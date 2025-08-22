Справка предпенсионера: зачем она нужна и как получить все льготы в 2025 году

👵🏻👴🏻 Кто такие предпенсионеры и как определить свой статус?

Не всех людей старшего возраста государство относит к предпенсионерам. Здесь есть четкие критерии, и они различаются в зависимости от того, для какой цели вам нужен статус.

Важно: Возраст выхода на пенсию в России остается постепенно повышенным. Для большинства это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но есть категории, имеющие право на досрочную пенсию (педагоги, медики, работники Крайнего Севера, многодетные матери и др.). Их предпенсионный возраст рассчитывается индивидуально.