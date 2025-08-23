ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Смотрим вместе: фильм на выходные

«Тинейджер на миллиард» (The Billionaire, 2011) — вдохновляющий биографический фильм о тайском подростке Иттипате Кулапонгваниче, который из заядлого геймера стал одним из самых молодых предпринимателей страны.
Коротко о сюжете

17-летний Топ вместо учёбы увлечён видеоиграми. Когда его семья оказывается на грани банкротства, он решает заработать сам.

После череды провалов он находит идею — производить жареные морские водоросли. Начав с кухни, он прорывается в крупные сети, включая 7-Eleven, и превращает свою закуску Tao Kae Noi в национальный бренд.

Что вдохновляет в этом фильме:

  • Реальная история. Всё показано по-настоящему — без выдумки.

  • Предпринимательский путь с нуля. Неудачи, пробивная энергия, рост.

  • Упорство и вера в идею. Несмотря на возраст, он не сдался.

  • Мотивация действовать. Фильм вдохновляет учиться на ошибках и идти до конца.

🎯 Отлично подойдёт тем, кто мечтает о своём деле или ищет новый старт.

Сохраняй, чтобы посмотреть на выходных!

Дата публикации: 23.08.2025, 17:18

Отредактировано: 24.08.2025, 09:29

