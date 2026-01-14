Важно! Изменения в регулировании возврата экспортного НДС на 271 код HS по направлениям фотоэлектрические товары и аккумуляторы

8 января было опубликовано объявление № 2 от 2026 года. Государственного налогового управления и Министерства финансов КНР, которое так и называется: Объявление Министерства финансов и Главного налогового управления о корректировки политики возмещения НДС при экспорте фотоэлектрической продукции и иных товаров.

Перевод пунктов объявления

1. С 1 апреля 2026 года отменяется возмещения НДС при экспорте продукции, такой как фотоэлектрические модули и другие товары.

2. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года ставка возмещения НДС для экспорта аккумуляторных батарей будет снижена с 9% до 6%. С 1 января 2027 года возмещения НДС аккумуляторных батарей будет полностью отменено.

3. Для продукции из указанных перечней, подлежащей обложению акцизом, правила экспортного акциза не изменяются- продолжает применяться политика возврата акциза.

4. Ставки возврата НДС для продукции,перечисленной в настоящем уведомлении, определяются по дате экспорта, указанной в таможенной декларации на экспорт товара.

По пункту 1 под отмену попали сразу 249 кодов SH. Причем среди них не только фотоэлектроника, фото электрика или фотоэлектрические узлы. Например, код 2404120000 Негорючие изделия, не содержащие табака и содержания никотина.

В пункте 2 размещены 22 кода HS, начинающиеся 8506,8507. Сюда попали различные виды батареек, аккумуляторов.

Эти изменения отражают ужесточения экспортной политики КНР в отношении высокотехнологичной продукции, что может влиять на цепочки поставок и себестоимость товаров в секторе Источники новой энергии по всему миру