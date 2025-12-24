В Госдуме напомнили о графике индексации пенсий на 2026 год

В 2026 году индексация пенсий в России оказалась привязана к трем датам, в беседе с «Российской газетой» напомнил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
С 1 января на 7,6% повысят страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. На 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. С 1 октября после повышения денежного довольствия на 4% пройдет перерасчет военных пенсий.
Страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, инвалидности или при потере кормильца.
Социальную пенсию выплачивают гражданам, у которых в силу разных обстоятельств нет трудового стажа (дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. Ее назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Она не зависит от трудового стажа и накопленных взносов.
По подсчетам РБК, в 2026 году средний размер социальной пенсии составит около 16,6 тыс. руб.
Как получить страховую пенсию в 2026 году
Размер страховой пенсии зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Стоимость одного балла устанавливает государство, а их количество зависит от стажа работы и уровня зарплаты.
Для назначения страховой пенсии в 2025 году нужны три условия: достижение определенного возраста, наличие минимум 15 лет страхового стажа и минимум 30 ИПК.
В 2026 году стоимость одного ИПК увеличат с 145,69 до 156,76 руб., а размер фиксированной выплаты составит 9584 руб. 69 коп. По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году достигнет 27 788,8 руб.
