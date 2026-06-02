Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам: порядок оформления

Что случилось?

С 1 февраля 2026 года в России были проиндексированы на 5,6 процента ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), предоставляемые федеральным льготникам. Индексация затронула свыше 15 миллионов человек по всей стране, включая ветеранов боевых действий, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов.

В 2026 году ветераны боевых действий (включая участников специальной военной операции) получают ЕДВ в размере 4 838,63 рубля в месяц. Для сравнения, в 2024 году эта выплата составляла 4 184,51 рубля, то есть за два года рост превысил 650 рублей. Важно понимать, что эта сумма включает стоимость набора социальных услуг (НСУ), от которого можно отказаться в пользу денежной компенсации. Для инвалидов боевых действий размер ЕДВ выше и составляет 8 794,41 рубля.

Процедура получения ЕДВ максимально упрощена. Для большинства категорий льготников, включая ветеранов СВО и граждан с инвалидностью, выплата назначается в беззаявительном порядке — Социальный фонд России получает все необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Однако для некоторых категорий, а также при изменении формы получения НСУ, требуется подача заявления.

Что решили суды?

Судебная практика 2025–2026 годов демонстрирует последовательную защиту прав ветеранов на получение ЕДВ. Суды всех уровней признают незаконными формальные отказы Социального фонда и обязывают назначать выплату с даты обращения гражданина.

Дело ветерана СВО из Владимирской области (Муромский городской суд, 28 мая 2026 года)

В ноябре 2025 года бывший военнослужащий, получивший вторую группу инвалидности после ранения в зоне СВО, обратился в Отделение СФР по Владимирской области с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты. Ему отказали, сославшись на отсутствие подтверждения причины инвалидности и неотнесение к категории получателей. Ветеран, имеющий удостоверение ветерана боевых действий, признанное Министерством обороны РФ, обратился в суд. Муромский городской суд признал решение фонда незаконным и обязал региональное отделение назначить участнику СВО ежемесячную выплату с даты его обращения.

Ключевой вывод суда: наличие удостоверения ветерана боевых действий является достаточным основанием для назначения ЕДВ, и отказ в выплате по формальным причинам неправомерен.

Дело ветерана труда из Тульской области (Тульская область, май 2026 года)

Прокурор обратился в суд с иском о назначении меры социальной поддержки, гарантированной законодательством Тульской области, ветерану труда, которому было отказано в предоставлении выплаты по формальным основаниям. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав уполномоченный орган назначить выплату.

Ключевой вывод суда: прокурор вправе защищать права ветеранов на получение социальных выплат в судебном порядке, если орган власти допускает нарушения.

Единая позиция судов, сформировавшаяся к 2026 году

При разрешении споров о назначении ЕДВ суды исходят из следующих принципов:

если гражданин имеет удостоверение ветерана или иной документ, подтверждающий его право на льготу, отказ в выплате по формальным причинам признаётся незаконным;

выплата должна быть назначена с даты обращения гражданина, а не с даты вступления в силу судебного решения;

бремя доказывания правомерности отказа лежит на Социальном фонде или ином уполномоченном органе.

Корень проблемы и как исправить в рамках закона

Основная проблема, с которой сталкиваются ветераны при оформлении ЕДВ, — недостаток информации о своих правах. Многие не знают, что выплата может назначаться в беззаявительном порядке, а набор социальных услуг можно получать в денежном эквиваленте. Кроме того, часть отказов связана с формальными причинами, в том числе ошибками в документах. На практике любой уважительный мотив — будь то объективные сомнения в достоверности официальных уведомлений, значительный срок давности обращения или плохое самочувствие — подлежит тщательному изучению судом.

Таблица размеров ЕДВ в 2026 году

Примечание: Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2026 года составляет 1 825,25 рубля в месяц. Ветераны боевых действий получают НСУ первоначально в денежном выражении (в отличие от других льготников), но могут изменить форму получения, подав заявление до 1 октября.

Как оформить ЕДВ: пошаговая инструкция

Для получения ЕДВ необходимо выполнить несколько действий.

Шаг 1. Подтвердите статус ветерана. Получите удостоверение ветерана боевых действий или иной документ, подтверждающий вашу льготную категорию. Для участников СВО удостоверение выдаётся Министерством обороны РФ.

Шаг 2. Убедитесь в назначении ЕДВ. Для ветеранов СВО и граждан с инвалидностью выплата назначается беззаявительно — Социальный фонд получает сведения автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Если вы относитесь к иной категории или сомневаетесь, проверьте начисление в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Шаг 3. Подайте заявление, если требуется. Заявление можно подать дистанционно на портале «Госуслуг», в клиентской службе Отделения Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прилагается минимальный пакет документов: паспорт и удостоверение ветерана. СНИЛС и банковские реквизиты обычно загружаются автоматически.

Шаг 4. Определитесь с формой получения набора социальных услуг (НСУ). НСУ включает бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме (кроме ветеранов боевых действий, которые получают его в денежном выражении). Если вы хотите заменить услуги на денежную компенсацию или наоборот, подайте заявление об изменении формы получения до 1 октября 2026 года — изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Шаг 5. Отследите назначение выплаты. Решение о назначении ЕДВ принимается в течение 10 рабочих дней. Выплата перечисляется ежемесячно на указанный вами банковский счёт.

Что делать при отказе в назначении ЕДВ

Если вы получили отказ, но считаете его необоснованным, можно предпринять следующие шаги.

Шаг 1. Получите письменный отказ с указанием причин. Требуйте мотивированного ответа от органа, принявшего решение.

Шаг 2. Обжалуйте отказ в досудебном порядке. Направьте жалобу в вышестоящий орган Социального фонда — региональное отделение.

Шаг 3. Обратитесь в прокуратуру. Прокуратура может провести проверку законности отказа.

Шаг 4. Подайте иск в суд. Как показывает судебная практика 2025–2026 годов, при наличии удостоверения ветерана суды обязывают Социальный фонд назначить выплату с даты обращения. Иски о защите социальных прав госпошлиной не облагаются. К иску приложите письменный отказ, копию заявления и удостоверение ветерана.

Заключение

Ежемесячная денежная выплата ветеранам — это важная мера социальной поддержки, которая с 1 февраля 2026 года была проиндексирована на 5,6 процента. Максимальный размер ЕДВ для инвалидов войны составляет 8 794,41 рубля, для ветеранов боевых действий — 4 838,63 рубля. При этом каждый льготник может выбрать: получать набор социальных услуг в натуральной форме или заменить его на денежную компенсацию в размере 1 825,25 рубля в месяц.

Судебная практика 2025–2026 годов подтверждает, что при наличии удостоверения ветерана отказ в назначении ЕДВ является незаконным, а суды обязывают Социальный фонд назначить выплату с даты обращения. Особенно активно защищаются права участников СВО, которым выплата назначается в беззаявительном порядке.

Главный вывод: знание своих прав и своевременное обращение за их реализацией позволяют ветеранам получать положенные выплаты в полном объёме. Для большинства категорий ЕДВ назначается автоматически — достаточно проверить начисления в личном кабинете. Если вы обнаружили ошибку или столкнулись с отказом, не бойтесь отстаивать свои права в досудебном и судебном порядке.