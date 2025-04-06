Детские пособия и специфика их расчёта в современной системе бухгалтерского учёта Российской Федерации

В данной статье мы подробно рассмотрим существующие виды детских пособий, особенности их начисления, выплаты и отражения в бухгалтерском учете предприятий и организаций. Проанализируем действующую систему с точки зрения ее эффективности и возможностей для дальнейшего совершенствования.
Основные виды детских пособий в Российской Федерации
Современная система детских пособий в России включает в себя обширный перечень выплат, направленных на поддержку семей с детьми на различных этапах – от планирования беременности до совершеннолетия ребенка. Рассмотрим основные из них:
Пособие по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Материнский (семейный) капитал
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей
Пособие на детей от 3 до 7 лет
Пособие на детей от 8 до 17 лет
Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
Статистика выплат детских пособий в РФ
Год
Общая сумма выплат (млрд руб.)
Количество получателей (млн чел.)
Средний размер выплаты (руб.)
2018
552,4
8,2
5 621
2019
610,7
8,5
5 982
2020
1 242,3
9,7
10 673
2021
1 554,6
10,3
12 592
2022
1 879,2
11,8
13 274
2023
2 105,7
12,4
14 156
Как видно из представленных данных, объем выплат детских пособий в России демонстрирует устойчивый рост. Особенно заметное увеличение произошло в 2020 году, что связано с введением дополнительных мер поддержки семей с детьми в период пандемии COVID-19. Расширение программ поддержки привело как к увеличению числа получателей, так и к повышению среднего размера выплат.
Бухгалтерский учет и начисление детских пособий
Нормативно-правовая база
Бухгалтерский учет детских пособий осуществляется в соответствии с рядом нормативных документов:
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»"
Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году"
Постановление Правительства РФ от 24.12.2022 № 2409 "О размерах пособий по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком"
Механизм расчета и отражения в бухгалтерском учете
Пособие по беременности и родам
Расчет данного пособия производится на основании среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.
Формула расчета:
ПБР = СДЗ × Количество дней отпуска по беременности и родам
где:
ПБР – пособие по беременности и родам
СДЗ – средний дневной заработок
Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:
СДЗ = Сумма заработка за 2 предшествующих года / 730
При этом сумма заработка за каждый год не может превышать установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Пример расчета пособия по беременности и родам:
Сотрудница ООО "Альфа" уходит в отпуск по беременности и родам с 10 февраля 2023 года на 140 календарных дней. Её заработок составил:
за 2021 год – 820 000 руб.
за 2022 год – 910 000 руб.
Предельные величины базы для начисления страховых взносов:
за 2021 год – 912 000 руб.
за 2022 год – 1 032 000 руб.
Расчет:
Определяем средний дневной заработок: (820 000 + 910 000) / 730 = 2 369,86 руб.
Рассчитываем пособие: 2 369,86 × 140 = 331 780,40 руб.
Бухгалтерские проводки:
Дебет
Кредит
Содержание операции
69.1
70
Начислено пособие по беременности и родам
70
51
Выплачено пособие по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении ребенка
С 1 февраля 2023 года размер данного пособия составляет 22 909,03 руб. (с учетом индексации).
Бухгалтерские проводки:
Дебет
Кредит
Содержание операции
69.1
70
Начислено единовременное пособие при рождении ребенка
70
51
Выплачено единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года, но не менее минимального размера (с 1 февраля 2023 года – 8 591,47 руб.).
Формула расчета:
ЕПУ = СДЗ × 30,4 × 40%
где:
ЕПУ – ежемесячное пособие по уходу
СДЗ – средний дневной заработок
30,4 – среднее количество дней в месяце
Пример расчета:
Сотрудница ООО "Бета" находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 марта 2023 года. Её заработок составил:
за 2021 год – 720 000 руб.
за 2022 год – 840 000 руб.
Расчет:
Определяем средний дневной заработок: (720 000 + 840 000) / 730 = 2 136,99 руб.
Рассчитываем ежемесячное пособие: 2 136,99 × 30,4 × 40% = 25 984,19 руб.
Бухгалтерские проводки:
Дебет
Кредит
Содержание операции
69.1
70
Начислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком
70
51
Выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Особенности учета в условиях "прямых выплат"
С 1 января 2022 года на всей территории России действует механизм "прямых выплат", при котором пособия выплачиваются напрямую территориальными органами Фонда социального страхования (с 2023 года – Социальный фонд России).
