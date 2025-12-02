Частые ошибки предпринимателей при первой закупке в Китае

Закупка без проверки компании
Один предприниматель заказал кухонные ножи. На фото в каталоге — стильные лезвия с гравировкой, сталь, достойная дорогого сегмента. Реальность оказалась другой: клинки тоньше визитки, ручки из дешёвого пластика, половины заявленных предметов в наборе вообще не оказалось.
Позже выяснилось, что продавец даже не был производителем.
Что делать:
– Проверять компанию в государственных реестрах Китая (GSXT) и в коммерческих базах вроде QCC.
– Сверять регистрационные данные и сохранять подтверждения.
– Прописывать технические характеристики товара в контракте
Качественные образцы ≠ качественная партия
Следующая попытка: пластиковые контейнеры. Образцы были отличные — прочный пластик, крышки закрывались плотно. Но партия пришла с трещинами и царапинами, будто их уже использовали. Поставщик уверял, что отгрузил идеальный товар, логист — что так и приняли.
Что делать:
– Заказывать инспекцию партии на производстве до отправки.
– Просить у поставщика фото- и видеоподтверждение.
– Проверять упаковочные листы и накладные.
– Оформлять страховку груза, даже если кажется, что это лишняя трата.
Стоимость инспекции — от $200–350 за день работы инспектора. Сумма кажется значительной, но на фоне возможных убытков выглядит символической. В практике инспекторов случаются случаи, когда при проверке выявляется до 15–20% брака, что спасает заказчика от огромных потерь.
Оплата по QR-коду — билет в лотерею
Ещё один поставщик предложил «выгодный вариант»: смарт-фонари с датчиком движения. Цена привлекательная, но вместо счёта прислали QR-код в мессенджере. Покупатель перевёл деньги, сохранил скриншот и остался ждать, надеясь, что деньги не растворятся в чужом кошельке.
Что делать:
– Оплачивать только через банки с ВЭД-контрактом и полным комплектом документов.
– Использовать корпоративные счета и официальные сервисы.
– Избегать любых «быстрых решений» в виде личных переводов или QR.
Такой перевод не даёт ни юридической защиты, ни возможности оспорить сделку.
Ошибки на таможне стоят слишком дорого
Закупка электросамокатов для сезона могла принести хорошие деньги. Но в декларации указали код ТН ВЭД для «детских игрушек». Таможня отправила груз на досмотр, сроки сдвинулись, а половину запланированной выручки съели расходы на хранение и дополнительные проверки.
Что делать:
– Согласовывать коды ТН ВЭД с брокером заранее.
– Проверять соответствие товара и сертификацию (особенно, если в партии есть литиевые батареи).
– Работать только с контрагентами, которые готовы брать часть рисков при задержках.
Ошибочный код может не всегда привести к штрафу, но почти всегда означает потерю времени и дополнительных денег.
Доверие без личного контакта не работает
Один из заказов — офисные кресла. Поставщик отвечал невнятно, менял условия и цену. Для него клиент был «разовым заказом». Без личного контакта и доверия стороны так и не вышли на конструктив.
Что делать:
– Помнить, что формальное «да» в переписке может означать просто «услышал».
– По возможности ездить на выставки или производство — личная встреча сильно меняет отношение.
– Поддерживать общение в дружелюбном тоне, проверяя документы и уточняя детали.
📌 Чек-лист: закупка в Китае без рисков.
Чтобы не потеряться в деталях, держите короткий чек-лист. Его можно сохранить в заметки и использовать при каждой закупке.
1. Проверка компании
– GSXT (госреестр КНР) — смотрим юрлицо и лицензии.
– QCC (коммерческая база) — суды, риски, собственники.
– Сохраняем скриншоты и ID компании.
2. Контроль качества (QC)
– Заказываем образцы и тестируем.
– Инспекция на производстве.
– Инспеция перед отправкой (стоимость $200–350/день).
3. Оплата
– Только корпоративный счёт под контракт и инвойс.
– Никаких QR-кодов, личных переводов и «быстрых решений».
– Если банк не пропускает — используем платёжного агента с документами.
4. Таможня
– Код ТН ВЭД согласовываем заранее с брокером.
– Проверяем сертификацию (особенно для электроники и батарей).
– Ошибка = задержки, доначисления и простои.
5. Документы и страхование
– Инвойс + упаковочный лист.
– Договор с фабрикой.
– Страховка груза.
– Фото- и видеоподтверждения инспекции.
Закупка без проверки превращается в азартную игру, где ставка — ваш бизнес. Ошибки на уровне проверки компании, инспекции, оплаты или таможенных кодов могут стоить гораздо дороже, чем время и деньги, потраченные на подготовку.
Сегодня, когда китайские продавцы активно выходят на маркетплейсы и давят ценой, селлерам важно не терять деньги на глупых ошибках. Проверка компании, инспекция партии и правильные документы — это не бюрократия, а инвестиция в собственную устойчивость и маржу.
