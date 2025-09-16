ФНС и валютный контроль. Ожидаемые сроки как правильно рассчитать и указать

На практике довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда вроде бы в контракте прописаны четкие сроки поставки товара и возврата аванса в случае его непоставки, а чтобы определить конкретную дату, нужно поломать голову. Так, в основном, бывает, когда частично оплачиваем аванс.

Например, в контракте прописано, что поставка осуществляется (либо аванс в случае непоставки должен быть возвращён) через 90 дней после оплаты авансового платежа. При этом в инвойсе (или в спецификации) стоит следующий порядок оплаты: 20% в момент выставления счёта и 80% после получения уведомления о готовности к отгрузке, но до отгрузки.

В определённую дату мы оплачиваем часть аванса 20% и от неё отсчитываем 90 дней, получаем ожидаемый срок. Но потом последует оплата оставшихся 80%. И, по условиям контракта, от даты этого платежа также необходимо отсчитать 90 дней, чтобы получить ожидаемый срок. Тогда где же логика? Получается, что у нас два разных ожидаемых срока?

Получается, так. При оплате первой части 20% авансового платежа мы ещё не знали, когда будем оплачивать вторую часть, поэтому ожидаемый срок поставки товара на тот момент можно было отсчитывать только от той даты. И это не было ошибкой, так как в контракте так прописано.

Однако чтобы не путаться самим и не вводить в раздумья сотрудников ВК банка, можно более чётко сформулировать этот срок в контракте, например: «Срок поставки товара (или возврата аванса) составляет 90 дней с даты оплаты 100% авансового платежа». Тогда, совершая перевод первой части аванса, можно примерно прикинуть, когда ваш контрагент будет готов отгрузить товар в ваш адрес, и к этой дате приплюсовываем 90 дней и получаем опять же приблизительную дату. При этом, конечно же, в отдельном письме объясняем, что в данном случае ожидаемый срок указан предварительно, будет уточнён после оплаты 100% аванса.

Оцените, насколько эта информация оказалась полезна для вас. Голосуйте, подписывайтесь на наш канал.