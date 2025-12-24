В Госдуме напомнили о графике индексации пенсий на 2026 год

В 2026 году индексация пенсий в России оказалась привязана к трем датам, в беседе с «Российской газетой» напомнил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

С 1 января на 7,6% повысят страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. На 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. С 1 октября после повышения денежного довольствия на 4% пройдет перерасчет военных пенсий.