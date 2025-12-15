Что такое ВЭД простыми словами: полный разбор для новичков

Внешнеэкономическая деятельность простыми словами
Проще говоря, ВЭД — это торговля на международном уровне, которая отвечает за все сделки коммерческих организаций из разных государств. Занимаетесь экспортом или импортом? Вам в любом случае придется перевозить свой груз через границу и заниматься таможенным оформлением. ВЭД, как раз, создан для регулирования этого процесса.
Заниматься внешнеэкономической деятельностью может как сам предприниматель, так и нанять человека/компанию со стороны, которые помогут с решением следующих вопросов:
Найдет производителя и договориться с ними о сделке;
Добьется выгодных условий;
Проверит поставщика на добросовестность и легальность;
Проследит за процессом оплаты;
Правильно оформит документы;
Задекларирует товары;
Оформит доставку грузов.
4 этапа внешнеэкономической сделки
Составление договора
Когда производитель продукции найден, условия поставки утверждены, то самое время заключить договор, указав условия сотрудничества обеих сторон.
Структура такого контракта строго не регламентируется, однако он обязательно должен содержать условия осуществления сделки.
В контакт нужно включить следующие сведения:
Предмет сделки;
Стоимость;
Условия перевода оплаты;
Сроки изготовления продукции;
Рассмотрение споров;
Штрафные санкции в случае нарушения условий;
Обязанности и требования обеих сторон;
Адреса покупателя и поставщика.
Обычно внешнеэкономический контракт заполняется на двух языках для поставщика и покупателя.
Выставление инвойса
Инвойс — это счет для покупателя от поставщика, в котором содержатся наименования, количество и стоимость поставляемых грузов, а также условия сделки и поставки по Инкотермс.
Инкотермс — это словарь международных правил, в котором указано однозначное толкование торговых терминов. Штука полезная так, как помогает обеим сторонам договора точно понимать условия сотрудничества без неверных и не точных формулировок.
Допустим, в инвойсе написано “DAP Санкт-Петербург— delivered at place”. Это значит, что производитель самостоятельно отгружает товары, занимаясь всеми вопросами по таможенному оформлению и декларированию грузов.
А если в документах указано “EXW Гуанчжоу — ex works”, то покупатель своими силами забирает партию у производителя.
Транспортировка товаров
После изготовления партии продукции поставщик упаковывает груз и составляет специальный документ — упаковочный лист. Это товаросопроводительный документ выглядит как опись перевозимой продукции с указанием веса, количества, стоимости и других параметров товаров.
После груз передается транспортной компании, которая организует доставку.
Таможенное оформление грузов
Самый сложный и ответственный шаг в этапе транспортировки груза. Сначала товар преодолевает иностранную, а потом российскую таможню. Обычно в контракте прописываются условия, поэтому зарубежная компания решает вопросы со своей таможней, а покупателей со своей.
Процесс декларирования товара
Чтобы таможня пропустила груз через российскую границу его необходимо правильно задекларировать, а также оплатить пошлину, НДС, акциз и другие сборы.
От правильного заполнения декларации также зависит насколько быстро груз пройдет контроль и окажется у покупателя.
На точность заполнения документов влияют характеристики товаров, их назначение, таможенные платежи и, конечно же, правильный код товарной номенклатуры (ТН ВЭД).
У каждого типа продукции есть свой код: у вакцин для человека — это 300220000, а код тростникового сахара 170113. Также на выбор корректного кода влияет тара, объем и состав продукта, поэтому важно понимать характеристики товара и из какого сырья оно было Ошибка в коде ТН ВЭД может стать причиной административного штрафа, задержки поставки и даже уголовной ответственности.
Помимо кода ВЭД некоторым категориям товаров требуются декларации соответствия, сертификаты, лицензии и согласования с государственными органами.
Сколько стоит ВЭД
Теперь поговорим подробнее про каждый тип расходов, который ждет предпринимателя во время декларирования своего груза на таможне.
Пошлина
Рассчитывается в зависимости от оценки таможенной стоимости товара и его классификации по ТН ВЭД.
Ставка НДС
При импорте ставка НДС варьируется от 0 до 20%, а при экспорте равна 0%.
Сборы
Также рассчитываются на основании стоимости товара. Однако в законе №289-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ" указан ряд операций, которые не облагаются сбором.
Акцизы
Они установлены только на некоторые группы товаров, например, на алкоголь, кофе, автомобили или табак.
Дополнительные расходы
Помимо стандартных пошлин, затрат на покупку и транспортировку товаров, также нужно предусмотреть расходы на оформление разрешительных документов, услуги аутсорсинга ВЭД и хранение груза на временном складе.
Возможные трудности во время ВЭД
Таможенному брокеру, занимающемуся оформление грузов, необходимо тщательно разбираться в действующем законодательстве для того, что доставка товара прошла без потрясений и проблем.
Например, если у груза отсутствует сертификат соответствия или любой другой документ, то таможня не пропустит поставку через границу и оставит на складе временного хранения. Один день нахождения груза на этом складе может стоить предпринимателю несколько тысяч рублей. За несколько дней может сложится довольно значительная сумма за хранение груза в купе с затягиванием сроков поставки.
Поэтому важно ответственно отнестись к процессу декларирования товара, обратившись к профессиональному таможенному брокеру.
Начать дискуссию