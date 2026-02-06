Жительницу Междуреченского округа осудили за снятие пенсии умершей матери

Представьте тяжелую, но, увы, обычную ситуацию: умирает пожилая мать. Вы, как любящая дочь, занимаетесь похоронами, хлопотами. Через несколько дней на ее банковскую карту, как обычно, приходит пенсия. У вас на руках карта и ПИН-код. Сумма невелика, и кажется логичным снять эти деньги, чтобы частично компенсировать траты на похороны или просто распорядиться тем, что, как вы думаете, теперь ваше. СТОП! Именно это действие привело жительницу Междуреченского округа Вологодской области на скамью подсудимых. Давайте разберем этот нашумевший случай, чтобы понять, почему снятие «посмертной» пенсии — это не мелкая оплошность, а уголовное преступление, и как правильно действовать, чтобы самому не стать фигурантом уголовного дела.
Суть дела: как обычная женщина стала преступником
В конце июня 2023 года у пожилой женщины из Междуреченского округа умерла мать. Как это часто бывает, дочь, назовем ее Светлана, стала заниматься всеми делами. В начале июля на банковскую карту умершей, как и обычно, поступила пенсия — около 55 000 рублей.
Светлана знала ПИН-код от карты матери. Она рассудила, что раз она единственная наследница, то эти деньги по праву принадлежат ей. Она сняла всю сумму и потратила. Казалось бы, житейская история.
Но вот что происходит с точки зрения закона:
Пенсия — это ежемесячная выплата прижизненно. Ее начисление прекращается в месяц смерти пенсионера.
Любая сумма, перечисленная после даты смерти, считается излишне выплаченной и подлежит возврату в бюджет (в Социальный фонд России).
Эти деньги не входят в состав наследства. Они не принадлежали умершей на момент смерти, следовательно, и наследникам не переходят.
Сняв эти деньги, Светлана совершила не что иное, как присвоение средств, вверенных ей по договору банковского счета (карты). Банк доверил доступ к счету ее матери, а не ей лично.
Итог суда: Вологодский районный суд признал Светлану виновной по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Ей назначили штраф в размере 15 000 рублей. Преступление отнесено к категории небольшой тяжести, но судимость останется.
Правовая основа: почему государство требует эти деньги назад?
Это не произвол, а четко прописанные правила, которые нужно знать каждому.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ст. 26). В нем прямо сказано, что выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера. Все, что пришло позже, — ошибка или задержка системы, но не законная выплата.
Гражданский кодекс РФ (ст. 1112). Он определяет, что в наследственную массу входит имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства (день смерти). Пенсия, начисленная после этой даты, в наследство не входит.
Уголовный кодекс РФ (ст. 160). Если лицо, не являясь собственником, из корыстной цели обращает в свою пользу имущество, вверенное ему (например, деньги на банковском счете, доступ к которому он имеет), это квалифицируется как присвоение.
Проще говоря: После смерти человека пенсионный фонд становится его кредитором на сумму переплаты. Наследники, принимая наследство, принимают и долги. Но в этой ситуации долг возникает не перед банком или частным лицом, а перед государством. Сняв и потратив эти деньги, вы не возвращаете долг, а, по сути, расхищаете бюджетные средства.
Давайте наглядно разложим всю цепочку событий и их последствий.
Пошаговая инструкция: что делать, если пенсия пришла после смерти родственника?
Чтобы не повторить судьбу героини этой истории, действуйте строго по алгоритму.
Шаг 1: Немедленно уведомить Пенсионный фонд (СФР) о смерти.
Это главное и первое действие. Сделать это нужно в течение ближайших рабочих дней. Подать заявление можно:
Через портал «Госуслуги» (самый быстрый способ).
В клиентской службе СФР по месту жительства умершего.
Через МФЦ.
Основанием является свидетельство о смерти. После этого начисление пенсий автоматически прекратится.
Шаг 2: Не прикасаться к карточке и счету умершего.
Запомните: никаких операций по карте! Не снимайте, не переводите, не оплачивайте. Даже если вам кажется это удобным для оплаты похорон. Для этого есть другие механизмы (например, средства на похороны из Социального фонда).
Шаг 3: Обратиться в банк для блокировки счета.
Направьте в банк, где открыт счет, заявление о блокировке карты/счета в связи со смертью владельца. Приложите копию свидетельства о смерти. Это обезопасит от случайных списаний и формализует процесс.
Шаг 4: Если деньги уже поступили — сообщить об этом в СФР.
При подаче заявления о смерти сообщите специалисту, что после даты смерти были зачисления. Эти сведения будут отмечены. СФР сам инициирует процедуру возврата.
Шаг 5: В рамках вступления в наследство вернуть излишне уплаченную сумму.
Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан потребовать в банке выписку по счету на дату смерти. Если на счету есть средства (в том числе и ошибочно зачисленная пенсия), нотариус укажет это в постановлении. Эти деньги будут выданы наследникам только после погашения задолженности по переплате пенсии перед СФР.
Частые вопросы и заблуждения (FAQ)
Вопрос: А если я потрачу эти деньги на похороны, это же уважительная причина?
Ответ: Нет, с точки зрения закона это не является смягчающим обстоятельством. Цель использования (даже такая) не отменяет состава преступления — присвоения не принадлежащих вам бюджетных средств. На похороны можно получить отдельное пособие на погребение (около 7-8 тыс. рублей, а для работавшего пенсионера — его среднемесячный заработок).
Вопрос: Мне прислали квитанцию от СФР на возврат переплаты. Я обязан платить?
Ответ: Да, обязаны, если вы приняли наследство. Приняв наследство, вы принимаете и все долги наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества. Требование СФР — законный долг. Если не вернете добровольно, сумму взыщут через суд, а потом через приставов.
Вопрос: Банк сам должен видеть, что клиент умер, и не принимать пенсию. Почему это моя проблема?
Ответ: Банк действует на основании платежных документов от СФР. Между смертью человека и поступлением официальной информации в банк может быть пауза в несколько дней. Ответственность за уведомление госорганов лежит на родственниках. Незнание этого правила не освобождает от ответственности.
Вопрос: А если я не единственный наследник и не снимал деньги, но их снял кто-то другой?
Ответ: Уголовную ответственность понесет тот, кто совершил действие — снял и распорядился деньгами. Однако обязанность вернуть сумму долга государству ляжет на всех наследников, принявших наследство, в пределах стоимости полученного каждым имущества.
Заключение: Пенсия после смерти — это мина замедленного действия
История из Междуреченского округа — не единичный казус. Это типичная и очень опасная ошибка, которую совершают сотни людей из-за незнания закона и житейской логики.
Главные выводы на 2026 год:
Пенсия, пришедшая после смерти, — собственность государства, а не ваша и не умершего.
Снятие этих денег с карты — уголовное преступление по ст. 160 УК РФ, караемое штрафом, обязательными работами или ограничением свободы.
Первое действие после смерти родственника-пенсионера — сообщить в СФР через «Госуслуги».
Не трогайте карты и счета умершего до общения с нотариусом и банком.
Принятие наследства означает и принятие долга перед СФР за переплаченную пенсию.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Похороны — тяжелое время, но именно тогда важно сохранять холодную голову и помнить о юридическую сторону вопроса вопроса. Один неверный шаг к банкомату может обернуться серьезными проблемами с законом. Берегите себя и действуйте правильно.
Начать дискуссию