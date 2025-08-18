13-я пенсия в 2025: справедливость или мечта? Все, что знаем о новой инициативе Миронова

«Многие встречают Новый год с молоком и хлебом — больше ни на что не хватает» — так Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), объяснил, почему миллионам россиян нужна дополнительная выплата в конце года. Идея 13-й пенсии — как аналог «тринадцатой зарплаты» — снова на повестке.

Разбираем, почему её называют справедливым шагом, кто поддерживает проект, и есть ли шансы на воплощение.

❓ Что это за выплата и почему о ней снова говорят?

13-я пенсия — дополнительная годовая выплата пенсионерам, приуроченная к Новому году (по аналогии с 13-й зарплатой) или ко дню рождения. Её размер должен равняться обычной ежемесячной пенсии человека. Например, если пенсионер получает 20 тыс. рублей, то в декабре он получит 40 тыс.

Почему именно сейчас?

🔴 Финансовая бедность : По словам Миронова, многим пенсионерам хватает средств только на базовые продукты — молоко и хлеб. Праздничный стол или подарки внукам — непозволительная роскошь.

📅 Новогодние траты : В конце года расходы возрастают: нужно купить продукты к празднику, подарки, оплатить ЖКУ в зимний сезон.

👵 Демографический факт: Каждый третий житель России — пенсионер (43 млн человек). Для многих пенсия — единственный доход.

«Это справедливо и абсолютно правильно» — подчеркивает Миронов, напоминая, что СРЗП продвигает идею с 2013 года.

⏳ История инициативы: 12 лет в ожидании чуда

Предложения о 13-й пенсии вносились в Госдуму не менее 5 раз, но все проекты отклонялись. Вот хроника ключевых попыток:

Таблица: Законопроекты о 13-й пенсии за последние годы

Год | Автор | Суть предложения | Статус

2013 | С. Миронов (СРЗП) | Выплата в декабре всем пенсионерам | Отклонен

2021 | ЛДПР | Предновогодняя выплата = размер пенсии | Отклонен в 1 чтении

2023 | Б. Чернышов (ЛДПР) | Выплата ко дню рождения | Возвращен на доработку

2024 | С. Миронов (СРЗП) | Фиксированная сумма в декабре | Не внесен

2025 | С. Миронов (СРЗП) | Ежегодная выплата в конце года | На этапе обсуждения

Почему отклоняют? Главная причина — бюджетные ограничения. В 2021 году Минфин оценил стоимость проекта в 654,8 млрд рублей — почти 1% от ВВП.

📢 Последние новости: Что предлагает Миронов в 2025 году?

В августе 2025 года лидер СРЗП вновь заявил: 13-я пенсия должна стать реальностью. Детали его инициативы:

Срок выплаты : Декабрь 2025 года (чтобы успеть к Новому году).

Размер : Равен обычной ежемесячной пенсии (индивидуально для каждого).

Кому: Всем пенсионерам — работающим и неработающим, включая получателей:

страховых пенсий по старости;

социальных пенсий;

военных пенсий .

Поддержка в Госдуме:

💬 «Некоторые фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем» — констатирует Миронов.

Пока открыто идею поддержали только ЛДПР (их версия — выплата ко дню рождения). «Единая Россия» и КПРФ молчат.

✅ Аргументы «За»: Почему это называют справедливым?

Сторонники 13-й пенсии приводят веские доводы:

Восстановление социального баланса

Пенсия в России в 4 раза ниже средней зарплаты. Доплата — способ «уравнять» пенсионеров с работающими, получающими 13-ю зарплату. Борьба с бедностью

23% пенсионеров живут за чертой бедности. Для них 20–30 тыс. рублей — возможность купить лекарства или зимнюю одежду. Моральный долг государства

«Пенсионеры всю жизнь работали на благо страны — теперь страна должна поддержать их» — ключевой тезис Миронова.

Экспертное мнение:

💡 «Лишать кого-то дополнительных выплат несправедливо. В Европе аналогичные механизмы работают десятилетиями» (Анастасия Хрусталёва, экономист) .

⚠️ Аргументы «Против»: Почему идею блокируют?

Критики называют инициативу популистской и указывают на риски:

Дыра в бюджете : Ежегодные траты в 600+ млрд рублей могут привести к росту дефицита или инфляции.

Нецелевой характер : Пенсии индексируют ежегодно (в 2025 г. — на 7,5%). Введение 13-й выплаты — точечная мера, не решающая системных проблем.

Юридические коллизии: Неясно, как учитывать выплату для работающих пенсионеров или получателей пособий по инвалидности.

Главный оппонент — Минфин. Чиновники напоминают: в 2025 году ветеранам ВОВ к 9 Мая выплатили до 80 тыс. рублей, а труженикам тыла — 55 тыс. 4. Расширение льгот на всех пенсионеров они считают нереалистичным.

📅 Что ждать пенсионерам в 2025 году? Прогноз

Шансы на принятие закона минимальны, и вот почему:

Нет проекта в повестке ГД

На 17 августа 2025 года законопроект даже не внесен на рассмотрение. Для его прохождения нужно 3 чтения, одобрение Совета Федерации и подпись президента. Сроки упущены

Бюджет на 2025 год уже сформирован. Включить в него новые расходы в декабре практически невозможно. Конкурирующие инициативы

ЛДПР предлагает альтернативу — выплату ко дню рождения (размер = 1 пенсия). Но их проект в 2023 году тоже отклонили.

💡 Важно! Если закон и примут, то не раньше 2026 года. Для 2025-го возможны только разовые соцвыплаты, как в пандемию (2021 г.).

📌 Что делать пенсионерам прямо сейчас?

Пока 13-я пенсия — лишь инициатива, но вы можете:

Следить за новостями на официальных порталах:

Госуслуги;

ПФР;

Сайт ГД. Проверить право на доплаты:

Северянам + районный коэффициент;

Инвалидам — доплаты за группу;

Ветеранам — региональные льготы. Подписать петицию (если инициативу вынесут на public-vote).

Осторожно! Мошенники уже используют тему 13-й пенсии. Не перезванивайте на неизвестные номера с «предложениями оформить выплату».

💎 Заключение: Есть ли будущее у идеи?

13-я пенсия — не популизм, а попытка решить системную проблему: пенсии в России не успевают за ростом цен и запросов. Инициатива Миронова резонирует с чаяниями миллионов, но упирается в экономические реалии.

Что вероятнее в 2025–2026 годах?

✅ Разовые выплаты к юбилеям Победы (как 80 тыс. ветеранам в 2025 г.).

⚠️ Пилотные региональные проекты (например, в Москве или Татарстане).

❌ Официальная 13-я пенсия для всех — пока лишь цель, для которой нет бюджетных ресурсов.

