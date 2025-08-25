Почему сильный сотрудник не всегда становится сильным руководителем?

Сотрудник, который блестяще справляется со своей зоной ответственности, находится в состоянии могущества. У него отличные результаты, он уверенный, всё знает. Он — в своей тарелке.
Но как только мы даём ему новую роль — особенно руководящую — он резко падает в состояние, которое называется несуществование (это одна из формул в управлении). Он как будто становится новичком. А по сути — так и есть.
❓ Почему это происходит?
Потому что управлять собой и управлять другими — это разные профессии. Человек переходит на другой «этаж», но инструментов с собой не взял. Не потому что плохой, а потому что их никто не дал.
🔍 Как это выглядит в жизни
Ты даёшь повышение отличному продавцу.
Через неделю:
– команда не слушаются,
– отчёты забываются,
– контроль разваливается,
– человек в стрессе и просит уволиться.
Это не потому что он «не справился». Просто его не научили.
✅ Что делать правильно
✔ Объяснить, что он в состоянии «несуществование» — и это нормально.
✔ Дать пошаговый маршрут: как заявить о себе, как быть полезным, как получить обратную связь.
✔ Обучить управлению: постановка задач, контроль, обратная связь, баланс между требовательностью и мягкостью.
✔ Дать время и поддержку.
📚 И — обязательно! — дать читать книги. Вот проверенные:
– "45 татуировок менеджера" — Максим Батырев
– "Как управлять сотрудниками" — Брайан Трейси
– "Жёсткий менеджмент" — Дэн Кеннеди
– "Никогда не работайте с идиотами" — Ирина Хакамада
– "Лидер без титула" — Робин Шарма
– "Эмоциональный интеллект" — Даниэль Гоулман
Мы не просто растим выручку. Мы растим людей.
И это — настоящее предпринимательство.
Пишу о бизнесе, саморазвитии и личностном росте — для тех, кто хочет работать на себя. Подпишись на меня в Telegram-канале, чтобы научиться зарабатывать с душой: https://clck.best/klerk
Начать дискуссию