Как сделать план-факт анализ более наглядным

Настраиваем нужный формат

Чтобы правильно настроить формат нашего столбца с результатами план-факта, в контекстном меню (правая кнопка мыши) поля R2 выберем пункт «Числовой формат», а далее выбираем «Другие форматы».

В появившемся окошке с настройками в поле «Категория» вместо «Общий» выбираем «Особый», а вместо слова «Основной» вставляем в это поле для ввода наши ранее скопированные символы. Добавим между ними разделитель в виде точки с запятой: так мы отделим то, что будет выше нуля, то есть превышение факта над планом, от того, что будет ниже нуля — наш любимый «отрицательный рост».

Теперь «раскрасим» наши ячейки и укажем, что результат должен выдаваться в процентном формате. Для чего перед нашим треугольничком, что смотрит вверх, проставим в квадратных скобках зеленый цвет (на английском) и добавим 0%. И то же самое проделаем перед треугольничком, смотрящим вниз. В результате наша строка будет иметь такой вид: [green]0%▲; [red]0%▼. Жмём ОК. Протягиваем вниз на все остальные строки (как вариант, все эти действия можно производить и сразу над всей выделенной областью, и если вы делали так — протягивание, разумеется, не нужно). Если редактор ругается на деление на ноль — удаляем содержимое пустого поля.

Готово, теперь наши треугольнички можно удалить, чтобы таблица приобрела более опрятный вид.

Однако описанный способ — компактный и элегантный, но далеко не единственный вариант визуализации план-факт-анализа с помощью опций форматирования. Например, применение встроенных в редакторе документов VK WorkSpace опций условного форматирования позволяет также эффективно визуализировать позиции, по которым план перевыполнен, как и факты «недобора». Например, гистограммами.

Варианты форматирования можно комбинировать. Например, значения больше нуля у нас залиты зеленым цветом, меньше — розовым, плюс, применён набор значков.