ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Сложности и боли учета в торговле →
Яна Наумова
HR

Почему сильный сотрудник не всегда становится сильным руководителем?

Когда я вспоминаю свою первую попытку вырастить руководителя из классного продавца — я теперь понимаю, в чём была главная ошибка.

Сотрудник, который блестяще справляется со своей зоной ответственности, находится в состоянии могущества. У него отличные результаты, он уверенный, всё знает. Он — в своей тарелке.

Но как только мы даём ему новую роль — особенно руководящую — он резко падает в состояние, которое называется несуществование (это одна из формул в управлении). Он как будто становится новичком. А по сути — так и есть.

❓ Почему это происходит?

Потому что управлять собой и управлять другими — это разные профессии. Человек переходит на другой «этаж», но инструментов с собой не взял. Не потому что плохой, а потому что их никто не дал.

🔍 Как это выглядит в жизни

Ты даёшь повышение отличному продавцу.

Через неделю:

– команда не слушаются,
– отчёты забываются,
– контроль разваливается,
– человек в стрессе и просит уволиться.

Это не потому что он «не справился». Просто его не научили.

✅ Что делать правильно

✔ Объяснить, что он в состоянии «несуществование» — и это нормально.


✔ Дать пошаговый маршрут: как заявить о себе, как быть полезным, как получить обратную связь.

✔ Обучить управлению: постановка задач, контроль, обратная связь, баланс между требовательностью и мягкостью.

✔ Дать время и поддержку.

📚 И — обязательно! — дать читать книги. Вот проверенные:

"45 татуировок менеджера" — Максим Батырев
"Как управлять сотрудниками" — Брайан Трейси
"Жёсткий менеджмент" — Дэн Кеннеди
"Никогда не работайте с идиотами" — Ирина Хакамада
"Лидер без титула" — Робин Шарма
"Эмоциональный интеллект" — Даниэль Гоулман

Мы не просто растим выручку. Мы растим людей.

И это — настоящее предпринимательство.

Пишу о бизнесе, саморазвитии и личностном росте — для тех, кто хочет работать на себя. Подпишись на меня в Telegram-канале, чтобы научиться зарабатывать с душой: https://clck.best/klerk

Информации об авторе

Яна Наумова

Яна Наумова

Директор

1 подписчик23 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум