Ваш голос в СФР должен быть зафиксирован: Как закон и Верховный суд защищают ваше право на пенсию

Почему это важно: История из реального судебного дела

Чтобы понять ценность этой нормы, обратимся к реальному прецеденту, который и сформировал позицию Верховного суда.

Гражданка П. (многодетная мать) в 2017 году, достигнув пенсионного возраста, обратилась в отделение ПФР (ныне СФР). У неё не хватало одного документа — справки с давнего места работы. Она устно объяснила ситуацию специалисту, указала данные работодателя и попросила помочь с запросом. Ей устно отказали, сославшись на недостаточность стажа, и не приняли никакого заявления. Не зная, что делать, и доверяя «экспертам», она несколько лет не обращалась за пенсией, пока самостоятельно не нашла нужную справку в 2020 году. Пенсию ей назначили, но только с даты подачи полного пакета документов — потеряв более трёх лет выплат.

Она подала иск о взыскании недополученной пенсии за весь период. Суды трёх инстанций ей отказывали, утверждая, что она сама виновата — не подала письменное заявление. Однако Верховный суд РФ в июле 2023 года отменил все эти решения! Суд указал, что пенсионный орган обязан был зарегистрировать её первое же устное обращение, разъяснить порядок истребования документов и принять от неё соответствующее заявление. Его бездействие привело к нарушению прав гражданина.

Позже, в июне 2024 года, Верховный суд обобщил эту практику в специальном «Обзоре практики рассмотрения судами дел по пенсионным спорам», прямо обязав СФР фиксировать все обращения.