Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько будут платить и как это посчитать

Представьте, что вы каждый месяц получаете от государства не просто выплату, а надежный финансовый мост, который помогает преодолевать повседневные трудности, связанные с инвалидностью.

В 2026 году этот мост станет немного крепче: пенсии по инвалидности вырастут для всех. Но вот размер прибавки и даже дата ее получения могут быть разными. Почему так происходит и на какую сумму можно рассчитывать? Давайте разбираться вместе, без бюрократических сложностей.

Страховая или социальная: какая пенсия по инвалидности — ваша?

Первое и самое важное — понять, какую именно пенсию вы получаете. От этого напрямую зависит, сколько и когда вам прибавят.

Страховая (трудовая) пенсия по инвалидности. Её назначают, если у вас есть хотя бы один день официального трудового стажа и работодатель платил за вас страховые взносы. Размер этой пенсии зависит от стажа, зарплаты и накопленных пенсионных баллов. Это более распространенный вид выплат.

Социальная пенсия по инвалидности. Её получают те, у кого нет ни дня трудового стажа. Её назначают, например, инвалидам с детства или тем, кто получил инвалидность, не успев начать работать.

Государство повышает эти два вида пенсий в разное время и на разные проценты, поэтому так важно знать свою категорию.

Пенсия по инвалидности в 2026 году: даты, проценты и цифры

Всю ключевую информацию по планируемым изменениям удобно представить в одной таблице:

Параметр | Страховая пенсия по инвалидности | Социальная пенсия по инвалидности

Дата повышения | 1 января 2026 года | 1 апреля 2026 года

Процент индексации | +7.6% | +6.8%

Минимальный размер | 4 376 рублей | 8 610 рублей (прогноз)

Средний размер | Около 17 100 рублей (прогноз для неработающих) | Около 16 590 рублей (прогноз)

Условия | Наличие минимального трудового стажа. | Отсутствие необходимого трудового стажа.

Важный момент для работающих пенсионеров: С 2025 года всем работающим пенсионерам, в том числе и получающим пенсию по инвалидности, вернули ежегодную индексацию. С 1 января 2026 года их выплаты также будут увеличены на 7.6%. Однако из-за разницы в исходном размере пенсий средняя прибавка у них в абсолютных цифрах будет чуть ниже, чем у неработающих.

Как самому прикинуть свою будущую пенсию?

Если у вас страховая пенсия, её примерный размер можно рассчитать. Она состоит из двух частей:

Фиксированная выплата. Это гарантированная государством сумма. С 1 января 2026 года она составит 9 584,69 рубля. Индивидуальная часть. Рассчитывается как количество ваших пенсионных баллов (коэффициентов), умноженное на их стоимость. С 1 января 2026 года один балл будет стоить 156,76 рубля.

Простая формула для расчета:

Ваша страховая пенсия = (Количество ваших баллов × 156,76 руб.) + 9 584,69 руб.

Узнать точное количество накопленных баллов можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или «Госуслугах».

Практический пример:

Допустим, у пенсионера с инвалидностью на счету 50 пенсионных баллов.

Его пенсия с 1 января 2026 года будет примерно равна: (50 × 156,76) + 9 584,69 = 7 838 + 9 584,69 = 17 422,69 рубля в месяц.

На что еще обратить внимание: доплаты и важные нюансы

Доплата до прожиточного минимума (ФСД). Это железное правило: ваша общая пенсия (с учетом всех надбавок) не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе . В 2026 году федеральный прожиточный минимум вырастет до 16 288 рублей . Если ваша пенсия меньше, СФР автоматически назначит доплату.

Повышенная фиксированная выплата. Для некоторых категорий фиксированная часть страховой пенсии увеличивается. Например, для инвалидов I группы она выплачивается в двойном размере . В 2026 году это будет около 19 169 рублей (2 × 9 584,69 руб.).

Надбавка за иждивенцев. Если вы содержите нетрудоспособного члена семьи (например, ребенка), к фиксированной выплате положена доплата — около 3 200 рублей за каждого иждивенца (но не более чем за троих).

Никаких заявлений не нужно. Все индексации и перерасчеты (включая доплаты до прожиточного минимума) происходят автоматически. Вам не нужно обращаться в Пенсионный фонд или СФР, чтобы получить повышенную выплату.

Вопросы и ответы: коротко о главном

1. Где я могу узнать точный размер своей будущей пенсии?

Наиболее достоверную информацию можно получить через личный кабинет на портале СФР или «Госуслугах». Там отображается как текущая сумма, так и все параметры для расчета.

2. Если я работаю, мне прибавят пенсию?

Да, обязательно. С 1 января 2026 года страховая пенсия по инвалидности будет проиндексирована на 7.6% для всех, включая работающих пенсионеров.

3. Что делать, если моя пенсия все еще ниже прожиточного минимума в регионе?

Если после январской или апрельской индексации ваша общая выплата не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера, вам автоматически установят федеральную или региональную социальную доплату. Её размер — ровно та разница, которая недостает до минимума.

Заключение

Подведем итог. 2026 год принесет увеличение пенсий по инвалидности для всех получателей. Ключевые моменты:

Индексация страховой пенсии — с 1 января на 7.6%. Средний размер выплаты превысит 17 тысяч рублей. Индексация социальной пенсии — с 1 апреля на 6.8%. Её средний размер составит около 16,6 тысяч рублей. Работающим пенсионерам индексация также положена в полном объеме. Государство гарантирует, что итоговая сумма пенсии и доплат не будет ниже прожиточного минимума в вашем регионе.

Главное — это знать свои права и понимать, по каким правилам формируется ваша выплата. Тогда вы сможете увереннее планировать свой бюджет на будущий год.