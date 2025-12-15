Что такое ВЭД простыми словами: полный разбор для новичков

4 этапа внешнеэкономической сделки

Составление договора

Обычно внешнеэкономический контракт заполняется на двух языках для поставщика и покупателя.

Структура такого контракта строго не регламентируется, однако он обязательно должен содержать условия осуществления сделки.

Когда производитель продукции найден, условия поставки утверждены, то самое время заключить договор, указав условия сотрудничества обеих сторон.

Выставление инвойса

Инвойс — это счет для покупателя от поставщика, в котором содержатся наименования, количество и стоимость поставляемых грузов, а также условия сделки и поставки по Инкотермс.

Инкотермс — это словарь международных правил, в котором указано однозначное толкование торговых терминов. Штука полезная так, как помогает обеим сторонам договора точно понимать условия сотрудничества без неверных и не точных формулировок.

Допустим, в инвойсе написано “DAP Санкт-Петербург— delivered at place”. Это значит, что производитель самостоятельно отгружает товары, занимаясь всеми вопросами по таможенному оформлению и декларированию грузов.

А если в документах указано “EXW Гуанчжоу — ex works”, то покупатель своими силами забирает партию у производителя.