Смотрим вместе: фильм на выходные
Коротко о сюжете
17-летний Топ вместо учёбы увлечён видеоиграми. Когда его семья оказывается на грани банкротства, он решает заработать сам.
После череды провалов он находит идею — производить жареные морские водоросли. Начав с кухни, он прорывается в крупные сети, включая 7-Eleven, и превращает свою закуску Tao Kae Noi в национальный бренд.
Что вдохновляет в этом фильме:
Реальная история. Всё показано по-настоящему — без выдумки.
Предпринимательский путь с нуля. Неудачи, пробивная энергия, рост.
Упорство и вера в идею. Несмотря на возраст, он не сдался.
Мотивация действовать. Фильм вдохновляет учиться на ошибках и идти до конца.
🎯 Отлично подойдёт тем, кто мечтает о своём деле или ищет новый старт.
Сохраняй, чтобы посмотреть на выходных!
