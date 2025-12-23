Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько будут платить и как это посчитать
В 2026 году этот мост станет немного крепче: пенсии по инвалидности вырастут для всех. Но вот размер прибавки и даже дата ее получения могут быть разными. Почему так происходит и на какую сумму можно рассчитывать? Давайте разбираться вместе, без бюрократических сложностей.
Страховая или социальная: какая пенсия по инвалидности — ваша?
Первое и самое важное — понять, какую именно пенсию вы получаете. От этого напрямую зависит, сколько и когда вам прибавят.
Страховая (трудовая) пенсия по инвалидности. Её назначают, если у вас есть хотя бы один день официального трудового стажа и работодатель платил за вас страховые взносы. Размер этой пенсии зависит от стажа, зарплаты и накопленных пенсионных баллов. Это более распространенный вид выплат.
Социальная пенсия по инвалидности. Её получают те, у кого нет ни дня трудового стажа. Её назначают, например, инвалидам с детства или тем, кто получил инвалидность, не успев начать работать.
Государство повышает эти два вида пенсий в разное время и на разные проценты, поэтому так важно знать свою категорию.
Пенсия по инвалидности в 2026 году: даты, проценты и цифры
Всю ключевую информацию по планируемым изменениям удобно представить в одной таблице:
Параметр | Страховая пенсия по инвалидности | Социальная пенсия по инвалидности
Дата повышения | 1 января 2026 года | 1 апреля 2026 года
Процент индексации | +7.6% | +6.8%
Минимальный размер | 4 376 рублей | 8 610 рублей (прогноз)
Средний размер | Около 17 100 рублей (прогноз для неработающих) | Около 16 590 рублей (прогноз)
Условия | Наличие минимального трудового стажа. | Отсутствие необходимого трудового стажа.
Важный момент для работающих пенсионеров: С 2025 года всем работающим пенсионерам, в том числе и получающим пенсию по инвалидности, вернули ежегодную индексацию. С 1 января 2026 года их выплаты также будут увеличены на 7.6%. Однако из-за разницы в исходном размере пенсий средняя прибавка у них в абсолютных цифрах будет чуть ниже, чем у неработающих.
Как самому прикинуть свою будущую пенсию?
Если у вас страховая пенсия, её примерный размер можно рассчитать. Она состоит из двух частей:
Фиксированная выплата. Это гарантированная государством сумма. С 1 января 2026 года она составит 9 584,69 рубля.
Индивидуальная часть. Рассчитывается как количество ваших пенсионных баллов (коэффициентов), умноженное на их стоимость. С 1 января 2026 года один балл будет стоить 156,76 рубля.
Простая формула для расчета:
Ваша страховая пенсия = (Количество ваших баллов × 156,76 руб.) + 9 584,69 руб.
Узнать точное количество накопленных баллов можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или «Госуслугах».
Практический пример:
Допустим, у пенсионера с инвалидностью на счету 50 пенсионных баллов.
Его пенсия с 1 января 2026 года будет примерно равна: (50 × 156,76) + 9 584,69 = 7 838 + 9 584,69 = 17 422,69 рубля в месяц.
На что еще обратить внимание: доплаты и важные нюансы
Доплата до прожиточного минимума (ФСД). Это железное правило: ваша общая пенсия (с учетом всех надбавок) не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе. В 2026 году федеральный прожиточный минимум вырастет до 16 288 рублей. Если ваша пенсия меньше, СФР автоматически назначит доплату.
Повышенная фиксированная выплата. Для некоторых категорий фиксированная часть страховой пенсии увеличивается. Например, для инвалидов I группы она выплачивается в двойном размере. В 2026 году это будет около 19 169 рублей (2 × 9 584,69 руб.).
Надбавка за иждивенцев. Если вы содержите нетрудоспособного члена семьи (например, ребенка), к фиксированной выплате положена доплата — около 3 200 рублей за каждого иждивенца (но не более чем за троих).
Никаких заявлений не нужно. Все индексации и перерасчеты (включая доплаты до прожиточного минимума) происходят автоматически. Вам не нужно обращаться в Пенсионный фонд или СФР, чтобы получить повышенную выплату.
Вопросы и ответы: коротко о главном
1. Где я могу узнать точный размер своей будущей пенсии?
Наиболее достоверную информацию можно получить через личный кабинет на портале СФР или «Госуслугах». Там отображается как текущая сумма, так и все параметры для расчета.
2. Если я работаю, мне прибавят пенсию?
Да, обязательно. С 1 января 2026 года страховая пенсия по инвалидности будет проиндексирована на 7.6% для всех, включая работающих пенсионеров.
3. Что делать, если моя пенсия все еще ниже прожиточного минимума в регионе?
Если после январской или апрельской индексации ваша общая выплата не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера, вам автоматически установят федеральную или региональную социальную доплату. Её размер — ровно та разница, которая недостает до минимума.
Заключение
Подведем итог. 2026 год принесет увеличение пенсий по инвалидности для всех получателей. Ключевые моменты:
Индексация страховой пенсии — с 1 января на 7.6%. Средний размер выплаты превысит 17 тысяч рублей.
Индексация социальной пенсии — с 1 апреля на 6.8%. Её средний размер составит около 16,6 тысяч рублей.
Работающим пенсионерам индексация также положена в полном объеме.
Государство гарантирует, что итоговая сумма пенсии и доплат не будет ниже прожиточного минимума в вашем регионе.
Главное — это знать свои права и понимать, по каким правилам формируется ваша выплата. Тогда вы сможете увереннее планировать свой бюджет на будущий год.
