Жительницу Междуреченского округа осудили за снятие пенсии умершей матери

Суть дела: как обычная женщина стала преступником

В конце июня 2023 года у пожилой женщины из Междуреченского округа умерла мать. Как это часто бывает, дочь, назовем ее Светлана, стала заниматься всеми делами. В начале июля на банковскую карту умершей, как и обычно, поступила пенсия — около 55 000 рублей.

Светлана знала ПИН-код от карты матери. Она рассудила, что раз она единственная наследница, то эти деньги по праву принадлежат ей. Она сняла всю сумму и потратила. Казалось бы, житейская история.

Но вот что происходит с точки зрения закона:

Пенсия — это ежемесячная выплата прижизненно. Ее начисление прекращается в месяц смерти пенсионера. Любая сумма, перечисленная после даты смерти, считается излишне выплаченной и подлежит возврату в бюджет (в Социальный фонд России). Эти деньги не входят в состав наследства. Они не принадлежали умершей на момент смерти, следовательно, и наследникам не переходят.

Сняв эти деньги, Светлана совершила не что иное, как присвоение средств, вверенных ей по договору банковского счета (карты). Банк доверил доступ к счету ее матери, а не ей лично.

Итог суда: Вологодский районный суд признал Светлану виновной по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Ей назначили штраф в размере 15 000 рублей. Преступление отнесено к категории небольшой тяжести, но судимость останется.