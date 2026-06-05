Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы

Что случилось?

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2028 годы, согласно которому страховые пенсии в России будут индексироваться в два этапа.

Календарь повышений 2027–2028 годов

По прогнозу экономиста, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 000 рублей, а в 2028 году — 31 000 рублей. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров — с 2025 года мораторий на индексацию для них отменён.

Работающих пенсионеров в 2027–2028 годах ждёт три повышения в год: февральская индексация, апрельская индексация и ежегодный августовский перерасчёт за счёт пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год (но не более трёх баллов).

Важно понимать: при двухэтапной индексации вторая прибавка начисляется не на исходную пенсию, а на уже увеличенную после февральского повышения сумму. Итоговый рост за год составит около 7,5% в 2027-м и 8% в 2028-м.

Экономисты подчёркивают, что пенсии продолжат расти не только номинально, но и реально — выше уровня инфляции. В 2026 году страховые пенсии уже выросли на 7,6% при инфляции 5,6%, что подтверждает наличие у государства необходимых ресурсов для запланированных индексаций.