В этих условиях работодатель выполняет следующие функции:
Принимает документы от сотрудников
Оформляет реестр сведений и передает его в СФР в течение 5 календарных дней
СФР производит расчет и выплату пособий напрямую получателям
Бухгалтерские проводки в системе "прямых выплат":
В бухгалтерском учете организации данные выплаты не отражаются, так как денежные средства не проходят через счета организации.
Статистический анализ и современные тенденции
Динамика изменения размеров детских пособий
Вид пособия
2019
2020
2021
2022
2023
Рост за 5 лет
Единовременное пособие при рождении ребенка
17 479,73
18 004,12
18 886,32
20 472,77
22 909,03
31,1%
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу до 1,5 лет
4 512,00
6 752,00
7 082,85
7 677,81
8 591,47
90,4%
Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
655,49
675,15
708,23
767,73
50% ПМ*
-
*ПМ - прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе
Региональные особенности начисления и выплаты детских пособий
Федеральный округ
Средний размер ежемесячного пособия на детей 3-7 лет (руб.)
Количество получателей (тыс. чел.)
Центральный
8 742
1 245
Северо-Западный
9 154
654
Южный
7 982
872
Северо-Кавказский
7 456
927
Приволжский
8 234
1 358
Уральский
9 872
520
Сибирский
8 925
987
Дальневосточный
12 547
412
Как видно из представленных данных, размеры пособий существенно различаются в зависимости от региона, что связано с применением региональных коэффициентов и различиями в установленном прожиточном минимуме.
Особенности документооборота и отчетности
Документальное оформление
Для назначения детских пособий сотрудники должны предоставить в бухгалтерию организации определенный пакет документов, который затем передается в Социальный фонд России (СФР). Рассмотрим основные документы, необходимые для различных видов пособий:
Для пособия по беременности и родам:
Заявление о назначении пособия
Листок нетрудоспособности (в электронной или бумажной форме)
Справка о сумме заработка с предыдущих мест работы (при необходимости)
Для единовременного пособия при рождении ребенка:
Заявление о назначении пособия
Справка о рождении ребенка (форма Ф-24)
Справка с места работы второго родителя о неполучении пособия
Для ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
Заявление о назначении пособия
Свидетельство о рождении ребенка
Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
Справка с места работы второго родителя о том, что он не получает данное пособие
Важно отметить, что с развитием цифровизации все больше документов переводится в электронный формат. С 2022 года активно внедряется система электронного документооборота между работодателями и СФР, что значительно ускоряет процесс назначения и выплаты пособий.
Отчетность по детским пособиям
Бухгалтерам организаций необходимо отражать информацию о начисленных пособиях в следующих формах отчетности:
1. Отчет "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-СТАЖ) Предоставляется ежегодно до 1 марта следующего года. В данном отчете отражаются периоды, когда сотрудник находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком.
2. Отчет "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц" (СЗВ-ТД) Предоставляется при кадровых изменениях, в том числе при оформлении отпуска по уходу за ребенком.
3. Ежемесячный персонифицированный учет (ЕФС-1) С 2023 года заменил ранее существовавшие формы СЗВ-М и 4-ФСС. Содержит сведения о начисленных страховых взносах и периодах отсутствия сотрудника на рабочем месте, в том числе в связи с отпуском по беременности и родам или уходу за ребенком.
4. Отчет по форме 6-НДФЛ В данном отчете отражаются суммы начисленных доходов и удержанного налога. Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком освобождены от НДФЛ согласно п. 1 ст. 217 НК РФ, однако сам факт их выплаты должен быть отражен.
Наименование отчета
Периодичность
Срок предоставления
ЕФС-1
Ежемесячно
До 25-го числа следующего месяца
6-НДФЛ
Ежеквартально
До 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
СЗВ-СТАЖ
Ежегодно
До 1 марта года, следующего за отчетным
СЗВ-ТД
При кадровых изменениях
Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа
Учет пособий в программных продуктах
Современный бухгалтерский учет детских пособий практически невозможен без использования специализированного программного обеспечения. Наиболее распространенными в России являются:
1С: Зарплата и управление персоналом
СБИС
Контур.Бухгалтерия
Парус
Данные программы автоматизируют процесс расчета пособий, формирования необходимой отчетности и передачи данных в Социальный фонд России. Рассмотрим, как происходит учет детских пособий в наиболее популярной программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП":
Регистрация документа-основания (листок нетрудоспособности, приказ на отпуск)
Автоматический расчет пособия с учетом всех необходимых параметров
Формирование реестра сведений для передачи в СФР
Выгрузка данных в систему электронного документооборота
Отражение информации в отчетности
Сложности и особенности бухгалтерского учета детских пособий
Типичные ошибки при расчете пособий
В процессе расчета и учета детских пособий бухгалтеры нередко сталкиваются с рядом сложностей и допускают ошибки. Рассмотрим наиболее распространенные:
Неверное определение расчетного периода особенно часто возникает при наличии в расчетном периоде исключаемых периодов (предыдущие отпуска по беременности и родам, временная нетрудоспособность).
