⚠️ Китай ужесточает экспорт: что ждет серые грузы после 1 октября 2025 года

💡 Что это значит для бизнеса в РФ?

1️⃣ Серые схемы станут дороже и рискованнее

2️⃣ Нужна полная прозрачность сделок и выбор надёжных контрагентов

3️⃣ Компании должны пересмотреть договорённости и перестроить систему оплаты

👉 Реакция рынка проявится в течение 1–2 месяцев, но одно ясно уже сейчас: выгоднее и безопаснее работать в белую

