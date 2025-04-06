Детские пособия и специфика их расчёта в современной системе бухгалтерского учёта Российской Федерации

Особенности документооборота и отчетности

Документальное оформление

Важно отметить, что с развитием цифровизации все больше документов переводится в электронный формат. С 2022 года активно внедряется система электронного документооборота между работодателями и СФР, что значительно ускоряет процесс назначения и выплаты пособий.

Справка с места работы второго родителя о том, что он не получает данное пособие

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком

Для ежемесячного пособия по уходу за ребенком:

Справка о сумме заработка с предыдущих мест работы (при необходимости)

Для пособия по беременности и родам:

Для назначения детских пособий сотрудники должны предоставить в бухгалтерию организации определенный пакет документов, который затем передается в Социальный фонд России (СФР). Рассмотрим основные документы, необходимые для различных видов пособий:

Отчетность по детским пособиям

Бухгалтерам организаций необходимо отражать информацию о начисленных пособиях в следующих формах отчетности:

1. Отчет "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-СТАЖ) Предоставляется ежегодно до 1 марта следующего года. В данном отчете отражаются периоды, когда сотрудник находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком.

2. Отчет "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц" (СЗВ-ТД) Предоставляется при кадровых изменениях, в том числе при оформлении отпуска по уходу за ребенком.

3. Ежемесячный персонифицированный учет (ЕФС-1) С 2023 года заменил ранее существовавшие формы СЗВ-М и 4-ФСС. Содержит сведения о начисленных страховых взносах и периодах отсутствия сотрудника на рабочем месте, в том числе в связи с отпуском по беременности и родам или уходу за ребенком.

4. Отчет по форме 6-НДФЛ В данном отчете отражаются суммы начисленных доходов и удержанного налога. Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком освобождены от НДФЛ согласно п. 1 ст. 217 НК РФ, однако сам факт их выплаты должен быть отражен.