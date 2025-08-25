Отмена бумажных документов при поверке счетчиков воды: что изменилось в 2025 году

💡 Введение: почему отменили бумажные свидетельства

Система поверки счетчиков воды в России стала значительно проще и удобнее для граждан. С 2025 года единственным подтверждением поверки прибора учета является автоматическая запись в реестре «Аршин» (Федеральная государственная информационная система обеспечения единства измерений). Это избавляет жильцов от необходимости хранить и предоставлять бумажные документы управляющим компаниям.

Новые правила действуют с 24 сентября 2020 года, но многие до сих пор сталкиваются с непониманием системы со стороны УК и мошенниками, которые пользуются неосведомленностью людей. Давайте разберемся, как теперь работает система и как защитить свои права.