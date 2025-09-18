⚠️ Китай ужесточает экспорт: что ждет серые грузы после 1 октября 2025 года

🔒 Что именно вводят
При подаче экспортной декларации теперь нужно указывать настоящего производителя, сумму и номер официального счёта-фактуры (фапьяо)
Без этих данных ответственность переходит на экспортного агента — и именно он платит налоги, как с личного дохода
Под ударом схемы через WeChat, Alipay и криптовалюту
📌 Зачем это нужно Китаю?
Борьба с уходом от налогов
Усиление прозрачности ВЭД
Подстройка под международные санкционные требования
💡 Что это значит для бизнеса в РФ?
1️⃣ Серые схемы станут дороже и рискованнее
2️⃣ Нужна полная прозрачность сделок и выбор надёжных контрагентов
3️⃣ Компании должны пересмотреть договорённости и перестроить систему оплаты
👉 Реакция рынка проявится в течение 1–2 месяцев, но одно ясно уже сейчас: выгоднее и безопаснее работать в белую
