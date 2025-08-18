ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Васильева Яна
Право

Новая отчетность УК с 2025: что изменилось для собственников и как проверить управляшку

С 1 сентября 2025 года все УК, ТСЖ и ЖСК обязаны публиковать ежегодный отчет о работе в ГИС ЖКХ. Разбираем, что войдет в документ, как его оспорить и чем грозит нарушение сроков.

⏰ Сроки и ответственность: Жесткие рамки

  • Период отчетности: За 2025 год — первый отчет по новым правилам;

  • Срок публикации: До 31 марта 2026 года;

  • Частота: Ежегодно (до 31 марта за предыдущий год);

  • Нарушение сроков: Штраф для УК/ТСЖ по ст. 14.1.3 КоАП РФ:
    Должностные лица: 50 000 – 100 000 ₽;
    Юридические лица: 150 000 – 300 000 ₽.

🔔 Важно! Отчет должен быть доступен не только в ГИС ЖКХ, но и на официальном сайте УК (п. 4 ст. 2 ФЗ №125-ФЗ).

📑 Что войдет в отчет? 7 ключевых разделов

(Приложение 1 к Приказу Минстроя № 125/пр от 15.07.2025)

Раздел отчета | Что включает | Где проверить

Финансы | Расходы на капремонт, текущий ремонт, статьи затрат (+ сканы платежек) | ГИС ЖКХ → «Финансовые документы»

Работы по дому | Перечень выполненных работ, фотоотчеты, акты приемки | Раздел «Общее имущество»

Жалобы собственников | Количество обращений, сроки решения, итоги проверок | «Журнал обращений» на сайте УК

Энергоэффективность | Показатели потребления ресурсов, динамика изменений | Счетчики в личном кабинете ГИС ЖКХ

Капремонт | Использование средств фонда, отчет подрядчиков, сроки работ | ГИС «Капремонт» → Ваш дом

Исполнение судов | Решения по искам к УК (например, за протечки или некачественный ремонт) | Картотека арбитражных дел

Планы на следующий год | График работ, смета, предложения для ОСС | Протоколы собраний

🔍 Как проверить отчет за 5 минут: Инструкция для собственника

  1. Зайдите в ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru) → введите адрес дома.

  2. Перейдите в раздел «Отчетность УК» → выберите «Годовой отчет за 2025».

  3. Скачайте PDF-файл (должен быть доступен до 31.03.2026).

  4. Проверьте:
    Соответствие данных реальности (например, если в отчете указан ремонт крыши, но протечки остались);
    Подписи директора УК и печать организации;
    Отметку о регистрации в ГИС ЖКХ.

⚠️ Если отчета нет или он фальшивый:
Подайте жалобу через ГИС ЖКХ (кнопка «Сообщить о нарушении»);
Напишите заявление в прокуратуру;
Инициируйте внеочередное ОСС для смены УК.

📝 Как оспорить недостоверные данные: 3 шага

Пример: В отчете указано, что фасад отремонтирован в 2025 году, но на деле работы не проводились.

  1. Соберите доказательства:
    Фото/видео текущего состояния фасада;
    Акт обследования от независимого эксперта;
    Показания соседей.

  2. Направьте претензию УК с требованием исправить отчет в течение 10 дней.

  3. Подайте иск в суд (при отказе):
    Требование: обязать внести правки + компенсация морального вреда;
    Основание: ст. 7.23.3 КоАП РФ (предоставление недостоверной информации).

💡 5 изменений, которые упростят жизнь собственникам

  1. Единый шаблон отчета для всех УК — нельзя «спрятать» неудобные траты.

  2. Электронное голосование по отчету через ГИС ЖКХ (если >10% собственников против — УК обязана дать пояснения).

  3. Автоматические штрафы за просрочку — система ГИС ЖКХ сама формирует уведомление в Роспотребнадзор.

  4. Сравнение с соседними домами — сервис покажет, сколько тратят другие УК на аналогичные услуги.

  5. Прямая жалоба в Минстрой через личный кабинет (без визита в прокуратуру).

⚠️ Ошибки УК, которые приведут к штрафам

  • Публикация PDF без машиночитаемых данных (например, сканы вместо Excel-таблиц);

  • Отсутствие первичных документов (акты выполненных работ, платежные поручения);

  • Искажение сроков выполнения работ (разница с реальностью > 10 дней);

  • Игнорирование решений ОСС (если собрание утвердило ремонт подъезда, а в отчете его нет).

📅 Чек-лист для УК: Как подготовить отчет без штрафов

  1. До 1 февраля 2026: Собрать все акты, чеки, протоколы ОСС.

  2. До 1 марта 2026:
    Заполнить разделы в личном кабинете ГИС ЖКХ;
    Загрузить скан-копии подтверждающих документов;
    Утвердить отчет у руководства.

  3. До 31 марта 2026:
    Опубликовать итоговый PDF на сайте УК;
    Разослать уведомления собственникам через ГИС ЖКХ.

💎 Совет: Используйте сертифицированное ПО (например, «1С:Управление многоквартирным домом») — оно автоматически выгружает данные в ГИС ЖКХ.

💎 Заключение: Отчетность — инструмент контроля, а не бюрократия

Новые правила обязывают УК отчитываться за каждый рубль, а собственники получают рычаг влияния. Если ваш дом не увидит отчет до 1 апреля 2026 — пишите жалобы. Одна заявка в ГИС ЖКХ может стоить управляшке 300 000 ₽ штрафа!

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

«Прозрачность — лучшая профилактика конфликтов. УК, которая честно отчитается в 2026 году, сохранит доверие и контракты» (цитата эксперта Минстроя по делу о банкротстве УК «Комфорт-Сервис»).

Главная Главбух PRO Премиум