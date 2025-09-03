Повышенная выплата к пенсии за детей: как получить доплату в 2025 году

Кто имеет право на повышенную выплату?

Основные условия получения доплаты

Право на повышенную фиксированную выплату к пенсии имеют получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, на иждивении которых находятся:

Несовершеннолетние дети (до 18 лет)

Дети-студенты очных отделений образовательных учреждений (до 23 лет)

Важно отметить, что доплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам 4. При этом оба родителя имеют право на увеличение пенсии за одного и того же ребенка.