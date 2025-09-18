ЦОК ОК ПД 18.09 Мобильная
Максим Фатеев
⚠️ Китай ужесточает экспорт: что ждет серые грузы после 1 октября 2025 года

С октября в Китае вступают новые налоговые правила, которые фактически закрывают лазейки для серого импорта. Разбираем, что изменится👇

🔒 Что именно вводят

  • При подаче экспортной декларации теперь нужно указывать настоящего производителя, сумму и номер официального счёта-фактуры (фапьяо)

  • Без этих данных ответственность переходит на экспортного агента — и именно он платит налоги, как с личного дохода

  • Под ударом схемы через WeChat, Alipay и криптовалюту

📌 Зачем это нужно Китаю?

  • Борьба с уходом от налогов

  • Усиление прозрачности ВЭД

  • Подстройка под международные санкционные требования

💡 Что это значит для бизнеса в РФ?

1️⃣ Серые схемы станут дороже и рискованнее

2️⃣ Нужна полная прозрачность сделок и выбор надёжных контрагентов

3️⃣ Компании должны пересмотреть договорённости и перестроить систему оплаты

👉 Реакция рынка проявится в течение 1–2 месяцев, но одно ясно уже сейчас: выгоднее и безопаснее работать в белую

Если вы работаете с Китаем и хотите понять, как новые правила скажутся на ваших поставках, пишите "+" в комментарии. Разберём вашу ситуацию и подберём безопасное решение 😉

Максим Фатеев

Максим Фатеев

Директор в ООО

