Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы

Средняя страховая пенсия по старости в России в 2027 году превысит 29 тысяч рублей, а в 2028-м — перешагнет планку в 31 тысячу рублей. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru».
Что случилось?
Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2028 годы, согласно которому страховые пенсии в России будут индексироваться в два этапа.
Календарь повышений 2027–2028 годов
По прогнозу экономиста, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 000 рублей, а в 2028 году — 31 000 рублей. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров — с 2025 года мораторий на индексацию для них отменён.
Работающих пенсионеров в 2027–2028 годах ждёт три повышения в год: февральская индексация, апрельская индексация и ежегодный августовский перерасчёт за счёт пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год (но не более трёх баллов).
Важно понимать: при двухэтапной индексации вторая прибавка начисляется не на исходную пенсию, а на уже увеличенную после февральского повышения сумму. Итоговый рост за год составит около 7,5% в 2027-м и 8% в 2028-м.
Экономисты подчёркивают, что пенсии продолжат расти не только номинально, но и реально — выше уровня инфляции. В 2026 году страховые пенсии уже выросли на 7,6% при инфляции 5,6%, что подтверждает наличие у государства необходимых ресурсов для запланированных индексаций.
Что решили суды?
Судебная практика 2025–2026 годов показывает: если Социальный фонд задерживает выплату пенсии или перерасчёт, а пенсионер доказывает свою добросовестность, суды встают на его сторону. Актуальные решения охватывают три ключевые ситуации.
Дело В.А. Левыкиной (Постановление Конституционного Суда РФ № 19-П от 31.03.2026). Пенсионерка выиграла суд, обязавший Социальный фонд произвести перерасчёт пенсии. Однако фонд выплатил деньги только спустя год, и за это время инфляция «съела» часть суммы. Суды отказали в индексации, посчитав, что раз решение предписывало «перерасчёт», а не «взыскание», то и индексировать нечего. Конституционный Суд отменил эти решения: индексация должна защищать пенсионера от инфляции в период задержки исполнения судебного решения. Срок индексации исчисляется с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления решения в законную силу. Если решение вступило в силу в мае 2026 года, индексация начнётся с 1 июля 2026 года.
Дело администрации Горноуральского округа (Ленинский районный суд Нижнего Тагила, 03.06.2026). Экс-глава муниципального округа обратился в суд, требуя перерасчета пенсии за выслугу лет после повышения должностных окладов глав муниципальных образований. Администрация отказала, указав, что повышение окладов не является индексацией. Суд признал доводы администрации формальными: повышение носило общий, а не индивидуальный характер, что фактически является индексацией. Суд обязал администрацию пересчитать пенсию и взыскал недополученную сумму 438 870 рублей, а также компенсацию морального вреда — 30 000 рублей.
Дело Манвелян М.А. (Московский городской суд, 16.02.2026). Гражданин оспаривал решение Отделения Социального фонда по г. Москве об отказе в назначении пенсии. Суд апелляционной инстанции отменил решение нижестоящего суда, указав на неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.
Единая позиция судов. При разрешении споров о назначении и перерасчёте пенсий суды отдают приоритет фактической нуждаемости и добросовестности заявителя перед формальными недочётами. Бремя доказывания правильности расчёта пенсии лежит на Социальном фонде; при наличии обоснованных сомнений суд трактует их в пользу пенсионера.
Корень проблемы и как исправить в рамках закона
Формально пенсии растут, но реальное благосостояние пенсионеров повышается медленнее. По данным Росстата, цены на лекарства за 2025 год выросли на 12–15%, тарифы ЖКХ с октября 2025-го — на 9,9%, продукты подорожали на 7–10%. В итоге покупательная способность пенсии не только не увеличивается, но даже снижается. Вот что могут сделать сами пенсионеры, чтобы защитить свои доходы.
Оформите все положенные льготы и субсидии. Проверьте право на федеральную или региональную социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера. Если ваша пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, доплата полагается автоматически.
Получите налоговые вычеты. Если вы работаете или имеете доход, облагаемый НДФЛ, вы вправе вернуть часть налога на лечение, покупку лекарств, занятия спортом.
Контролируйте размер пенсии. Если вы считаете, что пенсия начислена неверно или индексация проведена не в полном объёме, обращайтесь в суд. Иски о защите пенсионных прав госпошлиной не облагаются, а судебная практика 2026 года на вашей стороне.
Участвуйте в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Если позволяют средства, можно заключить договор с НПФ, получая софинансирование от государства до 36 000 рублей в год и налоговый вычет.
Главный вывод: индексация пенсий — это не абстрактные цифры, а реальные деньги, и каждый пенсионер вправе контролировать, как они начисляются. 31 тысяча рублей в 2028 году — это цель, но без активной позиции самих пенсионеров она может остаться лишь статистической величиной, не отражающей реального уровня жизни.
Заключение
К 2028 году средняя страховая пенсия по старости в России действительно превысит 31 тысячу рублей. Но это лишь номинальный показатель. Реальная покупательная способность пенсии зависит не только от индексации, но и от роста цен на лекарства, коммунальные услуги и продукты. Для пенсионеров важно не только отслеживать новости об индексации, но и активно защищать свои права: проверять правильность начислений, оформлять положенные льготы и, в случае нарушений, обращаться в суд. Судебная практика 2025–2026 годов показывает, что при наличии обоснованных требований суды встают на сторону добросовестных пенсионеров.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Начать дискуссию