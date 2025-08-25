Почему сильный сотрудник не всегда становится сильным руководителем?

Сотрудник, который блестяще справляется со своей зоной ответственности, находится в состоянии могущества. У него отличные результаты, он уверенный, всё знает. Он — в своей тарелке.

Но как только мы даём ему новую роль — особенно руководящую — он резко падает в состояние, которое называется несуществование (это одна из формул в управлении). Он как будто становится новичком. А по сути — так и есть.