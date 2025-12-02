Частые ошибки предпринимателей при первой закупке в Китае

Закупка без проверки компании

Один предприниматель заказал кухонные ножи. На фото в каталоге — стильные лезвия с гравировкой, сталь, достойная дорогого сегмента. Реальность оказалась другой: клинки тоньше визитки, ручки из дешёвого пластика, половины заявленных предметов в наборе вообще не оказалось.

Позже выяснилось, что продавец даже не был производителем.

Что делать:

– Проверять компанию в государственных реестрах Китая (GSXT) и в коммерческих базах вроде QCC.

– Сверять регистрационные данные и сохранять подтверждения.

– Прописывать технические характеристики товара в контракте

Качественные образцы ≠ качественная партия

Следующая попытка: пластиковые контейнеры. Образцы были отличные — прочный пластик, крышки закрывались плотно. Но партия пришла с трещинами и царапинами, будто их уже использовали. Поставщик уверял, что отгрузил идеальный товар, логист — что так и приняли.

Что делать:



– Заказывать инспекцию партии на производстве до отправки.

– Просить у поставщика фото- и видеоподтверждение.

– Проверять упаковочные листы и накладные.

– Оформлять страховку груза, даже если кажется, что это лишняя трата.

Стоимость инспекции — от $200–350 за день работы инспектора. Сумма кажется значительной, но на фоне возможных убытков выглядит символической. В практике инспекторов случаются случаи, когда при проверке выявляется до 15–20% брака, что спасает заказчика от огромных потерь.