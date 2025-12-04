Аутсорсинг линейного персонала: как перестать переплачивать за штат и при этом не поссориться с ФНС и трудовой

Чем аутсорсинг отличается от «нарисованного подрядчика»

- Аутсорсинг — передача функции (работы/процесса) внешнему исполнителю, который сам организует людей, несёт риски, руководит и отвечает за результат.

- Аутстаффинг/заёмный труд — фактически предоставление персонала, который выполняет работу под контролем заказчика.

Налоговые и трудовые риски возникают там, где:

- по документам — «услуги аутсорсинга»,

- а по факту — штатный персонал, переведённый на другого юрлица, но подчиняющийся прежнему руководителю, с теми же графиками и задачами.

ФНС уже прямо пишет в письмах и обзорах: если видим признаки трудовых отношений — переквалифицируем, доначислим взносы, НДФЛ и штрафы.

Вывод: безопасен не «любой аутсорсинг», а тот, где:

- передаётся именно функция (упаковка, сортировка, погрузка, инвентаризация);

- у подрядчика — свои бригадиры, графики, KPI, ответственность за результат;

- в договорах и на практике нет прямого подчинения работников заказчику.