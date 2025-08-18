Новая отчетность УК с 2025: что изменилось для собственников и как проверить управляшку

⏰ Сроки и ответственность: Жесткие рамки
Период отчетности: За 2025 год — первый отчет по новым правилам;
Срок публикации: До 31 марта 2026 года;
Частота: Ежегодно (до 31 марта за предыдущий год);
Нарушение сроков: Штраф для УК/ТСЖ по ст. 14.1.3 КоАП РФ:
Должностные лица: 50 000 – 100 000 ₽;
Юридические лица: 150 000 – 300 000 ₽.
🔔 Важно! Отчет должен быть доступен не только в ГИС ЖКХ, но и на официальном сайте УК (п. 4 ст. 2 ФЗ №125-ФЗ).
📑 Что войдет в отчет? 7 ключевых разделов
(Приложение 1 к Приказу Минстроя № 125/пр от 15.07.2025)
Раздел отчета | Что включает | Где проверить
Финансы | Расходы на капремонт, текущий ремонт, статьи затрат (+ сканы платежек) | ГИС ЖКХ → «Финансовые документы»
Работы по дому | Перечень выполненных работ, фотоотчеты, акты приемки | Раздел «Общее имущество»
Жалобы собственников | Количество обращений, сроки решения, итоги проверок | «Журнал обращений» на сайте УК
Энергоэффективность | Показатели потребления ресурсов, динамика изменений | Счетчики в личном кабинете ГИС ЖКХ
Капремонт | Использование средств фонда, отчет подрядчиков, сроки работ | ГИС «Капремонт» → Ваш дом
Исполнение судов | Решения по искам к УК (например, за протечки или некачественный ремонт) | Картотека арбитражных дел
Планы на следующий год | График работ, смета, предложения для ОСС | Протоколы собраний
🔍 Как проверить отчет за 5 минут: Инструкция для собственника
Зайдите в ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru) → введите адрес дома.
Перейдите в раздел «Отчетность УК» → выберите «Годовой отчет за 2025».
Скачайте PDF-файл (должен быть доступен до 31.03.2026).
Проверьте:
Соответствие данных реальности (например, если в отчете указан ремонт крыши, но протечки остались);
Подписи директора УК и печать организации;
Отметку о регистрации в ГИС ЖКХ.
⚠️ Если отчета нет или он фальшивый:
Подайте жалобу через ГИС ЖКХ (кнопка «Сообщить о нарушении»);
Напишите заявление в прокуратуру;
Инициируйте внеочередное ОСС для смены УК.
📝 Как оспорить недостоверные данные: 3 шага
Пример: В отчете указано, что фасад отремонтирован в 2025 году, но на деле работы не проводились.
Соберите доказательства:
Фото/видео текущего состояния фасада;
Акт обследования от независимого эксперта;
Показания соседей.
Направьте претензию УК с требованием исправить отчет в течение 10 дней.
Подайте иск в суд (при отказе):
Требование: обязать внести правки + компенсация морального вреда;
Основание: ст. 7.23.3 КоАП РФ (предоставление недостоверной информации).
💡 5 изменений, которые упростят жизнь собственникам
Единый шаблон отчета для всех УК — нельзя «спрятать» неудобные траты.
Электронное голосование по отчету через ГИС ЖКХ (если >10% собственников против — УК обязана дать пояснения).
Автоматические штрафы за просрочку — система ГИС ЖКХ сама формирует уведомление в Роспотребнадзор.
Сравнение с соседними домами — сервис покажет, сколько тратят другие УК на аналогичные услуги.
Прямая жалоба в Минстрой через личный кабинет (без визита в прокуратуру).
⚠️ Ошибки УК, которые приведут к штрафам
Публикация PDF без машиночитаемых данных (например, сканы вместо Excel-таблиц);
Отсутствие первичных документов (акты выполненных работ, платежные поручения);
Искажение сроков выполнения работ (разница с реальностью > 10 дней);
Игнорирование решений ОСС (если собрание утвердило ремонт подъезда, а в отчете его нет).
📅 Чек-лист для УК: Как подготовить отчет без штрафов
До 1 февраля 2026: Собрать все акты, чеки, протоколы ОСС.
До 1 марта 2026:
Заполнить разделы в личном кабинете ГИС ЖКХ;
Загрузить скан-копии подтверждающих документов;
Утвердить отчет у руководства.
До 31 марта 2026:
Опубликовать итоговый PDF на сайте УК;
Разослать уведомления собственникам через ГИС ЖКХ.
💎 Совет: Используйте сертифицированное ПО (например, «1С:Управление многоквартирным домом») — оно автоматически выгружает данные в ГИС ЖКХ.
💎 Заключение: Отчетность — инструмент контроля, а не бюрократия
Новые правила обязывают УК отчитываться за каждый рубль, а собственники получают рычаг влияния. Если ваш дом не увидит отчет до 1 апреля 2026 — пишите жалобы. Одна заявка в ГИС ЖКХ может стоить управляшке 300 000 ₽ штрафа!
«Прозрачность — лучшая профилактика конфликтов. УК, которая честно отчитается в 2026 году, сохранит доверие и контракты» (цитата эксперта Минстроя по делу о банкротстве УК «Комфорт-Сервис»).
