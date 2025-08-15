Подписаться

Новые правила 2025 года: как оформить уход за пожилыми для пенсионного стажа

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки в Постановление Правительства №1015, упрощающие включение периодов ухода за пожилыми (старше 80 лет) и инвалидами I группы в страховой стаж. Разбираем, что изменилось и как действовать, чтобы гарантированно получить 1.8 пенсионных балла за каждый год ухода.