13-я пенсия в 2025: справедливость или мечта? Все, что знаем о новой инициативе Миронова
Разбираем, почему её называют справедливым шагом, кто поддерживает проект, и есть ли шансы на воплощение.
❓ Что это за выплата и почему о ней снова говорят?
13-я пенсия — дополнительная годовая выплата пенсионерам, приуроченная к Новому году (по аналогии с 13-й зарплатой) или ко дню рождения. Её размер должен равняться обычной ежемесячной пенсии человека. Например, если пенсионер получает 20 тыс. рублей, то в декабре он получит 40 тыс.
Почему именно сейчас?
🔴 Финансовая бедность: По словам Миронова, многим пенсионерам хватает средств только на базовые продукты — молоко и хлеб. Праздничный стол или подарки внукам — непозволительная роскошь.
📅 Новогодние траты: В конце года расходы возрастают: нужно купить продукты к празднику, подарки, оплатить ЖКУ в зимний сезон.
👵 Демографический факт: Каждый третий житель России — пенсионер (43 млн человек). Для многих пенсия — единственный доход.
«Это справедливо и абсолютно правильно» — подчеркивает Миронов, напоминая, что СРЗП продвигает идею с 2013 года.
⏳ История инициативы: 12 лет в ожидании чуда
Предложения о 13-й пенсии вносились в Госдуму не менее 5 раз, но все проекты отклонялись. Вот хроника ключевых попыток:
Таблица: Законопроекты о 13-й пенсии за последние годы
Год | Автор | Суть предложения | Статус
2013 | С. Миронов (СРЗП) | Выплата в декабре всем пенсионерам | Отклонен
2021 | ЛДПР | Предновогодняя выплата = размер пенсии | Отклонен в 1 чтении
2023 | Б. Чернышов (ЛДПР) | Выплата ко дню рождения | Возвращен на доработку
2024 | С. Миронов (СРЗП) | Фиксированная сумма в декабре | Не внесен
2025 | С. Миронов (СРЗП) | Ежегодная выплата в конце года | На этапе обсуждения
Почему отклоняют? Главная причина — бюджетные ограничения. В 2021 году Минфин оценил стоимость проекта в 654,8 млрд рублей — почти 1% от ВВП.
📢 Последние новости: Что предлагает Миронов в 2025 году?
В августе 2025 года лидер СРЗП вновь заявил: 13-я пенсия должна стать реальностью. Детали его инициативы:
Срок выплаты: Декабрь 2025 года (чтобы успеть к Новому году).
Размер: Равен обычной ежемесячной пенсии (индивидуально для каждого).
Кому: Всем пенсионерам — работающим и неработающим, включая получателей:
страховых пенсий по старости;
социальных пенсий;
военных пенсий .
Поддержка в Госдуме:
💬 «Некоторые фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем» — констатирует Миронов.
Пока открыто идею поддержали только ЛДПР (их версия — выплата ко дню рождения). «Единая Россия» и КПРФ молчат.
✅ Аргументы «За»: Почему это называют справедливым?
Сторонники 13-й пенсии приводят веские доводы:
Восстановление социального баланса
Пенсия в России в 4 раза ниже средней зарплаты. Доплата — способ «уравнять» пенсионеров с работающими, получающими 13-ю зарплату.
Борьба с бедностью
23% пенсионеров живут за чертой бедности. Для них 20–30 тыс. рублей — возможность купить лекарства или зимнюю одежду.
Моральный долг государства
«Пенсионеры всю жизнь работали на благо страны — теперь страна должна поддержать их» — ключевой тезис Миронова.
Экспертное мнение:
💡 «Лишать кого-то дополнительных выплат несправедливо. В Европе аналогичные механизмы работают десятилетиями» (Анастасия Хрусталёва, экономист) .
⚠️ Аргументы «Против»: Почему идею блокируют?
Критики называют инициативу популистской и указывают на риски:
Дыра в бюджете: Ежегодные траты в 600+ млрд рублей могут привести к росту дефицита или инфляции.
Нецелевой характер: Пенсии индексируют ежегодно (в 2025 г. — на 7,5%). Введение 13-й выплаты — точечная мера, не решающая системных проблем.
Юридические коллизии: Неясно, как учитывать выплату для работающих пенсионеров или получателей пособий по инвалидности.
Главный оппонент — Минфин. Чиновники напоминают: в 2025 году ветеранам ВОВ к 9 Мая выплатили до 80 тыс. рублей, а труженикам тыла — 55 тыс. 4. Расширение льгот на всех пенсионеров они считают нереалистичным.
📅 Что ждать пенсионерам в 2025 году? Прогноз
Шансы на принятие закона минимальны, и вот почему:
Нет проекта в повестке ГД
На 17 августа 2025 года законопроект даже не внесен на рассмотрение. Для его прохождения нужно 3 чтения, одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Сроки упущены
Бюджет на 2025 год уже сформирован. Включить в него новые расходы в декабре практически невозможно.
Конкурирующие инициативы
ЛДПР предлагает альтернативу — выплату ко дню рождения (размер = 1 пенсия). Но их проект в 2023 году тоже отклонили.
💡 Важно! Если закон и примут, то не раньше 2026 года. Для 2025-го возможны только разовые соцвыплаты, как в пандемию (2021 г.).
📌 Что делать пенсионерам прямо сейчас?
Пока 13-я пенсия — лишь инициатива, но вы можете:
Следить за новостями на официальных порталах:
Госуслуги;
ПФР;
Сайт ГД.
Проверить право на доплаты:
Северянам + районный коэффициент;
Инвалидам — доплаты за группу;
Ветеранам — региональные льготы.
Подписать петицию (если инициативу вынесут на public-vote).
Осторожно! Мошенники уже используют тему 13-й пенсии. Не перезванивайте на неизвестные номера с «предложениями оформить выплату».
💎 Заключение: Есть ли будущее у идеи?
13-я пенсия — не популизм, а попытка решить системную проблему: пенсии в России не успевают за ростом цен и запросов. Инициатива Миронова резонирует с чаяниями миллионов, но упирается в экономические реалии.
Что вероятнее в 2025–2026 годах?
✅ Разовые выплаты к юбилеям Победы (как 80 тыс. ветеранам в 2025 г.).
⚠️ Пилотные региональные проекты (например, в Москве или Татарстане).
❌ Официальная 13-я пенсия для всех — пока лишь цель, для которой нет бюджетных ресурсов.
«Если государство называет пенсионеров “хранителями традиций”, оно должно дать им возможность эти традиции поддерживать — накрыть стол, купить внукам подарки. Иначе слова остаются словами» — так резюмирует Миронов.
