мес перечисляются не ухаживающему, а как надбавка к пенсии подопечного (инвалида I группы или человека 80+). Но стаж и баллы сохраняются! Для их получения нужно отдельное заявление в Социальный фонд (СФР).
Автоматический учет для "старых" периодов
Если уход оформлен до 2025 года, стаж за 2024 год учтут без заявлений. Для периодов с января 2025 — подавайте документы сами.
Упрощенная подача через госуслуги
Заявление можно подать:
онлайн через Госуслуги или сайт СФР;
лично в клиентской службе СФР или МФЦ.
📝 Пошаговая инструкция: Как подтвердить уход в 2025 году
Шаг 1: Проверьте условия
Ухаживающий должен быть:
Трудоспособным (не пенсионером, не ИП);
Без доходов: не работать, не получать пособие по безработице, не платить взносы как самозанятый.
⚠️ Пример: Студент-очник может оформить уход (стипендия не считается доходом), а предприниматель — не может.
Шаг 2: Соберите документы
Для ухаживающего | Для подопечного
Паспорт + СНИЛС | Паспорт + СНИЛС
Справка об отсутствии работы (из Центра занятости) | Справка об инвалидности I группы или свидетельство о рождении (для ребенка-инвалида)
Если живете раздельно: письменное подтверждение от подопечного или его семьи (образец ниже)
Шаг 3: Подайте заявление в СФР
Форма: Заполните бланк по Приложению 2 к Постановлению №1015 (скачать шаблон можно здесь).
Сроки:
За текущий уход — в любой момент;
За прошедшие периоды — без ограничений, но ежегодное подтверждение обязательно (раз в 12 месяцев).
💡 Шаблон подтверждения при раздельном проживании:
«Я, ФИО подопечного, подтверждаю, что [ФИО ухаживающего] с [дата] по [дата] осуществлял(а) за мной уход: [описание помощи]. Претензий не имею. Подпись» .
Шаг 4: Дождитесь решения
СФР проверяет документы 10 дней;
Стаж и баллы (1.8 ИПК/год) зачислят на лицевой счет в течение месяца.
⚠️ 5 частых проблем и как их избежать
Подопечный умер или не может подтвердить уход
→ Подойдут:
Письменное свидетельство от родственников;
Акт обследования СФР (подайте запрос на выездную проверку).
Ухаживающий устроился на работу
→ В течение 5 дней сообщите в СФР! Иначе фонд взыщет незаконно начисленные баллы.
Нет документов о вредных условиях
→ Для ухода за инвалидом I группы: запросите справку МСЭ в бюро медико-социальной экспертизы.
Пропущен срок ежегодного подтверждения
→ Подайте заявление задним числом. Правила не требуют делать это строго до 31 января (п. 34 Постановления №1015).
СФР отказал из-за "неполного пакета документов"
→ Требуйте письменный отказ и подавайте жалобу через:
Единый контакт-центр СФР: 8 800 100-00-01;
Прокуратуру (если нарушены сроки).
📊 Таблица: Что дает включение ухода в стаж
*5.4 балла — за третьего и последующих детей.
💡 Важно! 3 мифа о стаже за уход
Миф 1: «Баллы начислят, даже если я никогда не работал».
→ Нет! Нужен хотя бы 1 день официальной работы до/после ухода.
Миф 2: «За уход за родителем-инвалидом дадут больше баллов».
→ Нет! За любой уход (родственник/незнакомец) — фиксированные 1.8 ИПК/год.
Миф 3: «После смерти подопечного стаж аннулируют».
→ Нет! Уже зачисленные баллы останутся, но новые не начислят с даты смерти.
💎 Заключение: Главное — не откладывать!
Подтверждайте уход ежегодно — даже если СФР не напоминает.
Храните копии заявлений — при утере данных в фонде это ваше доказательство.
Следите за доходами — работа или статус самозанятого лишат права на баллы.
«Уход за пожилыми — не героизм, а ежедневный труд. Закон даёт хоть небольшую, но гарантию, что этот труд не останется „невидимым“ для вашей будущей пенсии»
