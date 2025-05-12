Право на дивиденды на фоне задачи по увеличению капитализации фондового рынка

Хотя закон допускает, что акционерные общества могут выплачивать дивиденды, но не обязаны этого делать, именно такая формулировка мешает росту доверия к фондовому рынку и выполнению задач, поставленных президентом — в частности, по увеличению его капитализации за счёт выхода на биржу крупных госкомпаний.

В условиях, когда мажоритарный акционер — само государство, а интересы миноритариев не всегда учитываются, идея обязательных дивидендов становится не просто логичной, а стратегически необходимой.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавливает, что общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено этим законом (п. 1 ст. 42). Это означает известное всем правило: выплата дивидендов – только право общества, а не обязанность. То есть для того, чтобы акционеры получили дивиденды, необходимо, во-первых, чтобы не было ограничений на их выплату (ст. 43), а также, - что самое главное – чтобы акционерами было принято само решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Способствует или препятствует данное правило исполнению известной президентской задачи по росту капитализации фондового рынка, или оно к ней безотносительно? Представляется, что препятствует. Каковы основания такого вывода? Они таковы:

По результатам проведения 23.04.2025 расширенного заседания Коллегии Минфина России его пресс-центр сообщает, что «Минфину предстоит решать задачи по повышению доверия к фондовому рынку и росту его капитализации до 2/3 от ВВП», и что, по словам министра финансов А.Г. Силуанова, «обеспечить такую динамику без выхода на рынок крупных госкомпаний невозможно. И цель тут не фискальная – это новое качество работы самих компаний, привлечение инвестиций на их развитие. Важно также создать систему долгосрочной мотивации менеджмента к росту капитализации госкомпаний. Главная цель – обеспечить повышение финансовой отдачи от вложенных государством в капитал средств»*.

Также министр финансов сообщал, что «деньги с депозитов могут перетекать в строительный сектор на улучшение жилищных условий и на финансовый рынок. В этом мы видим источники для того, чтобы развивать финансовый сектор. Вопрос, откуда появятся новые размещения?», и что «Новых крупных компаний (на бирже - ИФ) без того, чтобы продать часть организаций с госучастием, наверное, столько не появится. Если появятся, то небольшие компании, и тоже слава богу. А если обеспечить показатели, которые поставил в задачу президент, без госкомпаний это невозможно»**.

Практически несомненно, что в случае выхода госкомпаний на биржу государство или сохранит контрольный пакет акций за собой, или введёт «золотую акцию», объём полномочий по которой устанавливает само же государство.

Упомянутое выше понимание того, что к фондовому рынку необходимо повышать доверие, возникло не вчера. Но в результате ряда событий случилось так, что сегодня это доверие нужно сначала поднять до «вчерашнего» уровня, и только потом развивать.

Дело в том, что в сознании миноритария глубоко сидит мысль об игнорировании его интересов мажоритарием. Это не какая-то национальная «фишка», это везде так. Но этим мажоритарием нередко выступает не физическое или юридическое лицо, а Российская Федерация или субъект Российской Федерации. И здесь получается совпадение интересных статусов: Российская Федерация одновременно и публично-правовое образование (и законодатель, и правоприменитель, и судья; при этом русскому сознанию идея разделения властей не прививается и попыток таких не наблюдается), и участник корпоративных отношений. Модель корпоративного управления в России мало чем походит на американскую; в России высококонцентрированная собственность, высоко влияние банков, собственность и управление фактически не разграничены, наблюдается значительное огосударствление советов директоров, полностью отсутствует трудовая детерминация управленческих решений и т.д.

В такой «парадигме» вполне понятно, что участники рынка ценных бумаг не разграничивают Российскую Федерацию как публично-правовое образование и Российскую Федерацию как участника корпоративных отношений, и любое её действие на рынке ценных бумаг воспринимают именно как действие публичной власти, и вот здесь возникла проблема.

Хочется ошибаться, но представляется, что на данный момент доверие миноритариев (и не только) к фондовому рынку подорвано известным иском к миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод». Любое действие, направленное на прекращение прав миноритария помимо его воли – это действие исключительное по своему значению, которое способно сформировать недоверие к фондовому рынку. Во-первых, вне зависимости от юридической обоснованности и экономической необходимости иска миноритарий будет оценивать происходящее с ним с точки зрения того, по-человечески ли поступили по отношению к нему или нет. Во-вторых, если с точки зрения этики и простого житейского понимания попытка сделать доброе вменяется как доброжелательность безотносительно к достижению результата, то попытка сделать не доброе невольно воспринимается как недоброжелательность безотносительно к тому, достигнут результат или нет. Что с такой недоверчивостью делать – не известно. Но то, что Мосбиржа и Центральный банк РФ заняли позицию миноритариев, едва ли устранит возникший «осадочек».

Таким образом, в сложившейся ситуации выход госкомпаний на биржу уменьшает свою перспективу. Инвестор может скептически оценивать целесообразность инвестирования в акционерное общество, мажоритарием которого прямо или косвенно является публично-правовое образование. Также он будет задаваться вопросами о том, каковы гарантии качества корпоративного управления? какова выгода от инвестиций? не окажется ли его инвестирование в итоге беспроцентным кредитом? не будет ли введена «золотая акция»? не появятся ли фискальные административные процедуры в правовом, в т.ч. техническом, регулировании предпринимательской деятельности? не ухудшится ли налоговое регулирование? не ухудшит ли последующее корпоративное законодательство его статус? И т.д.

Думается, что одним из способов, который может привлечь инвестора к покупке акции госкомпаний, может стать обязательность дивидендов.

В настоящее время, как и потом, при выходе госкомпаний на биржу, мажоритарий может по самым разным соображениям голосовать против принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, направляя чистую прибыль на развитие и т.д. Интерес же миноритария, в сущности, - курсовая разница или, скорее всего, дополнительный доход, т.е. такой же, как и от долгосрочных сбережений, что упомянуто на указанной выше Коллегии Министерства финансов РФ: «Объем долгосрочных сбережений населения должен увеличиться до 40% от общего размера сбережений, что будет приближаться к уровню развитых стран. Для граждан это станет надежным источником дополнительного дохода, в том числе после завершения трудовой деятельности», - отметил Министр»*.

Обязательность дивидендов можно обеспечить или внесением изменений в законодательство, или, теоретически, корпоративным договором. Однако даже если и помыслить корпоративный договор в ПАО по дивидендам, то совет директоров всё равно может не рекомендовать выплаты дивидендов, и корпоративный договор (акционерное соглашение) окажется обездвиженным. Поэтому, если в порядке исключения и ради привлекательности выхода госкомпаний на биржу, менять концепцию «выплата дивидендов – право общества» на концепцию «выплата дивидендов – обязанность общества», то представляется, что для этого требуется изменение законодательства. Данный вариант не исключает и того, чтобы акционеры могли направить чистую прибыль на развитие акционерного общества. Это уже сторона вопроса, которая просто требует своей проработки в случае, если принимается сама концепция.