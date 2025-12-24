Все падают, а «Клерк» растет
Декабрь традиционно демонстрирует тренд на снижение активности трафика в бухгалтерской тематике (чем ближе к Новому году, тем больше). Как и любой сегмент в Рунете он имеет свою сезонность со спадами и ростом.
В этом году сайт Клерк.ру показывает всему рынку антитренд — рост органического трафика и аудитории сайта в декабре, который включает в себя ежедневные показатели удержания цифр аудитории по будням и выходным дням по сравнению с ноябрем и плюс рекордный трафик 18 декабря благодаря посту нашего пользователя Трибуны Яны Васильевой про пенсии и карты, про который мы ранее писали и который принес «Клерку» более 1 млн просмотров за сутки.
Раздел «Бухгалтерия» в рейтинге Liveinternet** насчитывает 256 сайтов с ежедневной суммарной аудиторией чуть более 1 млн человек по будням и 450 тыс. в выходные (средние данные за декабрь 2025).
В IV квартале 2025 года доля «Клерка» в этом сегменте составляет в среднем 35% в разрезе ежедневной аудитории.
На графике раздела «Бухгалтерия» глядя на декабрь заметно какой эффект оказывает «Клерк» на весь сегмент:
Если рассматривать суммарную аудиторию всего сегмента внутри месяца, то она составляет в районе 18 млн в декабре.
Аудитория «Клерка» в декабре 2025 составит почти 9 млн уникальных посетителей — это половина от всего сегмента «Бухгалтерия» в Рунете.
Доля Клерка 50% из 256 сайтов сегмента.
И еще немного цифр:
За последние 31 день сайт Клерк.ру посетило почти 8,5 млн уникальных посетителей. Что на 2,4 млн больше, чем у ближайшего конкурента в сегменте.
Справка:
*Клерк.ру – Лицензия СМИ ЭЛ № ФС 77 — 45931 от 22.07.2011. Основатель — Борис Мальцев, руководитель Карина Хапиште.
**Рейтинг LiveInternet – cервис на основе данных статистики LiveInternet.ru, распределяет сайты по категориям в зависимости от их посещаемости.