Ошибки при подсчете среднего дневного заработка Включение в расчет выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, или превышение предельной величины базы.
Нарушение сроков передачи сведений в СФР Несвоевременное предоставление реестров сведений в Социальный фонд России, что ведет к задержке выплат пособий.
Неправильное документальное оформление Отсутствие необходимых документов или некорректное их заполнение.
Ошибки в учете районных коэффициентов Неверное применение или неприменение районных коэффициентов при расчете.
Вид ошибки
Доля в общем количестве ошибок (%)
Средняя сумма искажения (руб.)
Неверное определение расчетного периода
32
12 450
Ошибки при подсчете среднего дневного заработка
27
9 875
Неправильное документальное оформление
18
-
Ошибки в учете районных коэффициентов
14
5 320
Прочие ошибки
9
3 780
Особенности учета пособий в сложных случаях
1. Работа у нескольких работодателей
При работе сотрудника одновременно у нескольких работодателей возникает вопрос о месте получения пособий. Законодательство предусматривает несколько вариантов:
Пособие по беременности и родам может быть получено по всем местам работы, если в двух предшествующих годах сотрудник работал у тех же работодателей
Если в двух предшествующих годах сотрудник работал у других работодателей, пособие назначается по одному из текущих мест работы по выбору сотрудника
2. Учет пособий при неполном рабочем времени
Размер пособия по уходу за ребенком не зависит от того, работает ли сотрудник на условиях неполного рабочего времени. Главное условие – продолжительность работы не должна превышать 60% от нормальной.
3. Учет пособий при отсутствии стажа
Если у сотрудника отсутствует страховой стаж или он менее 6 месяцев, пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Региональные аспекты учета детских пособий
Районные коэффициенты и северные надбавки
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к детским пособиям применяются районные коэффициенты, установленные Правительством РФ. Это существенно влияет на размер выплат.
Регион
Районный коэффициент
Республика Саха (Якутия)
1,4-2,0
Магаданская область
1,7-2,0
Камчатский край
1,6-2,0
Мурманская область
1,4-1,8
Архангельская область
1,2-1,4
Красноярский край
1,3-2,0
Республика Коми
1,3-1,8
Забайкальский край
1,2-1,4
Региональные доплаты и дополнительные пособия
Помимо федеральных выплат, во многих субъектах РФ введены дополнительные региональные пособия для семей с детьми. Их учет требует от бухгалтеров дополнительных знаний региональной нормативной базы.
Регион
Вид регионального пособия
Размер (руб.)
Москва
Ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет
От 15 000 до 22 000
Санкт-Петербург
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
13 160
Республика Татарстан
Пособие на ребенка в многодетной семье
8 450
Краснодарский край
Региональный материнский капитал
150 000
Свердловская область
Пособие на третьего ребенка
11 850
Перспективы развития системы учета детских пособий
Цифровизация процессов
Одной из ключевых тенденций развития системы учета детских пособий является ее цифровизация. С 2022 года активно внедряется проактивный формат назначения пособий, когда граждане получают выплаты без необходимости подачи заявления на основании имеющихся у государства данных.
Планируется, что скоро большинство детских пособий будет назначаться автоматически, а бухгалтерам организаций потребуется лишь своевременно передавать сведения о заработке сотрудников в единую информационную систему.
Унификация выплат
С 2023 года в России началось внедрение единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей, которое объединило ряд ранее существовавших выплат. Это значительно упрощает процедуру их учета и снижает административную нагрузку на бухгалтеров.
Личное мнение: оценка современной системы учета детских пособий
Я хочу выразить свое искреннее восхищение тем прогрессом, которого достигла система учета и выплаты детских пособий в Российской Федерации за последние годы. Особенно радует последовательная цифровизация процессов, внедрение проактивного формата назначения выплат и создание единого информационного пространства.
Нельзя не отметить существенный рост размеров пособий, который значительно опережает уровень инфляции. Такое внимание государства к поддержке семей с детьми создает прочную основу для демографического развития страны.
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