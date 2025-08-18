Подписаться

Новая отчетность УК с 2025: что изменилось для собственников и как проверить управляшку

С 1 сентября 2025 года все УК, ТСЖ и ЖСК обязаны публиковать ежегодный отчет о работе в ГИС ЖКХ. Разбираем, что войдет в документ, как его оспорить и чем грозит нарушение сроков.